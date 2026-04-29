TP. HCM khởi công quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính 29.600 tỷ đồng do Sun Group đầu tư

(Ngày Nay) - Ngày 29/4/2026, UBND TP.HCM cùng Tập đoàn Sun Group chính thức khởi công Dự án Quảng trường Trung tâm Thành phố và Trung tâm Hành chính của Thành phố tại vùng lõi Khu đô thị mới Thủ Thiêm, với tổng mức đầu tư gần 29.600 tỷ đồng.

Đây là sự kiện mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt: lần đầu tiên trong hơn 300 năm hình thành và phát triển, TP.HCM xây dựng một trung tâm hành chính - chính trị tập trung, hiện đại, quy mô lớn, xứng tầm với vai trò đầu tàu kinh tế quốc gia. Dự án cũng nằm trong nhóm 5 công trình trọng điểm thuộc 5 lĩnh vực mũi nhọn được thành phố đồng loạt khởi công, trao chứng nhận đầu tư nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026).

Dự án được triển khai trên diện tích gần 47 ha theo phương thức PPP hợp đồng BT, do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Sài Gòn - thành viên Tập đoàn Sun Group - làm nhà đầu tư. Toàn bộ tổ hợp được bao quanh bởi các trục giao thông huyết mạch Mai Chí Thọ, Nguyễn Cơ Thạch, Tố Hữu và sông Sài Gòn, tạo nên một quần thể đô thị hoàn chỉnh với khả năng kết nối liền mạch. Tham gia thiết kế dự án là các đơn vị tư vấn thiết kế hàng đầu của Mỹ như SOM và EDSA, Morphis…

Khi kết nối với tuyến Metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm được đồng thời khởi công cùng ngày, Trung tâm Hành chính mới sẽ trở thành hạt nhân của một trung tâm chính trị - hành chính - tài chính quốc tế, kết nối từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Long Thành.

Dự án được quy hoạch theo triết lý “Của Dân – Do Dân – Vì Dân”, với ba phân khu không gian đồng tâm mang ý nghĩa xuyên suốt.

Phân khu 1- Của Dân- bắt đầu từ dòng sông Sài Gòn, có chiều dài khoảng 169m, rộng khoảng 325m. Với triết lý: dòng sông được làm nên bởi những mạch ngầm, khe suối, sông rộng dài, đại dương bao la rộng lớn bởi có từng giọt nước nhỏ bé cùng hội tụ. Nhà nước vững vàng trước mọi biến cố và thử thách, chính bởi sức mạnh đoàn kết từ mỗi người dân, Quảng trường Của Dân sẽ là một không gian rộng để người dân thỏa sức đi bộ, dạo chơi, ngắm cảnh, trải nghiệm và ngẫm suy về ý nghĩa hội tụ trong không gian của những vòi phun và một đài phun nước ở vị trí trung tâm.

Phân khu 2- Do Dân- có chiều dài 200m, rộng 155m, quy mô khoảng 3.2ha mang ý nghĩa: con thuyền “Nhà nước” chỉ có thể nổi và tiến về phía trước nếu được những dòng nước Nhân dân nâng đỡ và đẩy đi. Mọi nguồn lực để vận hành nhà nước đều do Nhân dân tạo ra và đóng góp.

Phân khu 3: Vì Dân - có chiều dài quảng trường khoảng 350m, độ rộng 245m, quy mô khoảng 6.6ha cho riêng diện tích Quảng trường, cùng với Tòa nhà Trung tâm hành chính, Nhà hát kết hợp trung tâm hội nghị - biểu diễn. Không gian rộng lớn này sẵn sàng cho những lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia trong các sự kiện lớn của Đất nước và thành phố. Vì Dân là lời nhắc tới mỗi cán bộ một cam kết bất di bất dịch, rằng: mục đích tối thượng của nhà nước là phục vụ người dân.

Tại phân khu này, công trình Trung tâm hành chính cao khoảng 30 tầng, gợi cảm giác vững chãi, trang nghiêm và hiện đại. Thiết kế của Trung tâm hành chính được Lấy cảm hứng từ tiêu ngữ của đất nước “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”, khối tòa nhà lớn nhất, chắc chắn nhất chính là Độc Lập – là nền tảng, là thành quả, là sự hy sinh của bao thế hệ ông cha đi trước để ngày hôm nay, chúng ta được sống trong Tự Do, và bền bỉ tiến tới mục tiêu lớn nhất đó là Hạnh Phúc của tất cả mọi người.

Đây sẽ là nơi làm việc của hơn 8.000 cán bộ, công chức, viên chức; tiếp đón mỗi ngày từ 1.500 đến 2.000 lượt công dân thông qua hệ thống “một cửa” hiện đại. Sau giờ hành chính, đây sẽ không phải là một tòa nhà “đóng cửa tắt đèn” mà là không gian kéo dài nhịp sống đô thị vào ban đêm, nơi người dân đến vui chơi , đi dạo. Trụ sở Trung tâm hành chính trong kỷ nguyên mới sẽ trở thành một phần sống động trong đời sống thường nhật của thành phố.

Bên cạnh đó là Nhà hát đa năng kết hợp với Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn có sức chứa khoảng 2.000 chỗ, sẽ là nơi sáng đèn hàng đêm cho các show biểu diễn nghệ thuật, hội nghị, triển lãm đến các sinh hoạt cộng đồng.

Công viên trung tâm nổi bật với mặt hồ rộng khoảng 12ha. Với triết lý hội thủy, khởi sinh, nơi vạn vật sinh sôi, nơi bắt đầu cho một giai đoạn tương lai, đây sẽ là không gian trình diễn nhạc nước, pháo hoa hứa hẹn kiến tạo một biểu tượng mới đầy sức hút cho Thủ Thiêm nói riêng và TP. Hồ Chí Minh nói chung.

Việc hình thành Trung tâm Hành chính tập trung đồng thời mở ra dư địa mới trong việc tái cấu trúc và khai thác hiệu quả quỹ tài sản công của thành phố. Khi các cơ quan, đơn vị được quy tụ về một không gian làm việc chung hiện đại, các trụ sở hiện hữu sẽ được rà soát, định hướng chuyển đổi công năng phù hợp với nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Trên cơ sở đó, những không gian này có thể được tái thiết thành các công trình phục vụ cộng đồng như công viên, thư viện, thiết chế văn hóa – giáo dục, hoặc chuyển sang các định hướng phát triển kinh tế, qua đó tạo thêm nguồn lực để tiếp tục đầu tư cho hạ tầng và các tiện ích công.

Dự án, với sự tham gia của Tập đoàn Sun Group, được kỳ vọng sẽ trở thành mảnh ghép không thể thiếu trong chiến lược kiến tạo “hệ sinh thái đô thị toàn diện” mà TP.HCM đang theo đuổi. Khi đó, hạ tầng hành chính hiện đại song hành cùng không gian văn hóa - công cộng đẳng cấp… sẽ đưa thành phố trở thành hình mẫu đô thị tiêu biểu, xứng danh với vị thế “đầu tàu cả nước”.