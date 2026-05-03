Pháp nâng cao nhận thức cộng đồng về ung thư não

(Ngày Nay) - Ung thư não là một trong những loại ung thư gây tử vong cao nhất, với khoảng 6.000 ca mắc mới, 4.000 ca tử vong mỗi năm tại Pháp, là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu do ung thư ở trẻ em và người trẻ.

Pháp đang triển khai chiến dịch “Tháng Năm màu xám” (Mai en gris) nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về ung thư não-một căn bệnh nguy hiểm nhưng vẫn còn ít được quan tâm.

Bước sang năm thứ hai, sáng kiến này không chỉ hướng tới công chúng mà còn kêu gọi các nhà hoạch định chính sách tăng cường đầu tư cho nghiên cứu và điều trị.

Chiến dịch “Tháng Năm màu xám” được xây dựng theo mô hình của các chiến dịch sức khỏe cộng đồng quen thuộc như “Tháng Mười hồng” về ung thư vú.

Một trong những biểu tượng đặc trưng của chiến dịch là việc đội mũ len giữa mùa xuân - hành động mang tính biểu tượng nhằm thu hút sự chú ý và nhấn mạnh sự “phi lý” của việc căn bệnh nghiêm trọng này lại bị im lặng bao phủ. Bên cạnh đó, người dân cũng được khuyến khích tham gia bằng cách chia sẻ hình ảnh đen trắng trên mạng xã hội để lan tỏa thông điệp.

Theo các chuyên gia, ung thư não là một trong những loại ung thư gây tử vong cao nhất, với khoảng 6.000 ca mắc mới và 4.000 ca tử vong mỗi năm tại Pháp. Đáng chú ý, đây là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu do ung thư ở trẻ em và người trẻ. Tuy nhiên, trong suốt nhiều thập kỷ, căn bệnh này vẫn chưa nhận được sự quan tâm tương xứng, đặc biệt là về nguồn lực nghiên cứu.

Các bác sỹ cho biết ung thư não không phải là một bệnh đơn lẻ mà bao gồm khoảng 150 loại khối u khác nhau, mỗi loại có đặc điểm riêng biệt. Triệu chứng của bệnh cũng rất đa dạng, từ rối loạn trí nhớ, ngôn ngữ đến vận động và hành vi, tùy thuộc vào vị trí và giai đoạn của khối u. Điều này khiến việc chẩn đoán và điều trị trở nên đặc biệt phức tạp.

Trong số các dạng bệnh, glioblastoma được xem là nguy hiểm nhất, với thời gian sống trung bình chỉ khoảng 13 tháng sau khi chẩn đoán. Trong khi đó, một số khối u tiến triển chậm hơn có thể cho phép bệnh nhân sống thêm nhiều năm nếu được điều trị phù hợp. Hiện nay, các phương pháp điều trị chủ yếu vẫn là phẫu thuật, xạ trị và hóa trị.

Tuy nhiên, việc điều trị ung thư não gặp nhiều thách thức lớn. Do não là cơ quan trung tâm điều khiển các chức năng sống, các bác sĩ bị hạn chế trong phẫu thuật nhằm tránh gây tổn thương nghiêm trọng. Ngoài ra, hàng rào máu-não-cơ chế bảo vệ tự nhiên của cơ thể - khiến phần lớn thuốc không thể tiếp cận khối u. Ngay cả các liệu pháp hiện đại như miễn dịch trị liệu cũng chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng trong điều trị loại ung thư này. Dù vậy, những tiến bộ khoa học gần đây đang mở ra một số hướng đi mới.

Việc phát hiện các đột biến gene đặc thù đã giúp cải thiện chẩn đoán và phát triển các liệu pháp nhắm trúng đích. Một số loại thuốc mới có thể làm chậm tiến triển của bệnh, dù chưa thể chữa khỏi hoàn toàn. Tuy nhiên, các chuyên gia thừa nhận rằng vẫn chưa có bước đột phá thực sự trong điều trị, đặc biệt đối với các dạng ung thư ác tính nhất.

Một trong những vấn đề lớn hiện nay là thiếu hụt nguồn tài chính cho nghiên cứu. Các nhà khoa học cho rằng ngân sách dành cho ung thư não vẫn còn quá thấp so với mức độ nghiêm trọng của bệnh. Trong nhiều trường hợp, các phòng thí nghiệm phải dựa vào sự hỗ trợ từ gia đình bệnh nhân để duy trì hoạt động nghiên cứu.

Trong bối cảnh đó, chiến dịch “Tháng Năm màu xám” mang ý nghĩa như một lời cảnh báo và kêu gọi hành động. Việc nâng cao nhận thức cộng đồng được xem là bước đầu quan trọng để thúc đẩy thay đổi trong chính sách và đầu tư.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng tiềm năng nghiên cứu và điều trị vẫn còn rất lớn, nhưng để biến hy vọng thành hiện thực, cần có sự cam kết mạnh mẽ hơn từ cả nhà nước và xã hội.