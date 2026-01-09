Khuyến cáo người dân không mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ

(Ngày Nay) - Thực hiện Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và các sự kiện lớn, lễ hội đầu năm, Công an tỉnh Thanh Hóa đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ pháo hoa nổ, pháo nổ trái phép.

Từ các vụ việc trên, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân tuyệt đối không sản xuất, chế tạo, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo nổ, pháo hoa nổ dưới mọi hình thức. Các hành vi vi phạm không chỉ tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ, tai nạn nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân mà còn gây mất an ninh, trật tự an toàn xã hội. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự, Tổ tuần tra của Công an phường Nam Sầm Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện Lê Bá Thắng (sinh năm 2002, trú tại Tổ dân phố Huệ Nghiêm, phường Nam Sầm Sơn) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Thắng đang vận chuyển 1 hộp hình vuông và 50 quả hình tròn vỏ nhựa, có gắn ngòi cháy chậm (nghi là pháo hoa nổ, pháo nổ). Tổ tuần tra đã lập biên bản, thu giữ tang vật và đưa đối tượng về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan Công an, Lê Bá Thắng khai nhận số tang vật bị thu giữ là pháo hoa nổ và pháo nổ.

Mở rộng điều tra, Công an phường Nam Sầm Sơn đã triệu tập Nguyễn Huy Long (sinh năm 1995, trú tại Tổ dân phố 6, phường Nam Sầm Sơn) đến làm việc. Qua đấu tranh, bước đầu Nguyễn Huy Long thừa nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo hoa nổ, pháo nổ về bán kiếm lời. Ngoài bán cho Lê Bá Thắng, Long còn bán cho Mai Văn Dương (sinh năm 1994, trú tại Tổ dân phố 5, Quảng Giao) 2 giàn pháo hoa nổ loại 49 quả với tổng trọng lượng 3,8 kg. Qua vận động, Nguyễn Huy Long đã giao nộp 2 giàn pháo hoa nổ và 218 quả pháo nổ, có tổng trọng lượng 4,5 kg.

Hiện Công an phường Nam Sầm Sơn đã khởi tố vụ án và đang tiếp tục xác minh, mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ pháo hoa nổ trái phép, gồm: Đoàn Công Sơn (sinh năm 1986, trú tại xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa); Lê Hữu Hùng (sinh năm 1991, trú tại xã Yên Thọ, tỉnh Thanh Hóa) và Võ Minh (sinh năm 1982, trú tại phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị). Tang vật thu giữ gồm 136 hộp pháo hoa nổ, có tổng trọng lượng gần 300 kg. Qua công tác nắm tình hình và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an xã Quảng Bình bắt quả tang Đoàn Công Sơn đang vận chuyển trái phép 124 hộp pháo hoa nổ, có trọng lượng hơn 200 kg, do nước ngoài sản xuất.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, toàn bộ số pháo hoa nổ nói trên do Đoàn Công Sơn mua của Võ Minh 88 hộp với giá 84 triệu đồng và mua của một đối tượng không rõ lai lịch 36 hộp, nhằm bán kiếm lời trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Ngày 4/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp nơi ở của Võ Minh tại phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, thu giữ thêm 4 hộp pháo hoa nổ.

Tiếp tục điều tra mở rộng, cơ quan chức năng xác định vào khoảng cuối tháng 12/2025, Đoàn Công Sơn đã bán cho Lê Hữu Hùng 18 hộp pháo hoa nổ với giá 20 triệu đồng. Khám xét nơi ở của Hùng, lực lượng Công an đã thu giữ 8 hộp pháo hoa nổ, có khối lượng khoảng 12 kg.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng trên để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.