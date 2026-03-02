Hơn 4.400 khách của hãng bay Trung Đông tại Việt Nam bị ảnh hưởng do xung đột

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Theo lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, hoạt động khai thác của các hãng Trung Đông tại Việt Nam (Qatar Airways, Emirates, Etihad Airways) bị tác động đáng kể do xung đột.
Hoạt động khai thác của các Hãng hàng không Emirates tại Việt Nam bị ảnh hưởng do xung đột Trung Đông.
Hoạt động khai thác của các Hãng hàng không Emirates tại Việt Nam bị ảnh hưởng do xung đột Trung Đông.

Với việc nhiều quốc gia trong khu vực đã ban hành thông báo tin tức hàng không (NOTAM) về việc đóng cửa hoàn toàn hoặc hạn chế nghiêm ngặt không phận nhằm bảo đảm an toàn khai thác bay do tình hình chiến sự khu vực Trung Đông, nhiều hành khách bay từ các hãng Trung Đông tại Việt Nam (Qatar Airways, Emirates, Etihad Airways) bị ảnh hưởng.

Đóng cửa không phận, hủy nhiều chuyến

Theo cập nhật của Cục Hàng không Việt Nam vào chiều nay (ngày 1/3), căng thẳng quân sự giữa liên minh Mỹ-Israel với Iran leo thang khiến hàng loạt quốc gia Trung Đông đóng cửa hoặc hạn chế không phận.

Cụ thể, tại Iran, trạng thái không phận đóng cửa hoàn toàn, thời hạn dự kiến mở lại ít nhất đến 15h30 ngày 3/3/2026.

Tại Iraq, đóng cửa không phận hoàn toàn; thời hạn dự kiến mở lại đang cập nhật (dự kiến gia hạn liên tục)

Tại Israel, đóng cửa không phận hoàn toàn; dự kiến mở lại ít nhất đến 17h ngày 3/3/2026.

Tại Qatar, Kuwait, Bahrain, đóng cửa không phận hoàn toàn: chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể cho việc mở lại không phận.

Tại Syria, đóng cửa hoàn toàn không phận: dự kiến mở lại ít nhất đến 4h ngày 3/3/2026.

Tại UAE, đóng cửa một phần không phận; thời hạn dự mở lại các vùng không phận được kiểm soát đặc biệt có hiệu lực đến 19h ngày 2/3.

Tại Jordan, hạn chế/mở cửa dè dặt không phận; dự kiến theo dõi sát sao từng giờ để mở lại.

Ngoài ra, một số sân bay quốc tế lớn tại Trung Đông như Dubai, Hamad-Doha đã đồng loạt thông báo đóng cửa vô thời hạn sau các vụ tấn công tên lửa.

PV
hãng bay Trung Đông hủy chuyến bay

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bà Trần Thị Diệu Thúy – Phó Chủ tịch UBND TPHCM đánh trống khai hội Ngày thơ Việt Nam 2026 tại TPHCM
Rộn ràng khai hội thơ Nguyên tiêu tại TPHCM
(Ngày Nay) -Sáng 1/3 trong khuôn viên 81 Trần Quốc Thảo, phường Xuân Hòa, bà Trần Thị Diệu Thúy – Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã đánh trống khai hội Ngày thơ Việt Nam 2026 tại TPHCM.
Cú hích số hóa thị trường bất động sản từ gắn mã định danh
Cú hích số hóa thị trường bất động sản từ gắn mã định danh
(Ngày Nay) - Quy định từ ngày hôm nay 1/3/2026, bất động sản sẽ được gắn mã định danh và tích hợp vào cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia được giới chuyên gia đánh giá là một trong những thay đổi mang tính nền tảng của thị trường. Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia được thúc đẩy mạnh mẽ, động thái này không chỉ là điều chỉnh kỹ thuật mà còn có thể định hình lại cách thị trường vận hành trong dài hạn.
Cảnh sát biển bước vào mùa huấn luyện 2026
Cảnh sát biển bước vào mùa huấn luyện 2026
(Ngày Nay) - Năm 2026, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tiếp tục thực hiện huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, sát với yêu cầu, nhiệm vụ, đối tượng tác chiến, tổ chức biên chế và địa bàn hoạt động; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu trên tất cả các lĩnh vực.