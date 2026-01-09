Nhiều trường học Hà Nội lùi giờ vào lớp đảm bảo sức khỏe cho học sinh

(Ngày Nay) - Sáng 9/1, nhiệt độ ngoài trời tại nhiều khu vực ở Hà Nội xuống thấp, gây rét buốt ngay từ sáng sớm. Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh, nhiều trường học đã chủ động điều chỉnh giờ vào lớp, lùi từ 15 đến 45 phút để học sinh không phải đến trường quá sớm trong thời tiết giá lạnh. Các giáo viên vẫn có mặt từ đầu giờ như mọi ngày để tiếp nhận và quản lý học sinh nếu có phụ huynh đưa con đến trường sớm.

Tại Trường Tiểu học Nghĩa Tân (phường Nghĩa Đô, Hà Nội), nhà trường thông báo điều chỉnh thời gian biểu trong hai ngày 9 và 10/1 (ngày học bù của dịp nghỉ Tết Dương lịch vừa qua). Theo đó, tiết 1 bắt đầu từ 9 giờ sáng. Các giáo viên vẫn có mặt từ đầu giờ để tiếp nhận và quản lý học sinh, tạo điều kiện cho các em đến trường linh hoạt tùy theo điều kiện thời tiết và hoàn cảnh gia đình.

Cô giáo Nguyễn Thị Bích Nga, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nghĩa Tân cho biết, thực hiện hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại, nhà trường đã linh hoạt điều chỉnh thời gian vào lớp để đảm bảo sức khỏe cho học sinh. Bên cạnh đó, những ngày thời tiết lạnh, nhà trường đều yêu cầu giáo viên chủ nhiệm các lớp học chú ý đóng cửa tránh gió lùa, nhắc nhở học sinh hạn chế các hoạt động ngoài trời.

Sáng cùng ngày, phụ huynh Trường Tiểu học Yên Hòa (phường Yên Hòa, Hà Nội) cũng nhận được thông báo lùi giờ vào lớp 45 phút. Tuy nhiên, do nhiều phụ huynh vẫn phải đi làm theo giờ hành chính nên vẫn đưa con tới trường như mọi ngày. Các em đều được giáo viên đón, sắp xếp sinh hoạt và quản lý chu đáo. Cách làm linh hoạt này giúp phụ huynh yên tâm hơn, bởi học sinh luôn có người trông coi, chăm sóc trong khung giờ buổi sáng.

Chị Vũ Mai Liên (phường Yên Hòa) cho biết, buổi trưa có nắng ấm, song sáng lại rét buốt nên việc nhà trường linh hoạt điều chỉnh giờ dạy học rất hợp lý. Nếu cho học sinh nghỉ học hoàn toàn, nhiều gia đình sẽ gặp khó khăn trong việc sắp xếp người trông con, nhất là với phụ huynh đi làm xa hoặc làm việc theo giờ cố định.

Ở cấp học mầm non, các trường tiếp tục duy trì cách làm linh hoạt trong công tác đón, trả trẻ. Cô giáo Nguyễn Thị Lê Huyền, Hiệu trưởng Trường Mầm non Dịch Vọng (phường Cầu Giấy, Hà Nội), cho biết giáo dục mầm non có đặc thù riêng, trong điều kiện bình thường vẫn có trẻ đến muộn, còn khi trời rét đậm số trẻ đến muộn càng nhiều hơn.

“Phụ huynh chỉ cần chủ động thông tin sớm để nhà trường chuẩn bị bữa ăn đầy đủ cho các con, còn việc đón và chăm sóc trẻ luôn được bảo đảm, tạo thuận lợi để phụ huynh yên tâm đi làm”, cô Lê Huyền chia sẻ.

Còn tại Trường Mầm non Nam Phương Tiến (xã Xuân Mai), trong những ngày trời lạnh, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường vẫn đến trường đúng giờ, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ đón, trả và chăm sóc trẻ. Dù trẻ đến muộn, nhà trường vẫn bảo đảm chế độ sinh hoạt bình thường.

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Tâm, Hiệu trưởng Trường Mầm non Nam Phương Tiến cho biết, các giáo viên sẽ phải lưu ý quan tâm sát sao đến sĩ số và tình trạng sức khỏe của trẻ trong ngày, đặc biệt là thời điểm bàn giao, nhằm kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường và phối hợp với gia đình chăm sóc trẻ.

Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, các nhà trường cần thường xuyên theo dõi thông tin dự báo nhiệt độ ngoài trời khu vực Hà Nội được phát trong chương trình “Chào buổi sáng” trên kênh VTV1 và “Hà Nội buổi sáng” trên kênh H1 vào 6 giờ hằng ngày. Căn cứ dự báo thời tiết, thủ trưởng các cơ sở giáo dục chủ động quyết định việc cho học sinh nghỉ học tại trường hoặc chuyển sang hình thức học trực tuyến khi nhiệt độ xuống thấp.

Học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ học tại trường khi nhiệt độ dưới 10°C. Học sinh trung học cơ sở được nghỉ học tại trường khi nhiệt độ dưới 7°C. Trường hợp cha mẹ học sinh vì lý do bất khả kháng, không có điều kiện trông con, nhà trường cần có phương án đón và chăm sóc học sinh tại trường đảm bảo an toàn.

Bên cạnh việc điều chỉnh thời gian học, các trường được yêu cầu rà soát, sửa chữa cơ sở vật chất, bảo đảm phòng học, phòng chức năng, phòng bán trú tránh gió lùa, đủ ánh sáng và giữ ấm. Với các trường có tổ chức bán trú, việc bảo đảm bữa ăn nóng, nước uống ấm và chỗ nghỉ trưa đủ ấm cho học sinh được đặc biệt lưu ý. Các nhà trường cũng phối hợp với cha mẹ học sinh nhắc nhở học sinh mặc đủ ấm, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, linh hoạt trong việc thực hiện quy định về đồng phục trong những ngày rét đậm, rét hại.