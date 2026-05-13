Bệnh viện Quốc tế S.I.S Cần Thơ lên tiếng chính thức về sự cố nước thải

(Ngày Nay) - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ vừa có thông cáo báo chí thông tin chính thức về việc các cơ quan chức năng TP.Cần Thơ kiểm tra công tác thu gom, xử lý nước thải tại đây.

Thông cáo nêu: “Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ là cơ sở điều trị chuyên sâu về đột quỵ và tim mạch tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Trong suốt quá trình hoạt động, bệnh viện luôn xác định công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, quản lý chất thải y tế và bảo vệ môi trường là yêu cầu bắt buộc trong vận hành.

Qua kiểm tra của cơ quan chức năng, bệnh viện ghi nhận có tồn tại, bất cập trong việc thu gom nước thải phát sinh từ khu vực giặt sấy và vệ sinh do sự cố kỹ thuật tại một vị trí thu gom nước thải sinh hoạt. Bệnh viện nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của cơ quan chức năng, đồng thời thành thật xin lỗi vì sự việc đã gây lo ngại cho người dân khu vực xung quanh.

Ngay sau buổi làm việc với cơ quan chức năng ngày 12/5/2026, bệnh viện đã khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục gồm kiểm tra, sửa chữa và thay thế hệ thống bơm thu gom nước thải liên quan; rà soát toàn bộ hệ thống xử lý nước thải; tăng cường giám sát kỹ thuật trong quá trình vận hành; đồng thời tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để kiểm tra, đánh giá chất lượng nước thải theo quy định.

Bệnh viện cũng thông tin thêm, hệ thống xử lý nước thải tập trung của bệnh viện vẫn được duy trì vận hành thường xuyên. Công tác quản lý, phân loại, thu gom và xử lý chất thải y tế nguy hại tiếp tục được thực hiện theo đúng quy trình chuyên môn và quy định hiện hành.

Trong thời gian tới, bệnh viện cam kết tiếp tục rà soát, hoàn thiện các giải pháp kỹ thuật và tăng cường công tác quản lý vận hành nhằm bảo đảm yêu cầu về bảo vệ môi trường, không để tái diễn các tồn tại tương tự.

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ chân thành cảm ơn sự kiểm tra, hướng dẫn của các cơ quan chức năng, sự thông tin kịp thời của các cơ quan báo chí đồng thời mong tiếp tục nhận được sự giám sát, hỗ trợ để bệnh viện hoàn thiện hơn công tác quản lý môi trường trong quá trình hoạt động, góp phần phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe người dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, phát hiện tình trạng nước thải có dấu hiệu ô nhiễm từ hoạt động của Bệnh viện, Công an TP.Cần Thơ phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra đột xuất.

Tại thời điểm kiểm tra, hệ thống xử lý nước thải của bệnh viện vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, đoàn phát hiện nước thải phát sinh từ quá trình vệ sinh khu vực tập kết rác thải sinh hoạt và khu vực giặt sấy đồ vải của bệnh viện không được đưa về hệ thống xử lý nước thải tập trung mà chảy ra hệ thống thoát nước sinh hoạt.

Đoàn kiểm tra đã lấy hai mẫu nước thải để đưa đi xét nghiệm, đồng thời yêu cầu Bệnh viện thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống, thu gom triệt để các nguồn thải phát sinh trong quá trình hoạt động... Hiện, cơ quan chức năng thu thập tài liệu, chứng cứ có liên quan để tiến hành xử lý theo quy định.