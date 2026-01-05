Ngành Tổ chức xây dựng Đảng: Tiếp tục đổi mới, quyết tâm cao

Nhiều trường đại học phía Nam công bố phương thức xét tuyển với thay đổi lớn (Ngày Nay) - Nhiều trường đại học khu vực phía Nam đã công bố phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2026, trong đó có những bổ sung, điều chỉnh phương thức xét tuyển nhằm phù hợp với Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và các quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tổng thống Trump cảnh báo Tổng thống lâm thời Venezuela sau khi bắt ông Maduro (Ngày Nay) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez sẽ phải trả một “cái giá lớn” nếu không hợp tác với Washington, sau khi lực lượng Mỹ bắt giữ và giam cầm Tổng thống Nicolas Maduro.

Các hãng dược dự kiến tăng giá hơn 350 loại thuốc tại Mỹ (Ngày Nay) - Hiện bệnh nhân tại Mỹ phải trả mức giá thuốc cao nhất thế giới, khoảng gấp 3 lần so với các quốc gia phát triển khác, song, năm 2026, các hãng dược vẫn dự kiến tăng giá hơn 350 loại thuốc với mức 4%.

Những khoảnh khắc thiên văn hiếm có trong năm 2026 (Ngày Nay) - Năm 2026 hứa hẹn sẽ là một năm đặc biệt đối với những người yêu thiên văn khi bầu trời đêm được thắp sáng bởi 13 lần Trăng tròn, đi kèm hàng loạt hiện tượng hiếm gặp như 3 siêu trăng, 1 Trăng Xanh hiếm hoi và 2 lần nguyệt thực, trong đó có một nguyệt thực toàn phần tạo nên hiện tượng Trăng Máu ngoạn mục.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của hệ thống y tế trong giai đoạn mới (Ngày Nay) - Bước vào giai đoạn 2026-2030, hệ thống khám bệnh, chữa bệnh đứng trước yêu cầu tiếp tục nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ theo hướng chuyên sâu, hội nhập quốc tế và lấy người bệnh làm trung tâm.

Du lịch Hà Nội doanh thu hơn 2.000 tỷ đồng trong dịp Tết Dương lịch (Ngày Nay) - Trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 (từ 1- hết 4/1), Hà Nội ước đón khoảng 560 nghìn lượt khách, tăng khoảng 250% so với cùng kỳ năm trước.

Gốm Việt trên hành trình gìn giữ và làm mới truyền thống (Ngày Nay) - Trải qua nhiều biến động lịch sử, nghề gốm vẫn duy trì sức sống và khẳng định vị thế trong đời sống đương đại. Tuy nhiên, trước sức ép của sản xuất công nghiệp, các họa sĩ, nghệ nhân hiện nay phải nỗ lực rất nhiều để bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống cũng như tính độc bản của mỗi tác phẩm.

Ông Trump chia sẻ hình ảnh đầu tiên của nhà lãnh đạo Venezuela (Ngày Nay) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chia sẻ một bức ảnh nhà lãnh đạo Venezuela kèm chú thích: “Nicolas Maduro trên tàu USS Iwo Jima”.

Linh hoạt trước biến động, kiên định mục tiêu phát triển (Ngày Nay) - Năm 2025 khép lại trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều bất định. Xung đột địa chính trị kéo dài, xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng, cùng với sự điều chỉnh chính sách tiền tệ tại các nền kinh tế lớn đã tạo ra những sức ép đáng kể lên triển vọng tăng trưởng toàn cầu.