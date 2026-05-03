“Đại tiệc trăng máu 8” cà khịa nhột cả làng phim

(Ngày Nay) -“Đại tiệc trăng máu 8” là bộ phim có tính giải trí, trải nghiệm điện ảnh khác lạ, mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 dài ngày. Phim chạm mốc khoảng 30 tỷ đồng doanh thu phòng vé tính đến ngày chủ nhật 3/5.

“Cà khịa nhột cả làng phim”

Trên poster phim của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh và nhà sản xuất Charlie Nguyễn có câu: “Trải nghiệm điện ảnh “gây nhột” nhất mùa Lễ”. Thật vậy, dù là phim remake (làm lại) từ bộ phim kinh dị, hài châm biếm từng gây sốt của Nhật Bản One Cut of the Dead (2017, đạo diễn Shinichiro Ueda), Đại tiệc trăng máu 8 trở thành một dạng “bom tấn Việt”: dàn diễn viên hùng hậu như Lê Khánh, Miu Lê, Liên Bỉnh Phát, Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn, Vân Sơn, Quang Minh, Lâm Thanh Mỹ… lẫn dàn cameo (vai khách mời) lên hình chớp nhoáng của Thái Hòa, Nguyễn Quang Dũng, Trấn Thành, Huỳnh Lập, Kaity Nguyễn, giọng nói Kiều Minh Tuấn…

Danh hài Vân Sơn (65 tuổi) vào Tâm OK - một vị đạo diễn chuyên làm “phim rác” nên bị coi thường, kết hợp với nhà sản xuất đồng hành (Quang Minh đóng) theo đuổi một dự án phim thử thách nhất đời ông: thực hiện một bộ phim dài 35 phút chỉ với một cú máy quay một lần (one shot). Hàng loạt tình huống dở khóc dở cười xảy ra khi các diễn viên và cả đoàn phim liên tục gặp chuyện mâu thuẫn, trục trặc “khó đỡ”. Thế nhưng, Tâm OK vẫn quyết tâm hoàn thành tác phẩm với niềm đam mê lớn lao như là cơ hội để ông giành lại sự nể trọng từ cô con gái (Lâm Thanh Mỹ).

Phim có cấu trúc kể chuyện thú vị, nhịp dựng nhanh, diễn tiến có phần “hỗn loạn” có chủ ý, đặc biệt với cú máy one shot dài 35 phút đầu phim tạo cảm giác vừa tò mò, vừa trầm trồ. Tác phẩm nhanh chóng gây… phân cực chia rẽ trong khán giả bởi một bộ phận không chịu nổi “sự nhây” chủ đích kéo dài, những mảng miếng hài “quá tay” này.

Tuy vậy, hầu như ai cũng đều đồng thuận rằng nếu chịu khó vượt qua cảm giác phải xem một bộ phim “kỳ dị tạp pín lù” ban đầu thì đến phần cao trào cuối sẽ nhận được một “món quà”: đó là tiếng cười sảng khoái cùng sự suy gẫm về nghề làm phim cũng như mọi nghề mưu sinh trong cuộc sống khác. Những tiếng cười thật đã vang lên trong rạp, rõ ràng mang được trải nghiệm hiếu kỳ cho người xem.

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh đã đưa vào phim nhiều “cú cà khịa” châm biếm nhộn nhạo về chính nghề làm phim, người làm phim, trong đó bao gồm… luôn cả bản thân anh. Những hình thức, chi tiết hay câu thoại được chủ ý “làm lố” khiến người trong nghề có thể “bị nhột”, còn khán giả thì tủm tỉm hoặc cười lăn. Ví dụ như chuyện đổ xô làm phim nhanh như “mì ăn liền”, diễn viên cũng “lên đời” làm luôn đạo diễn, ngôi sao thì kênh kiệu “hắc ám”, đoàn phim thì cự cãi, nhếch nhác và lộn xộn, nhà đầu tư thì định kiến dữ dội với “đạo diễn thị phi” (chính là… Phan Gia Nhật Linh)!

Tình yêu nghề qua bao gian khó

Dẫu vậy, Đại tiệc trăng máu 8 một mặt cho thấy làm phim là một công việc tập thể vô cùng nhiêu khê, phức tạp, khó khăn phải giải quyết trước lẫn sau ống kính máy quay; một mặt cho thấy “dân trong nghề” này có một niềm đam mê thuộc loại “điếc chẳng sợ súng”, sẵn sàng vượt qua mọi bung xung để cùng hoàn thành một bộ phim.

Họ có tình đồng nghiệp, cộng sự, hỗ trợ nhau trong guồng quay, vượt qua những giới hạn để cùng đi đến tận cùng cái “sướng” của nghề. Khán giả được thấy những câu chuyện hậu trường đằng sau từng cảnh quay, các mối quan hệ rắc rối phức tạp của đoàn phim, những chuyện “cười ra nước mắt” ở từng khung hình, kể cả sự “vỡ mộng” bất ngờ về tâm tính một hào quang… Trên tất cả, những người làm phim – từ đạo diễn hay diễn viên và bao nhân sự vô danh - cũng đều là người bình thường có hạn chế lẫn có cố gắng hoàn thành công việc đòi hỏi tính gắn kết tập thể rất cao của họ.

Vì là hình thức “phim trong phim”, nói về nghề làm phim thông qua câu chuyện hoạt động cụ thể của một đoàn phim nên Đại tiệc trăng máu 8 thu hút nhiều người xem trong nghề. Đạo diễn hình ảnh (DOP) kỳ cựu Diệp Thế Vinh đánh giá đây là “một bộ phim chắc tay và chỉnh chu về mọi mặt được thực hiện bởi những con người rất giỏi và yêu nghề. Đại tiệc trăng máu 8 không chỉ cười nghiêng ngả mà còn rất xúc động”.

Sự xúc động đó đến khi khán giả chứng kiến mối quan hệ được “chữa lành” giữa hai cha con đạo diễn Tâm OK, sự thay thế kịp thời của cô bé trợ lý với tay quay phim (Charlie Nguyễn đóng), nỗ lực vất vả của mọi thành viên đoàn phim cốt sao cho cú quay không bị đổ bể…

“Một trải nghiệm lạ lùng”

Diễn viên Hồng Ánh có vai diễn mang tính sáng tạo cùng Hứa Vỹ Văn trong phim, chia sẻ: “Đại tiệc trăng máu 8 là một trải nghiệm điện ảnh rất khác biệt, điên rồ và quái đản với nhiều thử nghiệm độc lạ. Phim mang tinh thần hài châm biếm, nhìn thẳng vào những góc khuất quen thuộc của chính ngành phim, khiến khán giả vừa cười thoải mái, vừa có những khoảnh khắc ngừng lại để suy ngẫm thật sâu. Nếu bạn muốn một trải nghiệm lạ lùng, nhiều năng lượng sáng tạo, cười hả hê tung nắp não mời bạn hãy đến với phim”.

Đạo diễn/Người dẫn chương trình Tùng Leo bình phẩm: “Tôi thích Đại tiệc Đại Tiệc Trăng Máu 8 vì tính trào phúng của nó. Điện ảnh không chỉ là cuộc chạy đua phòng vé mà còn rất nhiều nỗi lòng của người làm phim, làm nghệ thuật muốn tỏ bày. Tôi mê cái cách vị đạo diễn hành xử sau những ức chế. Chả ai muốn làm “phim rác”. Nhưng ai đã tạo ra “rác”? Y chang câu hỏi “Ai cho tao lương thiện” của Chí Phèo. Nhưng tận cùng của sự trào phúng ấy là lòng yêu thương, cảm mến và trân trọng êkip làm phim”.

Bộ phim cũng khiến đạo diễn Tùng Leo (từng làm phim điện ảnh chiếu rạp và phim ngắn) tỏ bày tâm sự: “Có đi làm phim mới thấy, và hiểu, có những con người không tự gọi tên được đam mê của mình, nhưng họ luôn sống hết mình với đam mê ấy, đầy trách nhiệm, kỷ luật, và cả sự khiêm nhường. “Tháp người” cuối phim, phải chăng chính là ẩn dụ cho những công trình đã không thể tạo ra nếu không có sự chung tay? Lâu lâu có 1 bộ phim trào phúng ồn nhưng lại tĩnh, mệt nhưng lại đã đời, và hài nhưng mà thoáng chút nữa là rơi nước mắt - vì yêu nghề!”.