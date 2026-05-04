Danko Group tăng tốc tại Thanh Hóa, đón đầu cực tăng trưởng mới

In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Tiếp nối hành trình kiến tạo những biểu tượng kiến trúc Châu Âu, Danko Group chính thức đánh dấu sự hiện diện tại Thanh Hóa với hai dự án Danko Royal và Danko The Country. Đây không chỉ là bước đi đón đầu chu kỳ phát triển mới của một “cực tăng trưởng” năng động, mà còn là tâm huyết của một nhà phát triển BĐS chuyên nghiệp trong việc định hình chuẩn mực sống cao cấp tại địa phương.
Danko Group khẳng định bước đi chiến lược tại Thanh Hóa
Danko Group khẳng định bước đi chiến lược tại Thanh Hóa

Thanh Hóa: Tâm điểm của trục tăng trưởng phía Bắc

Không còn là “người khổng lồ ngủ quên”, Thanh Hóa hiện đang là một trong bốn cực tăng trưởng của tứ giác kinh tế phía Bắc. Với quy mô kinh tế đứng thứ 8 cả nước và tốc độ tăng trưởng GRDP dẫn đầu khu vực, địa phương này đang hội tụ nội lực bứt phá mạnh mẽ dựa trên ba trụ cột: Hạ tầng giao thông đồng bộ với cao tốc Bắc - Nam, Cảng hàng không Thọ Xuân và Cảng nước sâu Nghi Sơn; công nghiệp tăng tốc với Khu kinh tế Nghi Sơn cùng các cụm công nghiệp vệ tinh; và du lịch trọng điểm.

Đáng chú ý, theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, chỉ trong hai kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5, toàn tỉnh đã đón khoảng 1,72 triệu lượt khách - minh chứng rõ nét cho sức hút ngày càng lớn của điểm đến này.

Danko Group tăng tốc tại Thanh Hóa, đón đầu cực tăng trưởng mới ảnh 1
Tuyến giao thông được đầu tư đồng bộ, kết nối liên vùng, mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội tại Thanh Hóa

Tuy nhiên, tốc độ đô thị hóa nhanh đang tỉ lệ nghịch với sự khan hiếm của các dòng BĐS cao cấp. Thị trường vẫn thiếu vắng những khu đô thị bài bản, có bản sắc và tính biểu tượng.

Nhận diện “khoảng trống” này, Danko Group đã thực hiện chiến lược “đổ bộ” đầy tốc lực. Không chọn cách tiếp cận đại trà, Danko Group tập trung kiến tạo các hệ sinh thái mang phong cách kiến trúc Châu Âu tân cổ điển, thổi làn gió mới vào thị trường BĐS xứ Thanh.

Danko Royal: Biểu tượng sống sang bên đại lộ huyết mạch

Nếu xem chiến lược tại Thanh Hóa là một bàn cờ, Danko Royal chính là quân cờ trung tâm.

Dự án sở hữu vị trí đắc địa trên trục đại lộ Nam Sông Mã - tuyến đường “xương sống” kết nối TP. Thanh Hóa và đô thị du lịch biển Sầm Sơn. Với quy mô 23,6 ha, Danko Royal gồm 806 sản phẩm đa dạng phân khúc như: biệt thự, liền kề và shophouse.

Danko Group tăng tốc tại Thanh Hóa, đón đầu cực tăng trưởng mới ảnh 2
Danko Royal sẽ là nơi hội tụ cộng đồng tinh hoa, nơi giao thoa văn hoá đa sắc màu

Không chỉ quy hoạch đồng bộ, Danko Royal được phát triển theo mô hình đô thị kiểu mẫu phong cách châu Âu với hệ tiện ích hoàn chỉnh: quảng trường trung tâm, tháp biểu tượng, khu thương mại - dịch vụ, khách sạn, không gian cảnh quan…

Việc sở hữu một sản phẩm tại vị trí cửa ngõ giao thương như Danko Royal được xem là một bài toán đầu tư tích sản có tính thanh khoản cao. Sự bảo chứng về tiến độ và uy tín từ Danko Group cũng khiến dự án thu hút giới đầu tư am tường - những người đang tìm kiếm giá trị gia tăng bền vững theo thời gian.

Danko The Country: Chất sống Châu Âu giữa tâm điểm kết nối

Nếu Danko Royal rực rỡ, sôi động thì Danko The Country (tại xã Lưu Vệ) lại là bản giao hưởng hài hòa giữa kiến trúc và thiên nhiên.

Danko Group tăng tốc tại Thanh Hóa, đón đầu cực tăng trưởng mới ảnh 3
Danko The Country sẽ thiết lập nên những chuẩn phong cách sống mới tại Thanh Hoá

Việc phát triển Danko The Country thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược của Danko Group trong việc đón đầu làn sóng dịch chuyển đô thị về phía Nam - khu vực hưởng lợi từ định hướng đô thị vệ tinh, với quỹ đất sạch và hạ tầng được đầu tư đồng bộ.

Dự án tọa lạc trên vùng đất giàu truyền thống phố thị, từng là trung tâm văn hóa - kinh tế lâu đời nhưng vẫn thiếu các khu đô thị phát triển bài bản, xứng tầm.

Sự xuất hiện của Danko The Country với phong cách kiến trúc châu Âu vì thế trở thành dấu ấn mới, nâng tầm diện mạo và chuẩn mực sống cho toàn khu vực.

Danko Group tăng tốc tại Thanh Hóa, đón đầu cực tăng trưởng mới ảnh 4
Khu đô thị sở hữu không gian cảnh quan ngập tràn sắc xanh

Dự án được phát triển theo mô hình “All-in-one”, tích hợp đầy đủ tiện ích từ văn hóa, thể thao đến vui giải trí, giúp cư dân tận hưởng chuẩn sống hiện đại ngay tại địa phương mà không cần di chuyển xa.

Khẳng định vị thế nhà phát triển BĐS nhân văn

Sự xuất hiện đồng thời hai dự án quy mô lớn cho thấy cam kết dài hạn của Danko Group đối với thị trường Thanh Hóa. Trong giai đoạn thị trường đang thanh lọc mạnh mẽ, chỉ những doanh nghiệp có tiềm lực tài chính vững vàng và khả năng triển khai dự án thực tế mới chiếm được lòng tin từ khách hàng.

Danko Group tăng tốc tại Thanh Hóa, đón đầu cực tăng trưởng mới ảnh 5

Danko Group đang từng bước kiến tạo chuẩn mực sống mới và khẳng định vị thế trên thị trường BĐS

Bằng việc chú trọng vào chi tiết kiến trúc, tiến độ thi công và hệ thống tiện ích đồng bộ tại dự án Danko Royal và Danko The Country, Danko Group không chỉ kiến tạo nơi an cư mà còn định hình lại chuẩn mực sống mới. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi diện mạo đô thị, nâng cao chất lượng sống cho người dân xứ Thanh, đồng thời khẳng định vị thế dẫn dắt trên bản đồ bất động sản Việt Nam.

Danko Group Danko Royal Danko The Country

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản: Sự hội tụ chiến lược mới
Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản: Sự hội tụ chiến lược mới
(Ngày Nay) - Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản sau chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Sanae Takaichi đang trở thành một điểm quan trọng trong cấu trúc kinh tế - an ninh mới nổi của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng và khoáng sản trọng yếu. Đó là đánh giá chung của các chuyên gia tại Malaysia trong cuộc trao đổi với phóng viên ngày 3/5.
“Đại tiệc trăng máu 8” đậm tính giải trí và trải nghiệm điện ảnh khác lạ
“Đại tiệc trăng máu 8” cà khịa nhột cả làng phim
(Ngày Nay) -“Đại tiệc trăng máu 8” là bộ phim có tính giải trí, trải nghiệm điện ảnh khác lạ, mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 dài ngày. Phim chạm mốc khoảng 30 tỷ đồng doanh thu phòng vé tính đến ngày chủ nhật 3/5.
Tượng Phật bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay - Bảo vật quốc gia, là một kiệt tác về nghệ thuật điêu khắc truyền thống.
Khám phá 4 bảo vật quốc gia tại ngôi cổ tự xứ Kinh Bắc
(Ngày Nay) - Bốn Bảo vật quốc gia đang được lưu giữ tại chùa cổ Bút Tháp (Bắc Ninh) gồm tượng Phật bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay; ba pho tượng tam thế, tòa cửu phẩm liên hoa, và hương án, đều được tạo tác tinh xảo, mang giá trị lịch sử và nghệ thuật đặc biệt.
Ảnh minh họa
Pháp nâng cao nhận thức cộng đồng về ung thư não
(Ngày Nay) - Ung thư não là một trong những loại ung thư gây tử vong cao nhất, với khoảng 6.000 ca mắc mới, 4.000 ca tử vong mỗi năm tại Pháp, là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu do ung thư ở trẻ em và người trẻ.