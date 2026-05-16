Thái Lan xếp virus Hanta vào nhóm “bệnh truyền nhiễm nguy hiểm”

(Ngày Nay) - Chính phủ Thái Lan ngày 15/5 đã nâng mức cảnh báo đối với virus Hanta khi xếp căn bệnh này vào nhóm “bệnh truyền nhiễm nguy hiểm” trong bối cảnh thế giới ngày càng lo ngại về nguy cơ lây lan của chủng virus hiếm nhưng có tỷ lệ tử vong cao này.

Quyết định được Ủy ban quốc gia Thái Lan về bệnh truyền nhiễm thông qua cùng ngày. Theo Bộ Y tế Thái Lan, mọi ca nghi nhiễm virus Hanta phải được báo cáo cho cơ quan chức năng trong vòng 3 giờ, tiến hành điều tra dịch tễ trong 12 giờ và những người tiếp xúc có nguy cơ cao sẽ bị cách ly tới 42 ngày.

Bộ Y tế Thái Lan nhận định virus Hanta đang nổi lên như “mối đe dọa nghiêm trọng toàn cầu”. Đáng lo ngại hơn, một số biến thể của virus này có khả năng lây từ người sang người qua đường hô hấp – yếu tố khiến giới chức y tế đặc biệt cảnh giác.

Để ứng phó nguy cơ dịch bệnh, chính quyền thủ đô Bangkok cho biết đang triển khai kế hoạch hành động khẩn cấp ở mức cao, tập trung vào giám sát dịch tễ, xét nghiệm, điều trị y tế và phối hợp thực thi tại địa phương.

Ông Somruek Chungsaman - Thư ký thường trực Bộ Y tế Thái Lan - cho biết nước này đã siết chặt giám sát tại tất cả các cửa khẩu quốc tế. Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan đang hoàn thiện quy trình xác định “ca bệnh cần điều tra”, đồng thời ban hành cơ chế xử lý khẩn cấp đối với các ca nghi nhiễm trong nước và thực thi quy định cách ly bắt buộc. Theo ông Somruek, toàn bộ các văn phòng y tế tỉnh và bệnh viện trên cả nước đã được yêu cầu duy trì giám sát chặt chẽ, rà soát phác đồ điều trị và lập tức cảnh báo nguy cơ tới cộng đồng địa phương.

Giới chức y tế Thái Lan kêu gọi những người từng tiếp xúc với loài gặm nhấm hoặc đi về từ các khu vực nguy cơ cao cần nhanh chóng tới cơ sở y tế nếu xuất hiện các triệu chứng như sốt cao, khó thở nhằm bảo đảm chẩn đoán sớm và ngăn virus lây lan.

Trong khi đó, tại Đài Loan (Trung Quốc), giới chức y tế ngày 15/5 xác nhận một hành khách người New Zealand từng có mặt trên tàu du lịch MV Hondius đang được cách ly trong bệnh viện, dù người này có kết quả xét nghiệm hiện âm tính và không xuất hiện triệu chứng bệnh. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Đài Loan (CDC), hành khách này tới Đài Loan hôm 7/5 sau khi rời tàu MV Hondius tại đảo Saint Helena ngày 24/4. Thông tin được phía New Zealand chuyển cho Đài Loan ngày 13/5 và bệnh nhân đã lập tức được đưa vào bệnh viện cách ly ngay sau đó.

Bà Tseng Shu-hui, người phát ngôn CDC Đài Loan, cho biết sẽ tiến hành theo dõi hành khách New Zealand tới ngày 6/6 do virus Hanta có thời gian ủ bệnh lên tới 42 ngày. Các chuyên gia y tế nhận định khả năng phát bệnh của người này tương đối thấp, vì lần tiếp xúc cuối cùng với các du khách khác trên tàu MV Hondius đã cách đây khoảng 20 ngày.

Tàu du lịch MV Hondius khởi hành từ Argentina ngày 1/4 và di chuyển qua Đại Tây Dương. Một số hành khách trên tàu được phát hiện mắc virus Hanta và tính đến nay đã có 3 người tử vong liên quan tới đợt bùng phát. Hiện chưa có vaccine hay thuốc điều trị đặc hiệu cho virus Hanta nhưng các cơ quan y tế khẳng định có rất ít nguy cơ bùng phát thành đại dịch như COVID-19. Nguy cơ đối với cộng đồng do bùng phát chủng Andes của virus Hanta, biến thể duy nhất được biết có khả năng lây từ người sang người, cũng ở mức thấp.