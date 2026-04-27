Trần lãi suất 6%/năm hút nhà đầu tư về Vinhomes Golden City đón sóng hạ tầng và bàn giao

(Ngày Nay) - Hạ tầng Nam Hải Phòng bước vào giai đoạn vận hành thực tế, thúc đẩy dòng tiền dịch chuyển mạnh về các khu vực có khả năng khai thác ngay. Tại Dương Kinh, Vinhomes Golden City không chỉ đón “điểm rơi” bàn giao, mà còn gia tăng sức hút nhờ chính sách “bom tấn” - hỗ trợ lãi suất tối đa chỉ 6%/năm trong 5 năm, mở ra cơ hội tối ưu dòng tiền cho nhà đầu tư.
Cầu Rào 3, Vành đai 2 đang tạo nên mạng lưới kết nối thông suốt cho Nam Hải Phòng
Kết nối đồng bộ, kiến tạo trục phát triển mới

Thị trường bất động sản thường chuyển pha mạnh mẽ khi hạ tầng bước vào giai đoạn vận hành thực tế. Với khu Nam Hải Phòng, năm 2026 chính là “thời điểm vàng”. Tại khu vực Dương Kinh, hàng loạt công trình quan trọng đang cùng lúc được triển khai rầm rộ.

Đầu tiên phải kể đến Cầu Rào 3 - dự án hơn 3.850 tỷ đồng đã được phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 3/2026. Cây cầu kết nối trực tiếp khu Nam với trung tâm Hải Phòng, giúp thời gian di chuyển từ Dương Kinh vào nội đô chỉ còn khoảng 10 phút.

Cùng với đó là tuyến Vành đai 2 có tổng mức đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng đã được khởi công từ đầu năm 2025. Trong đó, cầu Hải Thành vượt sông Lạch Tray - hạng mục quan trọng của dự án dự kiến sẽ hợp long vào tháng 5/2026. Sau khi hoàn thành, tuyến vành đai này sẽ liên kết Dương Kinh, Kiến Thụy, Đồ Sơn và kéo dài tới Cát Hải, Đình Vũ.

Không chỉ dừng lại ở hạ tầng giao thông, khu vực còn được bổ sung động lực phát triển từ dự án sân vận động Dương Kinh, tọa lạc tại nút giao Phạm Văn Đồng và đường 363 với quy mô hơn 50.000 chỗ ngồi (lớn hơn 1,5 lần sân Lạch Chay).

Đặc biệt, để chào mừng các ngày lễ lớn và kỷ niệm 71 năm ngày giải phóng Hải Phòng, thành phố sẽ khánh thành 12 dự án và khởi công 3 công trình. Trong đó có nhiều dự án đặt tại Nam Hải Phòng như dự án đầu tư xây dựng bến số 7, số 8 khu bến cảng Lạch Huyện, KCN Nam Tràng Cát… Khu Nam tiếp tục trở thành điểm đến của nhiều dự án công nghiệp, dịch vụ hậu cần và cảng biển gắn liền Khu kinh tế ven biển phía Nam, kéo theo dòng vốn FDI và lượng lớn lao động tay nghề cao đổ về.

Sự dịch chuyển của dòng tiền và dân cư, tác động trực tiếp đến thị trường bất động sản. Tại Dương Kinh, Vinhomes Golden City là đô thị hưởng lợi lớn nhất khi nằm ở trung tâm của hàng loạt tuyến hạ tầng quan trọng. Năm 2026 cũng đánh dấu cột mốc bàn giao giai đoạn 1 của dự án, tạo “điểm rơi kép” cho nhà đầu tư.

Nhà phố Vinhomes Gloden City thiết kế 4 tầng đa công năng

Nhà phố Vinhomes Golden City đón sóng tăng trưởng Nam Hải Phòng

Sau giai đoạn thanh lọc, dòng tiền đầu tư năm 2026 có xu hướng tập trung vào các sản phẩm có khả năng khai thác đa công năng, vị trí tốt và biên độ tăng giá rõ ràng. Tại Vinhomes Golden City, dòng sản phẩm nhà phố đa năng đáp ứng đồng thời các tiêu chí này.

Các căn nhà phố được quy hoạch trên các trục đường 15–68m, mặt tiền 5m tạo lợi thế tối ưu cho khai thác kinh doanh, sẵn sàng đón dòng người, dòng khách dịch chuyển về khu đô thị. Vị trí này cũng giúp cư dân dễ dàng tiếp cận với hơn 160 tiện ích của toàn đô thị gồm các công viên chủ đề, khu thể thao, trường học, dịch vụ chăm sóc sức khỏe…

Được thiết kế 4 tầng, mỗi căn nhà phố có diện tích sử dụng lên tới hơn 200m2, đủ lớn để đáp ứng đa dạng nhu cầu về ở, làm việc, kinh doanh hoặc cho thuê. Chủ sở hữu có thể sử dụng tầng 1 làm showroom, văn phòng hạng A; tầng 2 khai thác dịch vụ như spa, chăm sóc sức khỏe hay cho thuê lưu trú; tầng 3 bố trí làm văn phòng hoặc phòng ngủ; tầng 4 dành cho sinh hoạt gia đình.

Đáng chú ý, dù mang đa lớp giá trị song nhà phố Vinhomes Gloden City đang có mức giá chỉ từ 6,5 tỷ đồng, ngang căn hộ chung cư tại trung tâm. Khách hàng chỉ cần bỏ ra từ 1,3 tỷ đồng vốn ban đầu là đã có thể sở hữu sản phẩm thấp tầng Vinhomes.

Công viên Central Forest 5ha đã hoàn thành, chuẩn bị đưa vào khai thác

Cùng mức giá siêu hời, khách hàng còn được hưởng chính sách hỗ trợ lãi suất chưa từng có từ chủ đầu tư với mức lãi suất tối đa chỉ khoảng 6%/năm trong suốt 5 năm. Thậm chí, nếu chọn gói vay 18 tháng, lãi suất được cố định ở mức 0%. Cơ chế “khóa trần” lãi suất dài hạn này giúp kiểm soát chi phí vốn, giảm triệt để rủi ro lãi suất và tối ưu tỷ suất sinh lời trong trung và dài hạn.

Sự cộng hưởng giữa hạ tầng, dòng dân cư và tiến độ bàn giao đang đưa Vinhomes Golden City bước vào chu kỳ tăng trưởng mới - mở ra cơ hội hiếm có để nhà đầu tư nắm giữ một tài sản thực đang khan hiếm giữa trung tâm mới phía Nam Hải Phòng.

Đánh dấu cột mốc hoàn thiện hạ tầng xanh, Vinhomes Golden City tổ chức sự kiện Chào hè 2026 – Khai trương công viên Central Forest 5ha.

Thời gian: từ 16:00 - 20:00 ngày 09-10/5/2026

Địa điểm: Vinhomes Golden City, Dương Kinh, Hải Phòng

Người dân và du khách tham gia sự kiện sẽ được hòa mình vào không khí lễ hội với các trải nghiệm hấp dẫn như: ảo thuật đường phố; workshop làm diều tái chế; thả diều nghệ thuật; thưởng thức âm nhạc và màn bắn pháo hoa rực rỡ.
