Đề xuất các giải pháp phát triển nguồn nhân lực ngành Ngân hàng trong thời đại AI

(Ngày Nay) -“Các cơ sở đào tạo chuyên ngành tài chính – ngân hàng cần đổi mới chương trình giảng dạy, tăng hàm lượng kiến thức công nghệ số, cập nhật các học phần về phân tích dữ liệu, fintech, AI tài chính và an ninh mạng”, là chia sẻ của các diễn giả sáng nay tại Tọa đàm “Phát triển nguồn nhân lực trong thời đại AI” do Thời báo Ngân hàng phối hợp với Học viện Ngân hàng tổ chức.

Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ chuỗi Chương trình Chào Tân sinh viên 2025 của Học viện Ngân hàng, hướng tới lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, thích ứng công nghệ và nâng cao nhận thức về vai trò của con người trong kỷ nguyên số khi công nghệ đang định hình lại mọi hoạt động kinh tế – xã hội, trong đó có lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, bà Lê Thị Thúy Sen – Tổng Biên tập Thời báo Ngân hàng khẳng định: Sự kiện là một trong những hoạt động ý nghĩa của Thời báo Ngân hàng và Học viện Ngân hàng, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời thực hiện các mục tiêu của Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia. Với ngành Ngân hàng, chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện của công nghệ, mà là quá trình thay đổi tư duy và cách làm, trong đó mỗi cán bộ, mỗi đơn vị đều đang nỗ lực thích ứng, sáng tạo để bắt nhịp với thời đại số.

Toạ đàm là dịp để các chuyên gia, nhà quản lý, cơ sở đào tạo, đại diện các ngân hàng, tổ chức tài chính… cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ nhân lực vừa am hiểu nghiệp vụ, vừa làm chủ công nghệ, sẵn sàng thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của kỷ nguyên số, qua đó lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong toàn ngành. “Phát triển đội ngũ nhân lực có khả năng làm chủ công nghệ chính là yếu tố then chốt để ngành Ngân hàng thực hiện thành công chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Mỗi sinh viên cần không ngừng nâng cao năng lực số, nuôi dưỡng tư duy sáng tạo và tinh thần học hỏi để thích ứng nhanh trong kỷ nguyên số”, bà Lê Thị Thuý Sen nhấn mạnh.

Các diễn giả tại Tọa đàm cho rằng, chuyển đổi số đang tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực đời sống, trong đó có hoạt động tài chính – ngân hàng. Để nắm bắt cơ hội và ứng phó với thách thức của công nghệ, việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trở thành yêu cầu cấp thiết, cần được thực hiện đồng bộ từ cơ sở giáo dục đến từng TCTD. Lãnh đạo một số ngân hàng thương mại cũng đã trao đổi kinh nghiệm thực tế trong chú trọng đào tạo đội ngũ nhân sự để thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ. Đại diện Agribank chia sẻ, với đặc thù là ngân hàng thương mại nhà nước lớn nhất về mạng lưới và nhân sự, phục vụ chủ yếu khu vực nông thôn, Agribank đã dành nguồn lực lớn để đầu tư công nghệ, lan tỏa văn hóa số trong toàn hệ thống và xây dựng chính sách lương riêng cho đội ngũ nhân sự công nghệ thông tin. Một sáng kiến nổi bật là Hội thi “Agribanker làm chủ công nghệ trong kỷ nguyên số”, thu hút gần 36.000 cán bộ tham gia, góp phần tạo sân chơi trí tuệ, thúc đẩy tinh thần học hỏi và sáng tạo trong toàn hệ thống.

Trong khi đó, Vietcombank tập trung phát triển chiến lược nhân sự bài bản, hợp tác với các tổ chức tư vấn quốc tế như BCG và KPMG để xây dựng khung năng lực, hoàn thiện mô hình quản trị và quy trình vận hành tinh gọn, hiệu quả. Ngân hàng cũng triển khai chính sách lương thưởng minh bạch, phúc lợi toàn diện... Các diễn giả nhận định, nhiều ngân hàng đã sớm xác định nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố quyết định thành công của chuyển đổi số, từ đó tập trung đầu tư phát triển con người một cách bài bản, gắn với chiến lược phát triển dài hạn. Cách tiếp cận này đã mang lại những kết quả rõ nét, thể hiện qua hiệu quả vận hành, năng suất lao động, chất lượng dịch vụ được nâng cao và trải nghiệm ngày càng tối ưu cho khách hàng.

Mặc dù đã có bước tiến rõ rệt, nhưng các diễn giả đánh giá chất lượng nguồn nhân lực ngành ngân hàng Việt Nam chưa đồng đều giữa các lĩnh vực và thế hệ lao động. Một bộ phận nhân sự vẫn còn hạn chế về kỹ năng số, đặc biệt là trong phân tích dữ liệu, quản trị hệ thống và ứng dụng AI… Để bảo đảm nguồn cung nhân lực chất lượng đáp ứng trong thời đại số, một số diễn giả đề xuất cần phát huy vai trò của các trường đại học và cơ sở đào tạo, hình thành mối liên kết chặt chẽ giữa ngân hàng – nhà trường – sinh viên. Các cơ sở đào tạo chuyên ngành tài chính – ngân hàng cần đổi mới chương trình giảng dạy, tăng hàm lượng kiến thức công nghệ số, cập nhật các học phần về phân tích dữ liệu, fintech, AI tài chính và an ninh mạng. Song song, Bộ Giáo dục & Đào tạo nên xây dựng chuẩn đầu ra về kỹ năng số cho sinh viên khối ngành này. Về phía ngân hàng, cần mở rộng hợp tác với các trường qua các hoạt động thực chất như cử chuyên gia giảng dạy, tài trợ học bổng, hỗ trợ thiết bị học tập, tổ chức chương trình thực tập, quản tập sinh… giúp sinh viên được trải nghiệm môi trường làm việc số và hình thành đội ngũ nhân lực trẻ đáp ứng nhu cầu thực tiễn của ngành.

Dưới góc nhìn đào tạo, PGS. TS Phạm Thị Hoàng Anh – Phó Giám đốc Học viện phụ trách Ban Giám đốc Học viện Ngân hàng đồng tình cho rằng, phát triển nhân lực số là nhiệm vụ không thể thực hiện đơn lẻ, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa NHNN, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp. Do đó, Học viện Ngân hàng mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các tổ chức tín dụng trong việc đặt hàng đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm, tạo cơ hội thực tập việc làm cho sinh viên. Qua đó hình thành đội ngũ nhân lực trẻ có tri thức, kỹ năng và bản lĩnh làm chủ công nghệ trong kỷ nguyên số.

Các diễn giả đồng khẳng định: con người vẫn là trung tâm của chuyển đổi số, và AI chỉ phát huy giá trị khi được vận hành bởi đội ngũ có tri thức, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp. Để hình thành đội ngũ ấy, việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cần bắt đầu ngay từ trên ghế nhà trường, thông qua sự đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy và sự hợp tác chặt chẽ giữa các ngân hàng với các trường đại học, cơ sở đào tạo chuyên ngành. Đây chính là nền tảng để xây dựng đội ngũ nhân lực ngân hàng có tư duy số, làm chủ công nghệ và thích ứng linh hoạt – yếu tố then chốt giúp ngành Ngân hàng Việt Nam tiên phong đổi mới, phát triển bền vững trong thời đại AI.

Trong khuôn khổ Chuỗi sự kiện Chào Tân sinh viên 2025 (diễn ra trong hai ngày 7 & 8/10), Thời báo Ngân hàng và Học viện Ngân hàng đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược, đánh dấu bước phát triển mới trong mối quan hệ gắn bó giữa hai đơn vị. Thỏa thuận mở ra cơ hội phối hợp sâu rộng trong đào tạo, nghiên cứu và truyền thông, hướng tới mục tiêu kết nối lý luận với thực tiễn, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Ngân hàng. Ngoài Toạ đàm, chương trình còn diễn ra nhiều hoạt động sôi động như Triển lãm – Hội trại sinh viên, Cuộc thi BAV Step on Stage, và Đại nhạc hội “Live it up 2025” với dàn khách mời ấn tượng, mang đến không khí trẻ trung, năng động và truyền cảm hứng khởi đầu năm học mới.