Mỹ cải tổ toàn diện FBI

(Ngày Nay) - Ngày 3/5, Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel cho biết trong vòng 14 tháng qua, cơ quan này đã thực hiện một cuộc cải tổ được cho là mang tính “thế hệ” nhằm cắt giảm bộ máy hành chính, điều chuyển nhân sự ra thực địa và áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tăng hiệu quả hoạt động.
Trong dự thảo bức thư gửi các nhân viên FBI, ông Patel cho biết cơ quan đã thực hiện những thay đổi mà nhân viên yêu cầu trong nhiều năm, nhằm chuyển FBI thành một tổ chức công lực hiện đại.

Theo ông Patel, cuộc cải tổ bao gồm việc điều chuyển hơn 1.000 nhân viên và đặc vụ FBI từ thủ đô Washington D.C đến các văn phòng địa phương, đồng thời bố trí hàng trăm nhân sự tình báo tiếp cận các cuộc điều tra đang diễn ra. Bên cạnh đó, FBI đã tăng tốc sử dụng công nghệ, mở rộng các công cụ AI để xử lý thông tin, nhận diện các mối đe dọa và đơn giản hóa tiến trình điều tra.

Ông chỉ rõ việc rà soát các hợp đồng và cơ sở vật chất đã giúp tiết kiệm hơn 300 triệu USD và dự tính sẽ tiếp tục tiết kiệm hơn nữa trong những năm tới. Kế hoạch di dời trụ sở FBI ước tính sẽ giúp giảm chi phí hàng tỷ USD về lâu dài.

Cuộc cải tổ cũng đặt trọng tâm vào an ninh nội địa, với việc thành lập một trung tâm nhiệm vụ đa cơ quan tập trung vào khủng bố trong nước và bạo lực có động cơ chính trị.

Các quan chức cho biết FBI đã tăng cường hợp tác với các cơ quan công lực và khu vực tư nhân, thiết lập quan hệ với các công ty công nghệ và tạo các kênh chính thức để các cơ quan cấp bang và địa phương làm việc trực tiếp với lãnh đạo FBI.

Theo ông Patel, những thay đổi này được thúc đẩy thông qua việc thu thập ý kiến đóng góp phản hồi từ toàn thể nhân viên của FBI.

FBI được thành lập vào năm 1908, là cơ quan tình báo, an ninh nội địa và thực thi pháp luật liên bang chính của Mỹ, trực thuộc Bộ Tư pháp. FBI chuyên điều tra các tội phạm nghiêm trọng như khủng bố, an ninh mạng, gián điệp, tội phạm có tổ chức và tham nhũng công.

