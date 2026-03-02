Hơn 4.400 khách của hãng bay Trung Đông tại Việt Nam bị ảnh hưởng do xung đột

(Ngày Nay) - Theo lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, hoạt động khai thác của các hãng Trung Đông tại Việt Nam (Qatar Airways, Emirates, Etihad Airways) bị tác động đáng kể do xung đột.

Với việc nhiều quốc gia trong khu vực đã ban hành thông báo tin tức hàng không (NOTAM) về việc đóng cửa hoàn toàn hoặc hạn chế nghiêm ngặt không phận nhằm bảo đảm an toàn khai thác bay do tình hình chiến sự khu vực Trung Đông, nhiều hành khách bay từ các hãng Trung Đông tại Việt Nam (Qatar Airways, Emirates, Etihad Airways) bị ảnh hưởng.

Đóng cửa không phận, hủy nhiều chuyến

Theo cập nhật của Cục Hàng không Việt Nam vào chiều nay (ngày 1/3), căng thẳng quân sự giữa liên minh Mỹ-Israel với Iran leo thang khiến hàng loạt quốc gia Trung Đông đóng cửa hoặc hạn chế không phận.

Cụ thể, tại Iran, trạng thái không phận đóng cửa hoàn toàn, thời hạn dự kiến mở lại ít nhất đến 15h30 ngày 3/3/2026.

Tại Iraq, đóng cửa không phận hoàn toàn; thời hạn dự kiến mở lại đang cập nhật (dự kiến gia hạn liên tục)

Tại Israel, đóng cửa không phận hoàn toàn; dự kiến mở lại ít nhất đến 17h ngày 3/3/2026.

Tại Qatar, Kuwait, Bahrain, đóng cửa không phận hoàn toàn: chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể cho việc mở lại không phận.

Tại Syria, đóng cửa hoàn toàn không phận: dự kiến mở lại ít nhất đến 4h ngày 3/3/2026.

Tại UAE, đóng cửa một phần không phận; thời hạn dự mở lại các vùng không phận được kiểm soát đặc biệt có hiệu lực đến 19h ngày 2/3.

Tại Jordan, hạn chế/mở cửa dè dặt không phận; dự kiến theo dõi sát sao từng giờ để mở lại.

Ngoài ra, một số sân bay quốc tế lớn tại Trung Đông như Dubai, Hamad-Doha đã đồng loạt thông báo đóng cửa vô thời hạn sau các vụ tấn công tên lửa.