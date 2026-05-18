Nhiều nước siết chặt kiểm soát biên giới ngăn nguy cơ Ebola lây lan

(Ngày Nay) - Dịch Ebola tiếp tục bùng phát tại miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC), khiến các nước láng giềng Rwanda và Burundi đồng loạt tăng cường biện pháp kiểm soát biên giới trong nỗ lực ngăn chặn nguy cơ lây lan xuyên quốc gia.
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng Ebola cho người dân tại Bắc Kivu, CHDC Congo. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 17/5, chính quyền huyện Rubavu (Rwanda) thông báo đóng cửa tạm thời các cửa khẩu nối với thành phố Goma của DRC, nơi đang ghi nhận các ca Ebola mới. Biện pháp này được áp dụng vô thời hạn nhằm hạn chế nguy cơ dịch xâm nhập vào lãnh thổ Rwanda.

Chính quyền địa phương cho biết, quyết định được đưa ra vì lý do bảo vệ sức khỏe cộng đồng và kêu gọi người dân hợp tác, tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng. Dù vậy, các hoạt động sàng lọc y tế vẫn được duy trì đối với một số trường hợp qua biên giới dưới sự giám sát nghiêm ngặt.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (Africa CDC), số ca tử vong trong đợt bùng phát mới đã tăng lên 87. Đáng lo ngại, chủng virus được xác định là Bundibugyo – một chủng Ebola chưa có vaccine đặc hiệu và được đánh giá có nguy cơ lây nhiễm cao trong khu vực.

Tại Burundi, Bộ Y tế nước này cũng đã công bố loạt biện pháp khẩn cấp nhằm ngăn chặn virus xâm nhập. Bộ trưởng Y tế Fidele Nkezabahizi cho biết Burundi nằm trong nhóm quốc gia có nguy cơ cao do vị trí địa lý gần vùng dịch và lưu lượng di chuyển lớn qua biên giới với DRC.

Các biện pháp bao gồm tăng cường giám sát tại cửa khẩu, thiết lập điểm sàng lọc tạm thời, kiểm tra thân nhiệt, đào tạo nhân viên y tế tuyến đầu và nâng cao năng lực xét nghiệm. Chính phủ Burundi phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để mở rộng giám sát dịch tễ và tăng cường truyền thông phòng dịch tới cộng đồng. Người dân được khuyến cáo tuân thủ vệ sinh an toàn, tránh tiêu thụ thịt động vật không rõ nguồn gốc và đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện triệu chứng nghi ngờ như sốt, đau cơ, mệt mỏi, nôn hoặc xuất huyết.

Trong khi đó, giới chức y tế DRC xác nhận đã phát hiện một ca Ebola tại thành phố Goma, khu vực hiện do lực lượng M23 kiểm soát. Theo Viện Nghiên cứu Y sinh Quốc gia Congo (INRB), ca bệnh là vợ của một người đàn ông tử vong vì Ebola tại Bunia, người đã di chuyển đến Goma trong thời gian mang mầm bệnh.

Sự xuất hiện của ca bệnh tại một đô thị lớn và khu vực xung đột làm dấy lên lo ngại rằng việc kiểm soát dịch sẽ trở nên phức tạp hơn, đồng thời làm gia tăng nguy cơ lây lan sang các quốc gia lân cận trong khu vực Hồ Lớn châu Phi.

