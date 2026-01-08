Đồ hộp Hạ Long thừa nhận sự cố heo bệnh, cam kết siết chặt nguyên liệu đầu vào

Trần Tây Côn In bài viết
(Ngày Nay) - Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long vừa có công văn giải trình gửi đối tác và khách hàng giữa thông tin Công an TP Hải Phòng khởi tố 9 bị can liên quan vụ tuồn hơn 120 tấn thịt heo nhiễm bệnh vào doanh nghiệp này.
Đồ hộp Hạ Long thừa nhận sự cố heo bệnh là bài học sâu sắc, cam kết siết chặt nguyên liệu đầu vào.

Văn bản do ông Trương Sỹ Toàn, Tổng Giám đốc Công ty Đồ hộp Hạ Long ký ban hành nêu: “Theo cơ quan chức năng, một số đối tượng đã thực hiện hành vi thu mua thịt heo nhiễm dịch tả heo châu Phi, sau đó làm giả, hợp pháp hoá hồ sơ, giấy tờ kiểm dịch để đưa lô nguyên liệu này vào lưu thông và bán cho Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long. Các đối tượng vi phạm đã bị khởi tố theo quy định của pháp luật.

Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long là đơn vị bị liên đới do tiếp nhận nguyên liệu trên cơ sở hồ sơ, chứng từ hợp pháp, đầy đủ và hợp lệ do bên bán cung cấp đã được các cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp theo quy định. Điều này đã được cơ quan chức năng của Nhà nước ghi nhận”.

Doanh nghiệp cho biết, ngay sau khi phát hiện sự việc vào tháng 9/2025 đã chủ động báo cáo, phối hợp đầy đủ, kịp thời và minh bạch với các cơ quan chức năng trong suốt quá trình điều tra, xác minh. Đồng thời, công ty đã nghiêm túc thực hiện quyết định tiêu huỷ theo đúng yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long xác định: “Đây là sự cố nghiêm trọng trong chuỗi cung ứng, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất – kinh doanh cũng như uy tín doanh nghiệp, và coi đây là bài học sâu sắc để tiếp tục siết chặt hơn nữa công tác kiểm soát nguyên liệu đầu vào và lựa chọn nhà cung cấp”.

Công văn giải trình của Đồ hộp Hạ Long gửi đối tác và khách hàng.

Doanh nghiệp khẳng định: “Toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm đã được cách ly và tiêu huỷ, không đưa vào sản xuất sản phẩm cung ứng ra thị trường; Các sản phẩm của công ty đang lưu thông trên thị trường đều đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm, được kiểm soát nghiêm ngặt theo quy trình từ tiếp nhận nguyên liệu, sản xuất đến sau sản xuất; Nhà máy của công ty hiện đang duy trì đầy đủ các chứng nhận quản lý an toàn thực phẩm như ISO 22000, FSSC 22000, và vẫn chịu sự kiểm tra, giám sát thường xuyên của các cơ quan chức năng”.

Cuối giải trình, doanh nghiệp cho biết với gần 70 năm hình thành và phát triển, Công ty Đồ hộp Hạ Long luôn kiên định theo đuổi sứ mệnh cung cấp cho thị trường những sản phẩm chất lượng, an toàn và đáng tin cậy, góp phần bảo vệ sức khoẻ cộng đồng. Uy tín thương hiệu được xây dựng và gìn giữ qua nhiều thế hệ chính là nền tảng để công ty không ngừng đầu tư, hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng, kiểm soát chặt chẽ chuỗi cung ứng và tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm”.

Doanh nghiệp này cam kết: “Tiếp tục hành động một cách trách nhiệm, minh bạch và nhất quán vì lợi ích lâu dài của người tiêu dùng và sự phát triển bền vững của cộng đồng”.

Nhiều tháng trước, Công an TP Hải Phòng phát hiện đường dây thu mua thịt heo bị nhiễm bệnh dịch tả châu Phi. Theo điều tra ban đầu, các đối tượng đã thu gom, vận chuyển, tiêu thụ được hơn 130 tấn thịt heo nhiễm dịch, trong đó, hơn 120 tấn thịt heo nhiễm bệnh được tuồn vào kho của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long ở phường Ngô Quyền (TP Hải Phòng).


Hiện, vụ việc đang được Công an TP Hải Phòng mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan.

Trần Tây Côn
