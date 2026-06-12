Xúc tiến đầu tư tại nền kinh tế 1.800 tỷ USD, Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết được báo chí Hàn Quốc “săn đón”

(Ngày Nay) -Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền tại Đại Hàn Dân Quốc, ông Vũ Hồ đích thân chúc mừng ông Trịnh Văn Quyết, mở cơ hội cho Tập đoàn FLC tại nền kinh tế 1.800 tỷ USD. Báo chí Hàn Quốc cũng dành cho Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết sự quan tâm, ưu ái đặc biệt.

Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết được báo giới Hàn Quốc đặc biệt chú ý

Chiều ngày 12/6/2026, tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc), Tập đoàn FLC và Hãng hàng không Bamboo Airways đã tổ chức thành công Diễn đàn Xúc tiến Đầu tư tại Hàn Quốc với chủ đề “Hệ sinh thái FLC: Khai mở cơ hội đầu tư mới tại Việt Nam”.

Sự kiện thu hút gần 400 đại biểu là lãnh đạo cơ quan ngoại giao hai nước, đại diện lãnh đạo các tỉnh thành Việt Nam cùng các hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức tài chính, nhà đầu tư Hàn Quốc đang quan tâm đến cơ hội hợp tác đầu tư tại Việt Nam.

Xuất hiện tại sự kiện trong vai trò Chủ tịch Tập đoàn FLC, ông Trịnh Văn Quyết nhận được sự quan tâm đặc biệt của các nhà đầu tư cũng như báo giới. Hơn 30 cơ quan báo chí trong nước và Hàn Quốc tham dự diễn đàn đã dành cho người đứng đầu Tập đoàn nhiều câu hỏi về bước tiến mới của Hệ sinh thái FLC trong thời gian tới.

Chia sẻ lý do liên tục chọn Hàn Quốc là điểm đến xúc tiến đầu tư, chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết cho biết: “Năm 2017 chúng tôi lần đầu tổ chức Diễn đàn xúc tiến đầu tư tại Seoul, mang lại hiệu quả rất lớn cho doanh nghiệp, doanh nhân hai nước rất lớn. Từ đó tới nay, chúng tôi luôn hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp Hàn Quốc. Với tôi và FLC, người Hàn Quốc, doanh nhân Hàn Quốc không chỉ là đối tác mà còn là những người bạn, với tình cảm sâu sắc”.

“Tập đoàn FLC và Bamboo Airways chúng tôi xác định Hàn Quốc là một trong những thị trường trọng điểm trong chiến lược mở rộng hợp tác quốc tế trong thời gian tới. Chúng tôi tin tưởng và kỳ vọng, Diễn đàn hôm nay và sự hợp tác bền lâu giữa hệ sinh thái FLC và các doanh nghiệp, doanh nhân Hàn Quốc sẽ góp phần thúc đẩy giao lưu kinh tế, du lịch và đầu tư Việt Nam- Hàn Quốc trong giai đoạn mới”, ông Trịnh Văn Quyết khẳng định.

Kiến tạo giá trị mới

Chia sẻ tại Diễn đàn, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền tại Đại Hàn Dân Quốc, ông Vũ Hồ cho biết Việt Nam đang chuyển từ điểm đến sản xuất sang điểm đến để sống, nghỉ dưỡng và trải nghiệm, nhờ hạ tầng phát triển, đô thị mở rộng và du lịch phục hồi mạnh. Trong khi đó, Hàn Quốc là thị trường khách quốc tế lớn thứ hai của Việt Nam, với hơn 4,33 triệu lượt khách năm 2025; nhu cầu về du lịch nghỉ dưỡng, golf, wellness và bất động sản ngày càng tăng.

“Các doanh nghiệp Việt Nam như hệ sinh thái FLC hợp tác với Hàn Quốc không chỉ về vốn, mà còn về quản trị, vận hành, thiết kế, công nghệ, tiêu chuẩn dịch vụ, phát triển thị trường và đường bay, với điều kiện then chốt là pháp lý minh bạch, tài chính lành mạnh, quản trị chuyên nghiệp, phát triển bền vững, gắn lợi ích cộng đồng và chất lượng tăng trưởng.

Chúng tôi đánh giá cao và cam kết đồng hành cùng doanh nhân, doanh nghiệp hai bên mở ra không gian hợp tác mới, theo đúng tinh thần của Diễn đàn: “Kết nối hạ tầng – Đánh thức điểm đến – Kiến tạo giá trị”, Đại sứ Vũ Hồ nhấn mạnh.

Tại sự kiện, bà Hương Trần Kiều Dung – Phó Chủ tịch Tập đoàn FLC cho biết Tập đoàn FLC mong muốn đồng hành cùng các đối tác Hàn Quốc xây dựng những mối quan hệ hợp tác chiến lược dài hạn, kết hợp thế mạnh về công nghệ, quản trị và kinh nghiệm quốc tế với tiềm năng của thị trường Việt Nam và nền tảng hệ sinh thái sẵn có của FLC.

“Chúng tôi tin rằng các điểm đến thành công của châu Á trong tương lai không chỉ là nơi tham quan, mà còn là nơi trải nghiệm, đầu tư và gắn bó lâu dài - đúng với định hướng phát triển hệ sinh thái mà FLC đang theo đuổi”, Phó Chủ tịch Tập đoàn FLC chia sẻ.

Chính quyền đồng hành

Để hiện thực hóa các cơ hội hợp tác và phát triển điểm đến, vai trò đồng hành của chính quyền địa phương được xem là yếu tố quan trọng. Trong đó, Gia Lai là một trong những địa phương đang đồng hành, tạo điều kiện cho Tập đoàn FLC phát triển các dự án quy mô lớn.

Có mặt tại sự kiện, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết: “Tỉnh Gia Lai đang phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn FLC và Bamboo Airways, đơn vị lữ hành để xúc tiến mở các chuyến bay charter kết nối trực tiếp Seoul – Gia Lai, và hoàn thiện các điều kiện nâng cấp sân bay quốc tế Phù Cát; đồng thời xây dựng các chính sách hỗ trợ khách du lịch quốc tế, hỗ trợ doanh nghiệp lữ hành, hàng không và mở rộng hợp tác với các địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp quốc tế.

Nhấn mạnh sẽ xây dựng những chính sách đột phá nhất, ông Phạm Anh Tuấn cho biết Gia Lai đang đặc biệt kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực Du lịch nghỉ dưỡng cao cấp ven biển; Du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cao nguyên; Du lịch golf: Du lịch chăm sóc sức khỏe; Du lịch MICE; Công nghiệp văn hóa và giải trí; Hạ tầng du lịch và dịch vụ chất lượng cao…

“Chúng tôi mong muốn không chỉ đón nhiều du khách Hàn Quốc đến Gia Lai hơn, mà còn mong muốn các doanh nghiệp Hàn Quốc trở thành đối tác cùng chúng tôi phát triển hệ sinh thái du lịch hiện đại và đẳng cấp quốc tế. Từ Seoul hôm nay, chúng tôi mong muốn mở ra một hành trình hợp tác mới giữa Gia Lai và các đối tác Hàn Quốc. Một hành trình mà trong đó du lịch sẽ là cầu nối của tình hữu nghị, đầu tư sẽ là động lực phát triển và hợp tác sẽ tạo ra những giá trị bền vững cho cả hai bên”.

Ký kết hợp tác chiến lược

Bên cạnh các phiên thảo luận và giới thiệu cơ hội đầu tư, một trong những điểm nhấn đáng chú ý của diễn đàn là các hoạt động ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các đơn vị thuộc hệ sinh thái FLC và các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Bamboo Airways đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với RAKSO Holdings Co., Ltd. nhằm thúc đẩy các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực hàng không, du lịch và dịch vụ, mở rộng mạng lưới đối tác của Bamboo Airways tại Hàn Quốc.

Trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, FLC Hotels & Resorts ký kết hợp tác với HanaTour Service Inc., để tăng cường kết nối khách du lịch giữa hai quốc gia, đồng thời quảng bá các sản phẩm nghỉ dưỡng, dịch vụ du lịch của Việt Nam tới thị trường Hàn Quốc. Bên cạnh đó, đơn vị cũng ký kết hợp tác với hãng hàng không Hàn Quốc Parata Air, Ltd. nhằm mở rộng hoạt động xúc tiến du lịch, phát triển thị trường khách quốc tế.

FLC Biscom ký kết thỏa thuận hợp tác với DATRIP nhằm phát triển các chương trình hội viên, dịch vụ khách hàng và các giải pháp gia tăng trải nghiệm trong hệ sinh thái FLC.

Các biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết tại diễn đàn hứa hẹn mở ra cơ hội hợp tác triển vọng giữa các doanh nghiệp trong hệ sinh thái FLC với các đối tác chiến lược Hàn Quốc, góp phần mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế của Tập đoàn trong các lĩnh vực bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng, hàng không và dịch vụ.

Ngay sau khi kết thúc sự kiện, chia sẻ trên trang facebook cá nhân có 283 ngàn người theo dõi,chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết cảm kích viết: "Đây là sự kiện quốc tế đầu tiên của Tập đoàn FLC sau nhiều năm, và Hàn Quốc là lựa chọn ưu tiên của chúng tôi. Hai nước đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất trong lịch sử quan hệ song phương. Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam. Năm ngoái, hơn 4,3 triệu lượt khách Hàn đã chọn Việt Nam làm điểm đến, trong tổng số hơn 29,5 triệu người Hàn Quốc đi du lịch nước ngoài. Nghĩa là cứ 7 người Hàn rời quê hương đi du lịch, thì có 1 người đến Việt Nam. Đó là một mối quan hệ song phương đã có chiều sâu đáng kể. Người Hàn không còn chỉ đến Việt Nam du lịch, họ tiếp tục quay lại, họ chơi golf, họ tìm các cơ hội mở rộng đầu tư mới, họ kết nối kinh doanh...

Và FLC hiện đang nằm ở giao điểm của tất cả những xu hướng đó. Với nhiều dự án trải dài qua những vùng thiên nhiên đẹp nhất Việt Nam. Với hệ sinh thái tích hợp từ resort, sân golf, khách sạn đến hàng không - một mô hình mà không nhiều tập đoàn trong khu vực sở hữu đồng bộ như vậy. Đặc biệt, Bamboo Airways có thể xem là cây cầu nối giữa hệ sinh thái đó và thị trường Hàn Quốc..., tất cả trên cùng một hành trình trải nghiệm liền mạch."

Với hàng chục cuộc gặp gỡ trực tiếp B2B và nhiều biên bản hợp tác đã được các bên ký kết tại sự kiện, một hướng đi mới với hệ giá trị mới đang được Tập đoàn FLC kiến tạo, mở ra tiềm năng, cơ hội hợp tác to lớn với nền kinh tế 1.800 tỷ USD.