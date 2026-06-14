Đại sứ Vũ Hồ: Tập đoàn FLC đang sở hữu nhiều lợi thế có thể thu hút các nhà đầu tư Hàn Quốc

(Ngày Nay) -Đánh giá cao nỗ lực tái cấu trúc của Tập đoàn FLC và Bamboo Airways, đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ khẳng định hệ sinh thái FLC đang sở hữu nhiều lợi thế có thể thu hút các nhà đầu tư Hàn Quốc.

Việt Nam có điểm đến, Hàn Quốc có nhà đầu tư

Hiện diện tại Diễn đàn Xúc tiến Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc do Tập đoàn FLC tổ chức tại Seoul ngày 12/06/2026 với vai trò diễn giả, ông Vũ Hồ, đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc chúc mừng chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết đã khôi phục các đường bay của Bamboo Airways, đồng thời nối lại các chuyến bay giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

“Tập đoàn FLC đang từng bước lấy lại niềm tin từ thị trường thông qua định hướng quản trị minh bạch và phát triển các dự án có tính thực chất, bền vững. Diễn đàn lần này không chỉ mang ý nghĩa xúc tiến đầu tư mà còn thể hiện nỗ lực tái cấu trúc mô hình hoạt động, hướng tới một giai đoạn tăng trưởng mới”, đại sứ Vũ Hồ khẳng định.

Nhận định Tập đoàn FLC đang sở hữu nhiều lợi thế có thể thu hút các nhà đầu tư Hàn Quốc, bao gồm khả năng kết hợp giữa bất động sản và du lịch nghỉ dưỡng; hệ thống kết nối bằng đường hàng không, đại sứ Vũ Hồ đề xuất 3 điều kiện quan trọng để hiện thực hoá cơ hội này.

Thứ nhất, các dự án phải được triển khai trên nền tảng pháp lý minh bạch và quản trị chuyên nghiệp nhằm củng cố niềm tin của thị trường và nhà đầu tư.

Thứ hai, phát triển bất động sản và du lịch nghỉ dưỡng cần gắn với quy hoạch bền vững, bảo vệ môi trường và tạo giá trị lâu dài cho địa phương.

Thứ ba, hàng không, du lịch và bất động sản cần được nhìn nhận như một hệ sinh thái thống nhất, trong đó tăng trưởng phải đi cùng chất lượng và hiệu quả.

“Việt Nam có điểm đến, Hàn Quốc có nhà đầu tư, du khách, công nghệ và kinh nghiệm quản trị. Tập đoàn FLC có hệ sinh thái và nhu cầu tái khởi động. Khi các yếu tố này gặp nhau, sẽ mở ra một chương hợp tác mới, không chỉ trong đầu tư mà còn trong kết nối con người, văn hóa và phong cách sống giữa hai quốc gia”, Đại sứ Vũ Hồ chia sẻ.

Đại sứ Vũ Hồ cũng cho rằng Việt Nam và Hàn Quốc đang có sự tương đồng về nhu cầu thị trường. Đây là một trong những quốc gia có cộng đồng người chơi golf lớn hàng đầu thế giới, với nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp gắn liền với trải nghiệm golf trong nhóm khách hàng trung lưu và thượng lưu.

Quan hệ Việt Nam và Hàn Quốc đang mở ra nhiều không gian hợp tác mới trong các lĩnh vực bất động sản, hàng không và du lịch nghỉ dưỡng- những ngành có vai trò quan trọng đối với chất lượng tăng trưởng, chất lượng sống cũng như khả năng kết nối giữa hai nền kinh tế.

Theo đại sứ Vũ Hồ, các hướng hợp tác ưu tiên với Hàn Quốc mà Tập đoàn FLC có thể triển khai ngay gồm golf, wellness, nghỉ dưỡng biển, du lịch gia đình, hội nghị – hội thảo, lưu trú dài ngày, liên doanh, góp vốn, quản lý vận hành, nhượng quyền thương hiệu và bán hàng, quản trị, vận hành, thiết kế, công nghệ, tiêu chuẩn dịch vụ, phát triển thị trường và đường bay.

Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết: Chúng tôi sẵn sàng cùng các nhà đầu tư kiến tạo những giá trị mới

Lựa chọn hướng đi khác biệt: tiên phong đầu tư tại những vùng đất giàu tiềm năng nhưng chưa được khai mở xứng tầm, sau 25 năm phát triển, FLC đã xây dựng được hệ sinh thái hoạt động trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, hàng không, sân golf và du lịch nghỉ dưỡng, với tổng tài sản khoảng 1,5 tỷ USD cùng quỹ đất hơn 10.000 ha tại nhiều địa phương trọng điểm trên cả nước.

Không chỉ phát triển các dự án bất động sản, Tập đoàn FLC hướng tới kiến tạo những hệ sinh thái điểm đến hoàn chỉnh, nơi du lịch, nghỉ dưỡng, đô thị, golf và hàng không cùng được kết nối phát triển trong một chuỗi giá trị đồng bộ.

Nhiều dự án của Tập đoàn FLC đã góp phần nâng tầm hình ảnh và sức hấp dẫn của các điểm đến như Hạ Long, Sầm Sơn, Quảng Bình, Quy Nhơn và nhiều địa phương khác đối với du khách và nhà đầu tư trong nước cũng như quốc tế. Các sản phẩm đều có khả năng tạo giá trị và kết nối thị trường.

Đặc biệt, hệ thống sân golf cùng các khu nghỉ dưỡng, khách sạn 5 sao tại những điểm đến hàng đầu của Việt Nam được khách Hàn Quốc yêu thích suốt gần một thập kỷ qua. Theo thống kê chưa đầy đủ, đã có hàng chục nghìn du khách và golfer Hàn Quốc lựa chọn và gắn bó với các sản phẩm trong hệ sinh thái FLC.

Với vai trò kết nối các điểm đến, Bamboo Airways góp phần thúc đẩy dòng khách, dòng đầu tư và mở rộng cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

“Chúng tôi tin rằng những kết quả đã đạt được mới chỉ là bước khởi đầu, và còn rất nhiều dư địa để FLC cùng các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc kiến tạo những giá trị mới trong thời gian tới”, chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết cho biết.

“Tiết lộ”mục đích của lần thứ 2 trở lại Hàn Quốc xúc tiến đầu tư, Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết mong muốn mở ra cơ hội hợp tác trong toàn bộ chuỗi giá trị mà FLC đang phát triển, từ bất động sản, đô thị, du lịch nghỉ dưỡng, golf, hàng không đến công nghệ và phát triển bền vững. Đồng thời đồng hành cùng các đối tác Hàn Quốc xây dựng những mối quan hệ hợp tác chiến lược dài hạn, kết hợp thế mạnh về công nghệ, quản trị và kinh nghiệm quốc tế với tiềm năng của thị trường Việt Nam và nền tảng hệ sinh thái sẵn có của FLC.

“Tôi rất vui khi hơn 400 đối tác Hàn Quốc đã tới tham dự diễn đàn xúc tiến đầu tư lần thứ 2 của Tập đoàn FLC tại Seoul. Sự hiện diện và quan tâm của các doanh nghiệp, doanh nhân Hàn Quốc chứng tỏ sự xem trọng việc đầu tư và hợp tác với Việt Nam nói chung, Tập đoàn FLC nói riêng. Từ sự kiện xúc tiến đầu tư lần thứ nhất năm 2017 tới nay đã 9 năm, chúng tôi đã có những bạn hàng, đối tác hiệu quả, lâu dài. Trong đợt xúc tiến đầu tư lần thứ 2 này, chúng tôi có thêm những khách hàng mới, rất nhiều đối tác lớn đã tiếp chúng tôi tại trụ sở, có những ký kết thực chất. Tôi tin là quan hệ đối tác và hợp tác giữa các DN Hàn Quốc và Tập đoàn FLC sau Diễn đàn sẽ đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn, thực chất hơn”, chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết chia sẻ.

Vị chủ tịch không giấu tham vọng kiến tạo các dự án của Tập đoàn thành các điểm đến thành công của châu Á, không chỉ là nơi tham quan, du lịch mà còn là nơi trải nghiệm, đầu tư và gắn bó lâu dài.