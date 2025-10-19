Đại tướng Phan Văn Giang gặp mặt Ban Liên lạc Đại đội Nữ lái xe Trường Sơn

(Ngày Nay) - Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh các nữ lái xe Trường Sơn - những “bông hoa thép trên tuyến lửa Trường Sơn” - mãi là niềm tự hào của phụ nữ Việt Nam, của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Chiều 18/10, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi gặp mặt Ban Liên lạc Đại đội Nữ lái xe Trường Sơn, nhân kỷ niệm 57 năm ngày truyền thống đơn vị (18/12/1968-18/12/2018).

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh đây không chỉ là dịp để ôn lại những năm tháng hào hùng của dân tộc, tri ân công lao to lớn của những người phụ nữ đã hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc - mà còn là cuộc hội ngộ nghĩa tình giữa những người lính cùng chung một thời “đạn bom, khói lửa mà vẫn hát vang tiếng hát yêu đời.”

Thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang gửi đến các đồng chí lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng nồng nhiệt và tri ân sâu sắc nhất.

Các chị - những “bông hoa thép trên tuyến lửa Trường Sơn” - mãi là niềm tự hào của phụ nữ Việt Nam, của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng gửi lời tri ân tới những đồng chí vì tuổi cao, sức yếu không thể có mặt hôm nay nhưng trái tim vẫn luôn hướng về đồng đội, vẫn trọn nghĩa tình “đồng chí, đồng đội son sắt thủy chung,” mãi là một phần thiêng liêng trong Đại đội Nữ lái xe Trường Sơn anh hùng.

Ngày 18/12/1968, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước bước vào giai đoạn khốc liệt, Đại đội Nữ lái xe Trường Sơn được thành lập - một sự kiện đặc biệt chưa từng có trong lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam.

Những cô gái tuổi mười tám, đôi mươi rời quê hương, khoác áo lính, lái những chiếc xe vận tải nặng nề, vượt qua mưa bom, bão đạn, kịp thời chi viện cho tiền tuyến, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng hình ảnh những nữ chiến sỹ lái xe Trường Sơn - vai mang súng, tay lái vững vàng, gương mặt bám khói xăng, đôi mắt sáng giữa đêm rừng bom đạn - vẫn còn in đậm trong ký ức của các thế hệ người Việt Nam.

Các chị đã lái xe qua những cung đường hiểm trở, vượt trọng điểm A Tép, ngầm Ta Lê, đèo Sa Mù, băng qua những “tọa độ lửa” mà kẻ thù rải bom suốt ngày đêm. Nhiều chị đã ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ, để lại tuổi xuân giữa rừng Trường Sơn hùng vĩ, để đổi lấy hòa bình và thống nhất cho non sông.

Máu, nước mắt và nghị lực phi thường của các chị đã góp phần làm nên huyền thoại đường Hồ Chí Minh - con đường của ý chí Việt Nam. Mỗi bánh xe, mỗi chuyến hàng đều chất chứa tinh thần “Sống bám đường, chết kiên cường dũng cảm."

Chiến công của Đại đội Nữ lái xe Trường Sơn đã đi vào lịch sử như một biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thống phụ nữ Việt Nam “Anh hùng-Bất khuất-Trung hậu-Đảm đang."

Các chị vừa là chiến sỹ, vừa là người mẹ, người em, người bạn, người đồng đội; là hiện thân sinh động của lòng yêu nước nồng nàn, của ý chí kiên cường và khát vọng hòa bình.

Trong suốt những năm tháng chiến đấu đầy gian khổ, Đại đội Nữ lái xe Trường Sơn đã lập nên nhiều chiến công xuất sắc. Hàng nghìn chuyến xe vượt trọng điểm, hàng chục nghìn tấn hàng hóa, đạn dược, lương thực được vận chuyển an toàn ra tiền tuyến; tham gia cứu chữa, đưa thương binh, đồng đội vượt qua bom đạn; giữ vững “mạch máu giao thông” cho các chiến trường lớn như Đường 9-Nam Lào (1971), Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử (1975)... Đó là biểu hiện sinh động của trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần kỷ luật cách mạng, là tấm gương sáng cho toàn quân noi theo.

Ngày 23/7/2014, Đại đội Nữ lái xe Trường Sơn vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; đồng chí Phùng Thị Viên, Đại đội trưởng được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Nhiều cá nhân được tặng Huân chương Chiến công, Huân chương Kháng chiến, ghi nhận công lao, tinh thần dũng cảm và cống hiến quên mình.

Những chiến công ấy đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận trong văn học, âm nhạc, điện ảnh. Nhiều bài hát, câu thơ đã được viết từ hình ảnh các chị, như những ca từ: “Đường ra trận mùa này đẹp lắm, Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây... Hay như lời nhắn gửi của nhà thơ Phạm Tiến Duật: “Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước, Chỉ cần trong xe có một trái tim." Chính “trái tim” ấy, trái tim của người con gái Việt Nam yêu nước đã làm nên huyền thoại, làm nên bản anh hùng ca bất tử của Đại đội Nữ lái xe Trường Sơn.

Trở về sau chiến tranh, mang theo tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ," phẩm chất “Người phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh," các chị lại tiếp tục cống hiến thầm lặng trong đời thường. Nhiều đồng chí tích cực tham gia công tác xã hội, làm kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa, nuôi dạy con cháu trưởng thành. Có người trở thành cán bộ, giáo viên, công nhân, nhiều chị vẫn gắn bó với Hội Truyền thống Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, góp phần giữ gìn, lan tỏa giá trị truyền thống anh hùng đến thế hệ hôm nay.

Hiện nay, Hội Nữ lái xe Trường Sơn còn 40 thành viên. Dù tuổi cao, sức yếu, nhưng tinh thần “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” vẫn rực cháy trong tim. Các chị vẫn hăng hái tham gia hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa," giúp đỡ đồng đội khó khăn, là tấm gương sáng của lòng nhân ái, thủy chung, son sắt. Hình ảnh các chị hôm nay tiếp tục là nguồn động viên cho cán bộ, chiến sỹ toàn quân, nhất là thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Đại tướng Phan Văn Giang mong rằng các nữ lái xe Trường Sơn - những nhân chứng sống của một thời hoa lửa - sẽ tiếp tục là ngọn đuốc truyền thống, kể lại cho thế hệ trẻ những câu chuyện chân thực, cảm động về tinh thần “tim có thể ngừng đập nhưng tay lái không rời vôlăng” về lòng yêu nước, niềm tin vào Đảng, vào Quân đội và thắng lợi của cách mạng.

Tinh thần và phẩm chất của các chị mãi mãi là giá trị tinh thần vô giá, hun đúc ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, thôi thúc mỗi cán bộ, chiến sỹ hôm nay sống, chiến đấu, học tập và công tác xứng đáng với thế hệ đi trước.

Mỗi người lính trẻ hôm nay cần khắc ghi và noi gương các chị: kiên định, gan dạ, trung thành tuyệt đối, hết lòng vì Tổ quốc, vì nhân dân.