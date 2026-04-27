Đắk Lắk: Phát hiện 2 trường hợp mắc viêm não mô cầu, triển khai gấp công tác truy vết

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Ngày 27/4, thông tin từ Sở Y tế Đắk Lắk, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận 2 trường hợp bệnh nhân mắc viêm não mô cầu, trong đó một trường hợp bệnh nhi đã tử vong. Ngành Y tế đang triển khai công tác vệ sinh, tiêu độc, khoanh vùng bệnh nhằm hạn chế lây lan.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk truy vết, lấy mẫu xét nghiệm người tiếp xúc gần bệnh nhi.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk truy vết, lấy mẫu xét nghiệm người tiếp xúc gần bệnh nhi.

Cụ thể, bệnh nhi tử vong là bé N.D.T.Ê (2 tuổi, trú xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk). Theo người nhà bệnh nhân, bé còn nhỏ nên chỉ ở nhà cùng bố mẹ, chưa đi nhà trẻ. Ngày 23/4, bé xuất hiện các triệu chứng sổ mũi. Ngày 25/4, bé sốt cao, nôn ói, li bì, người nhà đưa bé đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh; sau đó chuyển Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên điều trị với chẩn đoán: Theo dõi nhiễm trùng huyết; theo dõi nhiễm não mô cầu.

Tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, bệnh nhi được chẩn đoán: Suy hô hấp độ II, theo dõi nhiễm trùng huyết do não mô cầu, viêm phổi nặng và theo dõi viêm não màng não. Dù đã được các bác sĩ tích cực cấp cứu, điều trị nhưng do bệnh nặng, bệnh nhi đã tử vong sáng 26/4. Được biết, bé chưa được tiêm vaccine phòng bệnh não mô cầu.

Liên quan tới trường hợp bệnh nhi N.D.T.Ê tử vong do viêm não mô cầu, ngày 27/4, ông N.Đ.Q (chú ruột của bệnh nhi, thường trú phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk) có biểu hiện ho, mệt mỏi và đã được đưa vào Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cách ly, điều trị. Đây cũng là trường hợp thứ 2 dương tính với virus viêm não mô cầu.

Bệnh nhi mắc viêm não mô cầu xuất hiện những xuất huyết dưới da trên da khắp cơ thể.

Theo Sở Y tế Đắk Lắk, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã khẩn trương phối hợp với Trung tâm Y tế Cư M’gar, Trung tâm Y tế Buôn Ma Thuột và trạm y tế các xã, phường: Tân An, Quảng Phú, Tân Lập, Ea Kao, Thành Nhất, Cuôr Đăng điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm và cho uống kháng sinh điều trị dự phòng đối với các trường hợp tiếp xúc gần; đồng thời hướng dẫn xử lý môi trường bằng hóa chất Chloramin B 0,5% tại nhà bệnh nhân và khu vực xung quanh. Công tác truyền thông trực tiếp về phòng, chống bệnh do não mô cầu cũng được triển khai tại khu vực nơi bệnh nhân sinh sống nhằm nâng cao nhận thức của người dân.

Viêm não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn não mô cầu (Neisseria meningitidis) gây ra. Bệnh có thể lây truyền qua đường hô hấp thông qua tiếp xúc gần như ho, hắt hơi hoặc dùng chung đồ dùng cá nhân. Bệnh thường khởi phát đột ngột với các triệu chứng như sốt cao, đau đầu, cứng cổ, buồn nôn, nôn, phát ban xuất huyết và có thể nhanh chóng tiến triển thành nhiễm trùng huyết, suy đa cơ quan, đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Để phòng bệnh, người dân cần chủ động tiêm vaccine phòng não mô cầu đầy đủ, đặc biệt đối với trẻ nhỏ. Người dân cần giữ gìn vệ sinh cá nhân, không dùng chung đồ dùng cá nhân. Nhà ở, lớp học cần được vệ sinh sạch sẽ, thông thoáng. Khi có các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, người dân cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời; đồng thời hạn chế tiếp xúc gần với người khác để tránh lây lan trong cộng đồng./.

PV
Đắk Lắk bệnh viêm não mô cầu công tác truy vết Sở Y tế Đắk Lắk

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

