Dự án FLC Golf Club Pleiku được báo Mỹ khen ngợi, so sánh với sân golf nổi tiếng bậc nhất nước này

Chuyên trang The First Call Golf (Mỹ) vừa đăng tải bài viết với tiêu đề "Brian Curley-led FLC Golf Club Pleiku development breaks ground in Vietnam's Central Highlands". Thay vì đưa tin tức chung, bài báo đi sâu phân tích các yếu tố chuyên môn và kỹ thuật đang được thi công tại dự án này.

Điểm nhấn được tờ báo Mỹ đặc biệt phân tích là thiết kế "core golf" của kiến trúc sư Brian Curley. Tác giả bài viết nhấn mạnh, trong bối cảnh xu hướng thiết kế sân golf hiện tại thường là chặt bỏ cây cối để tạo ra những không gian rộng lớn, thì dự án này lại đi ngược lại thời đại. Thiết kế nương nhờ vào địa hình tự nhiên của rừng thông rậm rạp, lấy việc quản lý các hành lang hẹp làm yếu tố thiết kế chính, mang lại cảm giác đắm chìm hoàn toàn vào thiên nhiên.

Đồng thời, bài báo nêu ra chiến lược thiết kế của dự án sẽ sử dụng thảm cỏ tối giản nhằm giảm lượng nước tiêu thụ và bảo vệ môi trường. Khu vực green được trồng giống cỏ Lynkz zoysia, trong khi giống Zeon zoysia được sử dụng cho khu vực fairway và rough. Đặc biệt, cách tạo hình bẫy cát (bunker) tại đây cũng được chuyên trang Mỹ đánh giá cao, mang phong cách thiết kế lấy cảm hứng từ sân golf Augusta National nhằm tạo độ tương phản với nền đất sét đỏ đặc trưng của khu vực, giúp giảm thiểu ô nhiễm đất.

“Các hành lang của sân sẽ uốn lượn qua những khu rừng thông rậm rạp, tạo nên một thử thách về kỹ năng đánh bóng và vẻ đẹp thiên nhiên mà Curley so sánh với sân golf Harbour Town Golf Links, yêu cầu độ chính xác và sự sáng tạo”, bài báo đưa thông tin thêm.

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Quần thể đô thị nghỉ dưỡng giải trí và sân golf FLC Pleiku Golf Club & Luxury City Resort của Tập đoàn FLC nằm tại xã Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai. Đây là dự án đô thị nghỉ dưỡng gắn liền sân golf 36 hố, quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Tây Nguyên, với tổng diện tích 517ha và mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng. Vào tháng 5 vừa qua, đoàn công tác của UBND tỉnh Gia Lai cùng ông Trịnh Văn Quyết đã đích thân đi thị sát dự án này.

Huyền thoại thiết kế sân golf Brian Curley chia sẻ: Tôi hy vọng sẽ tạo ra sân golf FLC Pleiku Golf Club là một trong những sân golf nội địa tốt tại Việt Nam.

Trên quy mô hơn 500 ha, FLC Pleiku Golf Club & Luxury City Resort đang từng bước thành hình với điểm nhấn là sân golf 36 hố được thiết kế để khai thác tối đa địa hình tự nhiên đặc trưng của vùng đất Pleiku. Những thay đổi cao độ tự nhiên, cảnh quan đồi núi và không gian đại ngàn chính là những yếu tố tạo nên sức hấp dẫn riêng cho dự án. Đặc biệt, thời tiết Pleiku quanh năm mát mẻ, đem tới lợi thế khác biệt, sân golf bốn mùa không nóng, không lạnh, rất tốt cho sức khoẻ người chơi cũng như đảm bảo cảnh quan và chất lượng sân.

Theo Brian Curley, đây là một trong những khu đất sở hữu nhiều tiềm năng để phát triển golf tại Việt Nam. Mục tiêu không chỉ là kiến tạo một sân golf chất lượng cao mà còn mang đến trải nghiệm khác biệt dành cho cộng đồng golfer trong nước.

Sân Harbour Town Golf Links được kiến trúc sư Brian Curley so sánh với dự án của FLC là một trong những sân golf công cộng nổi tiếng tại Hoa Kỳ, tọa lạc trong khu nghỉ dưỡng Sea Pines Resort trên đảo Hilton Head, bang Nam Carolina.