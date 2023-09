Đảm bảo học sinh, sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về ATGT

(Ngày Nay) - Ngày 16/9, tại Đồng Nai, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức Lễ phát động học sinh sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, năm học 2023 - 2024. Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại tỉnh Đồng Nai, kết nối trực tuyến đến 62 điểm cầu thuộc 62 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Theo Ban Tổ chức, lễ phát động thu hút hơn 20.000 học sinh tham gia với nhiều hoạt động bổ ích, như: phổ biến pháp luật về an toàn giao thông đường bộ và hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Bên cạnh đó các em cũng được tham gia vào hoạt động diễu hành bằng xe gắn náy; được hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, trung bình mỗi năm có khoảng 3.000 người tử vong do tai nạn giao thông, chiếm khoảng 40% tổng số vụ tai nạn giao thông trong cả nước.

Ông Khuất Việt Hùng khẳng định, cả nước hiện có khoảng 23 triệu học sinh, sinh viên. Vai trò của giáo dục là giải pháp nền tảng, đóng góp đặc biệt trong việc đảm bảo an toàn giao thông. Mỗi học sinh, sinh viên được giáo dục, chấp hành tốt pháp luật về an toàn giao thông từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, khi ra đời các bạn sẽ có kiến thức, sẽ đảm bảo an toàn cho bản thân và xã hội.

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia mong muốn ngành giáo dục sẽ nỗ lực hơn nữa trong việc tuyên truyền kiến thức về an toàn giao thông, giúp học sinh, sinh viên hiểu, biết, nắm vững, thực hành đúng pháp luật về trật tự an toàn giao thông, để thời gian tới sẽ không còn phải nghe tin, chứng kiến những vụ tai nạn giao thông, trong đó người gây tai nạn là thanh, thiếu niên.

Theo ông Trần Văn Đạt, Quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, giáo dục đào tạo thế hệ trẻ trở thành những công dân phát triển toàn diện về sức khỏe, trí tuệ, ý thức tuân thủ pháp luật là mục tiêu chủ yếu của các cơ sở giáo dục.

Trong đó, công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để bảo vệ các em trước hiểm họa tai nạn giao thông. Học sinh, sinh viên vừa là nạn nhân, vừa là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông do một số em có ý thức, kỹ năng khi tham gia giao thông hạn chế, vi phạm pháp luật an toàn giao thông, như: không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe gắn máy, xe đạp điện, đi hàng đôi hàng ba, đèo quá số người quy định, chạy quá tốc độ, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, uống rượu bia khi tham gia giao thông…

Ông Trần Văn Đạt đề nghị thời gian tới các sở giáo dục đào tạo, nhà trường tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về an toàn giao thông theo hướng tăng tính chủ động, sáng tạo của học sinh, sinh viên, lồng ghép với các phong trào, các hoạt động một cách phù hợp, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, giữa ngành giáo dục và các cơ quan liên quan, đặc biệt là cơ quan công an để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tổ chức cho phụ huynh học sinh ký cam kết với nhà trường trong việc không giao xe máy cho học sinh khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe và đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy…

Tại lễ phát động, đại diện lãnh đạo 5 Sở Giáo dục và Đào tạo và 5 trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam bộ đã ký cam kết với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia trong việc tăng cường triển khai thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông, năm học 2023 - 2024./.