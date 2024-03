Dám đối diện và vượt qua thách thức, nhiều cá nhân, tập thể xuất sắc Viettel được vinh danh

Ở năm thứ 14 của giải thưởng, Viettel’s Stars 2023 tôn vinh 10 cá nhân, 10 tập thể là những điển hình xuất sắc được lựa chọn từ gần 70.000 cán bộ nhân viên (CBNV), từ các đơn vị thành viên và 10 thị trường, thuộc 4 lĩnh vực: Viễn thông (trong nước và nước ngoài); Giải pháp công nghệ thông tin và dịch vụ số; Nghiên cứu sản xuất công nghiệp công nghệ cao; Chuyển phát, losgic và thương mại trên toàn cầu.

Để trở thành những “ngôi sao Viettel”, những tập thể, cá nhân Viettel đã vượt qua những thách thức khi triển khai những sản phẩm, dịch vụ mới chưa từng làm, không được chuyển giao công nghệ, giải những bài toán lớn của đất nước, xã hội với vai trò Tập đoàn công nghệ lớn nhất Việt Nam. Đây cũng là những điển hình của Viettel về tinh thần hy sinh, sẵn sàng dấn thân vào nơi khó khăn, nguy hiểm để hoàn thành nhiệm vụ, cũng như làm xuất sắc nhất những việc lặp lại hàng ngày. Tất cả đoàn kết cùng một mục tiêu, chung sức, đồng lòng giải quyết những bài toán khó của đất nước, ứng dụng công nghệ để không ai bị bỏ lại phía sau.

Những tập thể, cá nhân xuất sắc đã đóng góp cho Viettel triển khai nhiều nền tảng số mới có kết quả đột phá, trong đó có TV360, Trợ lý ảo pháp luật, Trợ lý ảo cho cán bộ công chức, Dịch vụ xác thực thẻ CCCD gắn chip cho Bộ Công An; Làm chủ nghiên cứu sản xuất chip 5G, thiết bị 5G; Đưa Natcom (Thương hiệu Viettel tại Haiti) vào top 7 thị trường đứng số 1, khiến doanh thu viễn thông nước ngoài của Viettel tăng trưởng gấp 4 lần trung bình ngành… Cùng với những bứt phá trong mọi lĩnh vực, CBNV Viettel, trong đó có các cá nhân, tập thể xuất sắc đã giúp Viettel giữ vị thế là nhà cung cấp dịch vụ số toàn diện nhất và là tiếp tục giữ vững vai trò doanh nghiệp nhà nước lớn nhất Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ tôn vinh, ông Tào Đức Thắng- Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel nhấn mạnh: “Những thành tích đến từ những con người, những đơn vị khác nhau về vị trí, quy mô, tính chất công việc nên không thể so sánh trực tiếp nhiều ít, cao thấp. Điểm chung của những ngôi sao Viettel là sự nỗ lực không ngừng nghỉ, là tấm lòng, tình yêu với công việc và Viettel một cách tự nhiên nhưng vô cùng mãnh liệt”.

Ông Tào Đức Thắng cũng nhấn mạnh thêm: “Tính chất, mức độ, quy mô của các thách thức ngày mai sẽ mãnh liệt, khắc nghiệt hơn hôm nay. Bài toán tiếp theo sẽ ngày càng khó hơn nhiều lần bài toán chúng ta đã từng giải được. Đời người là cuộc hành trình vượt qua những thử thách. Và hôm nay, tất cả chúng ta lại thêm một lần nữa khẳng định, Viettel đang gặp rất nhiều thách thức nhưng người Viettel sẽ không bị bào mòn bởi những khó khăn. Chúng ta tập trung vào sứ mệnh của mình và đam mê cống hiến, tận tâm tận lực từ những việc nhỏ nhất”.

Ngoài số tiền thưởng lớn, cá nhân được vinh danh, ngoài tiền thưởng còn được nhận một chuyến công tác, học tập tại nước ngoài. Gia đình, người thân của các cá nhân điển hình xuất sắc Viettel cũng đã được mời tham dự sự kiện tôn vinh.

DANH SÁCH TẬP THỂ:

1. Trung tâm Nghiên cứu thiết bị Vô tuyến băng rộng, Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel: Nghiên cứu, chế tạo thành công trạm thu phát sóng 5G. Triển khai thử nghiệm diện rộng thiết bị trên mạng lưới Viettel, chính thức cung cấp dịch vụ 5G cho khách hàng.

2. Trung tâm H1, Viện Hàng không vũ trụ Viettel: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, thử nghiệm sản phẩm công nghệ cao và nghiệm thu cấp cơ sở và cấp Bộ Quốc phòng. Làm chủ 02 công nghệ lõi thuộc lĩnh vực thiết kế hệ thống và mô phỏng khí động.

3. Ban Công nghiệp Công nghệ cao, Khối cơ quan Tập đoàn : Tham gia tích cực vào quá trình xây dựng, điều chỉnh các dự án Luật và Thông tư của Bộ Quốc phòng nhằm tạo ra hành lang pháp lý phù hợp, thuận lợi, giúp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, sản xuất của Tập đoàn. Nghiên cứu, đề xuất định hướng phát triển các lĩnh vực công nghiệp mới về chip bán dẫn và năng lượng xanh.

4. Tổng Công ty Bưu chính Viettel: Xuất sắc hoàn thành kế hoạch 12 tháng liên tiếp trong năm 2023. Tổng doanh thu đạt 19,517 tỷ, tăng trưởng 29.5% so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận trước thuế đạt 478.6 tỷ đồng, tăng trưởng 48% so với năm 2022. Có mức độ tăng trưởng cao gấp 3,4 lần so mức tăng trưởng trung bình ngành trên toàn quốc (8.9%). Là công ty Logistic đầu tiên tại Việt Nam triển khai công nghệ robot AGV chia chọn hàng hoá, làm chủ ứng dụng công nghệ số, hiện đại hóa, tự động hóa hoạt động vận hành khai thác trên toàn mạng lưới.

5. Trung tâm Khách hàng doanh nghiệp, Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel: Hoàn thành 102% kế hoạch, trong đó doanh thu đến từ dịch vụ Giải pháp Công nghệ thông tin tăng trưởng 118%.

6. Đội thi vô địch Pwn2Own Toronto 2023, Công ty An ninh mạng Viettel: Đội thi công ty An ninh mạng Viettel chính thức xác lập kỷ lục mới với ngôi vị vô địch, đạt 30 điểm Master of Pwn (vượt xa đội xếp thứ 2), đưa tên tuổi của cộng đồng An toàn thông tin Việt Nam vươn xa trên toàn cầu.

7. Công ty Viettel Haiti, Tổng công ty Đầu tư Quốc tế Viettel: Chiếm vị trí số 1 về thị phần di động tại thị trường Haiti với 3,8 triệu thuê bao thực lũy kế, tương đương khoảng 52% thị phần, vượt xa so với Digicel - đối thủ lớn trên thị trường. Doanh thu dịch vụ tăng trưởng 2 con số trong 7 năm liên tiếp (từ năm 2017 tới nay), bình quân cả giai đoạn ở mức 21%.

8. Viettel Thừa Thiên Huế, Tổng công ty Viễn thông Viettel: Giữ vững thị phần số 1 về di động tại địa bàn với 50,01% thị phần (cao nhất từ trước đến nay). Tích hợp ứng dụng TV360 lên ứng dụng HueS, dẫn đến hơn 40.000 lượt tải và sử dụng thường xuyên ứng dụng, nâng tổng số lên 111.094 thuê bao. Hoàn thành xuất sắc Doanh thu dịch vụ VTS năm 2023, tăng 97% so với năm 2022.

9. Trung tâm Dịch vụ Truyền hình, Tổng công ty Viễn thông Viettel: Thị phần số 1 về cả người dùng và khách hàng trả phí với khoảng 8,6 triệu thuê bao (hoàn thành 102% mục tiêu), trở thành nhà cung cấp dịch vụ truyền hình số 1 VN và vượt xa các đối thủ trong nước. Doanh thu truyền hình đạt xấp xỉ 2.000 tỷ đồng, đóng góp 3% tổng doanh thu của Viettel Telecom.

10. Chi nhánh Công trình An Giang, Tổng công ty Công trinh Viettel: Chi nhánh duy nhất có 3/7 KPI đứng thứ nhất toàn quốc. Tổng doanh thu Chi nhánh đạt 251,6 tỷ đồng (hoàn thành 122% kế hoạch), xếp thứ 2 toàn quốc (02 năm liên tiếp nằm trong top 2 toàn quốc, năm 2022 xếp thứ nhất) và nằm trong top 5 tỉnh có doanh thu lớn nhất trên 250 tỷ đồng. Thu nhập bình quân nhân viên tại Chi nhánh là 28,6 triệu/người/tháng (xếp thứ 1 toàn quốc).