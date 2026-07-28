Đền ơn đáp nghĩa: Bám sát kết quả giám định ADN, kịp thời thông báo cho thân nhân liệt sĩ

(Ngày Nay) - Thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm đối với các hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin trong tháng 9/2026. Đà Nẵng còn tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại các địa bàn trọng điểm, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao vào ngày 27/7/2027.

Đây là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Anh Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố tại Hội nghị đánh giá kết quả triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” diễn vào ngày 28/7.

Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Anh Tuấn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung cao độ, huy động tối đa lực lượng, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu. Tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, quy tập tại những địa bàn còn nhiều nguồn tin và dấu tích về liệt sĩ; kiện toàn Ban Chỉ đạo và các tổ giúp việc; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa lực lượng quân sự với các sở, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương.

Ông Trần Anh Tuấn cũng đề nghị, các đơn vị tập trung rà soát, hoàn thiện hồ sơ, dữ liệu bản đồ; khai thác hiệu quả thông tin từ nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin về liệt sĩ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để “Chiến dịch 500 ngày đêm” được triển khai quyết liệt, đúng tiến độ và đạt hiệu quả thiết thực.

Theo báo cáo tại hội nghị, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động của lực lượng chuyên trách trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Từ đầu chiến dịch đến nay, đơn vị đã tiếp nhận, xử lý hơn 500 nguồn tin; tổ chức trên 100 đợt khảo sát, xác định 320 vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ cần khai quật. Riêng từ đầu năm 2026 đến nay, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 29 hài cốt liệt sĩ.

Đối với nhiệm vụ lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thành phố đã triển khai tại hầu hết các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Tính đến ngày 27/7, các đơn vị đã khai quật gần 5.000 phần mộ, thu được hơn 2.300 mẫu sinh phẩm, đạt 46,33% kế hoạch; trong đó, 891 mẫu đã được bàn giao cho Viện Pháp y để thực hiện giám định ADN.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, “Chiến dịch 500 ngày đêm” không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là “mệnh lệnh từ trái tim”, thể hiện trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong hành trình tìm lại tên tuổi cho các anh hùng liệt sĩ và đáp ứng mong mỏi của thân nhân sau nhiều thập kỷ chờ đợi.

Đặc biệt, thời gian từ nay đến hết tháng 9/2026 là giai đoạn có ý nghĩa quyết định đối với nhiệm vụ lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, bởi sau đó thời tiết bước vào mùa mưa sẽ ảnh hưởng lớn đến tiến độ khai quật. Lực lượng quân sự thành phố sẽ tiếp tục phát huy cách làm mới theo hướng phân cấp mạnh cho các địa phương trong rà soát thông tin, lập sơ đồ mộ và tổ chức lấy mẫu, nhằm rút ngắn thời gian thực hiện nhưng vẫn bảo đảm chặt chẽ, chính xác.

Các đồng đội thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh thực hiện nghi thức cẩn trọng, trang nghiêm trước khi tiến hành bóc tách, khai quật hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại nghĩa trang. Ảnh: Thanh Vân/TTXVN

Hưởng ứng Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", tỉnh Quảng Ninh đang huy động sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành, địa phương nhằm đẩy nhanh tiến độ rà soát, thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương lớn mang ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước.

Đến giữa tháng 7, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm tại 803/803 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin ở 22 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn, thu được 713 mẫu bàn giao Viện Pháp y Quân đội để giám định ADN, hoàn thành sớm hơn 130 ngày so với kế hoạch của Quân khu 3 và sớm hơn 330 ngày so với kế hoạch của Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, thực hiện Kế hoạch số 199/KH-UBND của UBND tỉnh và đợt cao điểm của Bộ Công an về thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ, các lực lượng đã phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và chính quyền địa phương triển khai đồng bộ công tác rà soát, xác minh, làm sạch dữ liệu thân nhân liệt sĩ, đồng thời tổ chức thu nhận mẫu trên phạm vi toàn tỉnh.

Đợt cao điểm từ ngày 10-14/7 được triển khai tại 12 điểm thu mẫu cố định và các điểm lưu động dành cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, mẹ liệt sĩ, thân nhân cao tuổi hoặc không có điều kiện đi lại. Lực lượng Công an cùng các đơn vị chức năng đã bảo đảm an ninh, trật tự, hỗ trợ chu đáo cho thân nhân trong suốt quá trình lấy mẫu.

Đến ngày 17/7, toàn tỉnh đã phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) và các đơn vị xét nghiệm triển khai 4 đợt thu nhận, lấy được 3.233 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Riêng trong đợt cao điểm đã thu nhận 3.173/3.341 trường hợp đăng ký, đạt tỷ lệ gần 95%; số còn lại chủ yếu do thân nhân sinh sống ngoài tỉnh, ở nước ngoài hoặc chưa bảo đảm điều kiện sức khỏe, thời gian để tham gia lấy mẫu.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh đã huy động trên 1.200 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn, đội ngũ cán bộ y, bác sĩ; các địa phương huy động trên 5.600 ngày công lao động của cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên thanh niên, học sinh và nhân dân tham gia.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, chiến tranh đã lùi xa, các nhân chứng lịch sử ngày càng lớn tuổi, trí nhớ suy giảm; một số mộ trong nghĩa trang liệt sĩ đã được quy tập, di chuyển qua nhiều giai đoạn, hồ sơ lưu trữ chưa đầy đủ, thiếu thống nhất, gây khó khăn trong xác định danh tính và tổ chức lấy mẫu.

Theo thống kê, Quảng Ninh hiện có 7.407 liệt sĩ, trong đó còn 3.692 trường hợp chưa xác định được danh tính. Đây là cơ sở quan trọng để các lực lượng chức năng tiếp tục rà soát, thu thập thông tin, đối sánh ADN, góp phần xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình và quê hương.

Tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin, rà soát địa bàn phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; hoàn thành lấy mẫu 100% thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin để giám định ADN; hoàn thành quy tập mộ Liệt sĩ Ngô Khang Cán đưa về an táng tại nghĩa trang xã Minh Tâm, tỉnh Cao Bằng. Tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm” và “Cao điểm triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin” vào tháng 9/2026.

Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với Sở Nội vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các địa phương hoàn thiện dữ liệu, tổ chức thu nhận bổ sung đối với các trường hợp chưa lấy mẫu; đồng thời bám sát kết quả giám định ADN để kịp thời thông báo cho thân nhân liệt sĩ. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục chủ trì công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, thu nhận mẫu hài cốt tại các nghĩa trang và tổ chức tiếp nhận, bàn giao, an táng trang trọng khi có kết quả đối sánh ADN trùng khớp.