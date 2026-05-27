Tập đoàn FLC công bố nhiều kế hoạch đáng chú ý tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026

(Ngày Nay) -Có mặt tại Đại hội, ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Tập đoàn FLC gửi lời chào và chúc sức khoẻ tới Đại hội đồng cổ đông. Ông bày tỏ hy vọng các cổ đông sẽ tiếp tục đồng hành, tin tưởng và ủng hộ Tập đoàn trong giai đoạn tới, qua đó tạo nền tảng để FLC sớm phục hồi đà tăng trưởng và phát triển.

Sáng 27/5/2026, tại Hà Nội, Tập đoàn FLC đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026, thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến kết quả kinh doanh năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 và định hướng phát triển của Tập đoàn trong giai đoạn mới.

Kết quả kinh doanh 2025 phục hồi tích cực, tập trung loạt dự án trọng điểm

Theo báo cáo tại Đại hội, FLC vẫn duy trì hoạt động ổn định và ghi nhận nhiều tín hiệu hồi phục tích cực trong bối cảnh thị trường bất động sản và du lịch nghỉ dưỡng tiếp tục đối mặt nhiều thách thức trong năm 2025. Kết quả kinh doanh của Tập đoàn ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 2.500 tỷ đồng.

FLC đã tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm, đồng thời đẩy mạnh tháo gỡ pháp lý, tái khởi động thi công và hoàn thiện nghĩa vụ với khách hàng tại một số dự án.

Tiêu biểu, dự án Hausman Premium Residences, thuộc khu đô thị FLC Premier Parc hiện thi công vượt tiến độ gần một năm so với kế hoạch, sẵn sàng bàn giao cho cư dân vào tháng 6/2026.

Khách sạn 5 sao FLC Grand Hotel Quang Binh tái khởi động thi công vào cuối năm 2025 đã cất nóc và đang trong quá trình hoàn thiện phần thô, dự kiến đưa vào vận hành trong quý IV/2026 nhằm góp phần đón hàng triệu lượt du khách tới Quảng Trị trong Năm Du lịch quốc gia 2027.

Tại Gia Lai, dự án FLC Pleiku Golf Club & Luxury City Resort quy mô 517 ha với tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng đã được khởi công vào ngày 4/4/2026. Dự án được định hướng trở thành quần thể đô thị nghỉ dưỡng - giải trí - golf quy mô lớn đầu tiên tại Tây Nguyên, đóng vai trò tạo động lực phát triển mới cho khu vực.

Song song với hoạt động đầu tư, FLC cũng tăng cường phối hợp với chính quyền tỉnh Gia Lai trong nhiều chương trình quảng bá, xúc tiến đầu tư và du lịch, gắn với các dự án trọng điểm trên địa bàn, góp phần thúc đẩy hình ảnh địa phương và phát triển kinh tế - du lịch bền vững.

FLC cho biết năm 2026 là giai đoạn củng cố nền tảng hoạt động, tập trung vào các dự án có tính khả thi cao và hoàn thiện tái cấu trúc hệ thống vận hành. Trong lĩnh vực bất động sản, FLC sẽ tiếp tục tập trung vào các dự án có pháp lý rõ ràng, khả năng triển khai và thanh khoản tốt; đồng thời mở rộng nghiên cứu đầu tư tại các thị trường giàu tiềm năng như Lào Cai, Bắc Ninh, TP. HCM, Khánh Hoà, Cần Thơ, Gia Lai…

Đẩy mạnh nhà ở xã hội và mở rộng hệ sinh thái dịch vụ

Trong năm 2026, Tập đoàn FLC xác định nhà ở xã hội tiếp tục là một trong những trọng tâm phát triển, bám sát định hướng của Chính phủ về thúc đẩy nguồn cung nhà ở cho người thu nhập thấp và công nhân lao động.

Theo đó, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai các dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội và Quảng Ninh. Trong đó, khu nhà ở xã hội CT1, CT3, CT4 tại phường Hà Khánh, tỉnh Quảng Ninh dự kiến bàn giao trong quý IV/2026; dự án CT1, CT3 tại phường Đại Mỗ, Hà Nội đang trong quá trình thi công đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Đối với lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, Tập đoàn sẽ tiếp tục tập trung nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống khách sạn, sân golf hiện hữu, đồng thời mở rộng thị trường khách quốc tế, đặc biệt tại Trung Quốc, Hàn Quốc và Ấn Độ thông qua các chương trình xúc tiến đầu tư, du lịch và hàng không. Theo đó, trong tháng 6/2026, FLC sẽ tổ chức chương trình roadshow tại Hàn Quốc nhằm tăng cường kết nối đối tác, thu hút nhà đầu tư trong lĩnh vực bất động sản, nghỉ dưỡng, hàng không và golf.

Đối với lĩnh vực hàng không, FLC tiếp tục phối hợp với Bamboo Airways trong quá trình tái cấu trúc theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư và huy động nguồn lực nhằm tiếp tục phát triển mô hình liên kết giữa hàng không, du lịch và bất động sản nghỉ dưỡng, nhằm gia tăng chuỗi giá trị và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Hiện ngành hàng không vẫn đối mặt nhiều khó khăn như cạnh tranh gia tăng, biến động nhu cầu du lịch, chi phí nhiên liệu và vận hành ở mức cao, cùng rủi ro từ biến động giá dầu và kinh tế chính trị toàn cầu. Bên cạnh đó, hạn chế về hạ tầng và kết nối du lịch cũng ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động.

HĐQT và Ban Điều hành sẽ theo sát diễn biến thị trường để kịp thời triển khai giải pháp phù hợp, đảm bảo hiệu quả hoạt động và mục tiêu phát triển bền vững.

Tại Đại hội, đại diện Tập đoàn khẳng định FLC đang tiếp tục triển khai các bước quan trọng trong lộ trình tái cấu trúc toàn diện, tập trung xử lý các tồn đọng và kiện toàn hệ thống quản trị.

Sau khi hoàn tất, Tập đoàn sẽ triển khai các thủ tục pháp lý cần thiết và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật, hướng tới mục tiêu đăng ký giao dịch và niêm yết cổ phiếu trở lại trên thị trường chứng khoán trong thời gian sớm nhất.

Hiện Tập đoàn FLC đảm bảo đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các thủ tục liên quan đến cổ phần như xác nhận sở hữu, cấp giấy chứng nhận cổ phần, chuyển nhượng cổ phần và giao dịch cổ phiếu vẫn được triển khai bình thường thông qua Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex, nhằm đảm bảo tính liên tục, thuận tiện và quyền lợi hợp pháp của cổ đông.

Kiện toàn bộ máy quản trị nhiệm kỳ mới, sẵn sàng tăng trưởng

Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn FLC đã thành công bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty sau khi nhiệm kỳ cũ kết thúc.

Theo đó, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới của Tập đoàn bao gồm 5 thành viên: ông Vũ Anh Tuân, ông Nguyễn Thanh Tùng, ông Trịnh Văn Nam, bà Đỗ Thị Hải Yến, bà Phùng Thị Thu Thảo.

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Tập đoàn bao gồm: bà Trần Thị Đoan, ông Bùi Phạm Minh Điệp và bà Trần Thị Mỹ Dung.

Ban lãnh đạo FLC cho biết các nhân sự được đề cử đều là những người đã đồng hành với Tập đoàn trong suốt quá trình tái cấu trúc hoạt động thời gian qua. Việc duy trì tính kế thừa và ổn định trong bộ máy quản trị được kỳ vọng sẽ giúp FLC tiếp tục đẩy nhanh quá trình phục hồi và phát triển trong giai đoạn tới.

"Với nền tảng tái cấu trúc đang dần hoàn thiện, Tập đoàn sẽ tập trung cho chiến lược phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả hoạt động và từng bước lấy lại vị thế trên thị trường," đại diện FLC cho biết.

Đại hội cũng ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề tái cơ cấu doanh nghiệp, bao gồm xử lý khoản đầu tư, cơ cấu vốn, điều chỉnh vốn điều lệ và cấu trúc sở hữu trong giai đoạn tới.

Với danh mục dự án trọng điểm được đẩy mạnh triển khai cùng bộ máy quản trị tiếp tục được kiện toàn, FLC đang từng bước củng cố nền tảng vận hành và hoàn thiện các điều kiện cần thiết để bước vào giai đoạn phát triển mới theo hướng minh bạch, ổn định và hiệu quả hơn.