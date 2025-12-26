Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc

(Ngày Nay) - Đây là sự kiện văn hóa-chính trị quy mô lớn, quy tụ dàn nghệ sỹ đông đảo, được tổ chức trang trọng, giàu cảm xúc và mang ý nghĩa lan tỏa sâu rộng tinh thần thi đua ái quốc trong thời đại mới.
Tổng duyệt chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
Tổng duyệt chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc 2025 sẽ diễn ra tối 26/12 tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội).

Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, Nhà hát Tuổi trẻ thực hiện và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam, với thời lượng 90 phút.

Đây không chỉ là một đêm nghệ thuật tổng hợp mà còn là hành trình nghệ thuật-lịch sử, tái hiện sinh động chặng đường hơn 7 thập kỷ phong trào Thi đua yêu nước của dân tộc Việt Nam, từ những ngày đầu giành độc lập đến thời kỳ đổi mới, hội nhập và khát vọng vươn mình mạnh mẽ hôm nay.

Chương trình được kết cấu thành ba chương lớn, dẫn dắt mạch cảm xúc xuyên suốt.

Chương I – "Từ mùa thu ấy - Những chặng đường lịch sử" mở ra bằng đại cảnh mapping và tiết mục "Lời hiệu triệu non sông," gợi nhắc Lời kêu gọi Thi đua Ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1948. Những phong trào thi đua đi vào huyền thoại như "Diệt giặc đói, diệt giặc dốt," "Gió Đại Phong," "Ba sẵn sàng," "Năm xung phong," "Ba đảm đang"… được tái hiện bằng âm nhạc, hoạt cảnh và phóng sự giàu chiều sâu lịch sử, khắc họa tinh thần đoàn kết, ý chí quật cường của cả dân tộc trong các cuộc kháng chiến.

Chương II – "Kỳ tích Việt Nam" tập trung phản ánh thành quả của đất nước trong thời kỳ đổi mới và hội nhập. Tinh thần thi đua yêu nước được đặt trong bối cảnh hiện đại, gắn với đổi mới sáng tạo, phát triển hạ tầng, kinh tế, khoa học – công nghệ, thể thao và các phong trào nhân văn như xóa nhà tạm, hỗ trợ người dân vùng thiên tai, không để ai bị bỏ lại phía sau. Các tiết mục âm nhạc đương đại kết hợp hình ảnh phóng sự đã làm nổi bật thi đua như một động lực phát triển quốc gia bền vững.

Dàn nghệ sỹ đông đảo tham gia chương trình.

Chương III – "Lan tỏa khí thế - Hướng tới tương lai" mang tinh thần trẻ trung, hiện đại, khẳng định khát vọng cống hiến của thế hệ hôm nay trong hành trình hướng tới các mục tiêu phát triển đất nước giai đoạn 2030-2045. Những ca khúc giàu năng lượng, giàu bản sắc Việt Nam vang lên như lời hiệu triệu mới, tiếp nối truyền thống thiêng liêng của cha ông bằng trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng vươn tầm quốc tế.

Chương trình quy tụ dàn nghệ sỹ, ca sỹ hàng đầu như: Nghệ sỹ Nhân dân Trung Đức, Nghệ sỹ Ưu tú Cao Minh, Nghệ sỹ Ưu túĐăng Dương, Nghệ sỹ Ưu túVũ Thắng Lợi, các ca sỹ Tùng Dương, Phạm Anh Khoa, Võ Hạ Trâm, Hòa Minzy, Hoàng Bách, Khánh Linh, Đức Tuấn, Phương Thanh, Nguyễn Hùng, Thu Hằng, S.T Sơn Thạch, nhóm OPlus, nhóm Ngũ Cung. Bên cạnh đó là sự tham gia của Dàn Giao hưởng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Hợp xướng Thăng Long, Vũ đoàn Tre, nhóm Be Singer, Câu lạc bộ thiếu nhi Sao Tuổi thơ, cùng diễn viên các phim "Địa đạo" "Mưa đỏ"

