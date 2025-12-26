Tổng Bí thư: Công tác dân tộc là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị

(Ngày Nay) - Tổng Bí thư khẳng định phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ổn định chính trị, phát triển bền vững và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc của đất nước.

Chiều 26/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu, đại diện cho trí tuệ, nghị lực và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ các dân tộc thiểu số trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Cùng dự có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Tại buổi gặp mặt, đại diện Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã báo cáo về tình hình học tập của các học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu; đại diện các cháu học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số đã chia sẻ những thành tích học tập, kết quả hoạt động và vươn lên của bản thân trong thời gian qua.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết lịch sử cách mạng Việt Nam luôn khắc ghi những đóng góp to lớn, bền bỉ và đầy hy sinh của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Ngay từ những ngày đầu thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân - tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng - trong 34 chiến sỹ đầu tiên đã có tới 29 chiến sỹ là người dân tộc thiểu số.

Trong các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, biết bao thanh niên dân tộc thiểu số đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; những tấm gương như Vừ A Dính, Nông Văn Dền, Kpă Klơng... mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Tổng Bí thư nhắc lại ngay từ những ngày đầu lập nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định chân lý bất biến về đại đoàn kết dân tộc. Trong Thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam năm 1946, Bác căn dặn: “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán... đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt... Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt.”

Tổng Bí thư khẳng định Đảng ta luôn nhất quán xác định: công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị; phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ổn định chính trị, phát triển bền vững và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc của đất nước.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác dân tộc đã đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi không ngừng được cải thiện; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào được nâng lên rõ rệt; hệ thống chính trị cơ sở được củng cố; quốc phòng, an ninh được giữ vững; niềm tin của đồng bào đối với Đảng và Nhà nước ngày càng bền chặt.

Đặc biệt, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số có bước phát triển quan trọng. Hệ thống trường lớp, nhất là các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú tiếp tục được củng cố; các chính sách miễn, giảm học phí, học bổng, cử tuyển, tín dụng học sinh-sinh viên được triển khai ngày càng hiệu quả.

Một lớp trí thức trẻ người dân tộc thiểu số đang từng bước hình thành, khẳng định vai trò trong hệ thống chính trị, trong quản lý nhà nước, khoa học-công nghệ và phát triển kinh tế-xã hội.

Tổng Bí thư xúc động bày tỏ những thành tích của các học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số được tuyên dương chính là minh chứng thuyết phục cho một chân lý giản dị mà sâu sắc: hoàn cảnh có thể khác nhau, nhưng tri thức, ý chí và khát vọng vươn lên luôn có thể mở ra con đường đi tới tương lai; tin tưởng rằng từ những bản làng, buôn làng, thôn xóm hôm nay sẽ tiếp tục xuất hiện ngày càng nhiều trí thức, cán bộ, doanh nhân, nhà khoa học, nghệ sỹ, vận động viên, chiến sỹ ưu tú là người dân tộc thiểu số, góp phần dựng xây đất nước ngày càng giàu mạnh, phát triển.

Để tiếp tục chăm lo, bồi dưỡng và phát huy tốt hơn nữa vai trò của thế hệ trẻ người dân tộc thiểu số trong kỷ nguyên phát triển mới, Tổng Bí thư đề nghị Bộ Dân tộc và Tôn giáo cần tiếp tục phát huy vai trò cơ quan tham mưu chiến lược về công tác dân tộc; chủ trì rà soát, hoàn thiện chính sách đối với học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số; xây dựng cơ chế theo dõi, kết nối, hỗ trợ lâu dài đối với các em đã được tuyên dương; nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng dân tộc rất ít người.

Bộ Giáo dục và Đào tạo phải tiếp tục coi phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ trọng tâm; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu; đầu tư hệ thống trường nội trú, bán trú; chăm lo đội ngũ giáo viên; chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan xây dựng Đề án đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ người dân tộc thiểu số từ học sinh, sinh viên xuất sắc; trước mắt, nghiên cứu lựa chọn, cấp học bổng đào tạo ở nước ngoài cho một số cháu được tuyên dương.

Các bộ, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo môi trường thuận lợi để thanh niên dân tộc thiểu số học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, cống hiến và trưởng thành; gắn đào tạo với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ biên giới, giữ gìn bản sắc văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tổng Bí thư chia sẻ đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới - giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, hạnh phúc. Thời cơ và vận hội rất lớn, nhưng cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với thế hệ trẻ.

Tổng Bí thư mong muốn các cháu tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng học tập, không ngừng nâng cao tri thức, kỹ năng, làm chủ khoa học công nghệ, chuyển đổi số; rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, kỷ luật và tư duy đổi mới, sáng tạo; sống có lý tưởng, có hoài bão, có trách nhiệm với gia đình, quê hương, cộng đồng và đất nước.

Tổng Bí thư căn dặn các cháu tự hào về truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc mình; giữ gìn tiếng nói, chữ viết, phong tục tốt đẹp; không tự ti, không mặc cảm, dám mơ ước lớn, dám đi xa nhưng luôn hướng về quê hương, đất nước. Trở thành hạt nhân đoàn kết trong gia đình, cộng đồng và giữa các dân tộc; mang tri thức, kinh nghiệm, khát vọng cống hiến của mình để góp phần xây dựng bản làng, quê hương ngày càng giàu đẹp.

Dưới sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, với truyền thống yêu nước, hiếu học, với ý chí, nghị lực và khát vọng vươn lên, Tổng Bí thư tin tưởng tuổi trẻ các dân tộc thiểu số sẽ tiếp tục tỏa sáng, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vào sự phát triển của chính mảnh đất quê hương mình.