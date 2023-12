Điện ảnh Nhật Bản gây sốt tại các rạp chiếu Bắc Mỹ

(Ngày Nay) - Thị trường rạp chiếu phim Bắc Mỹ dịp cuối tuần qua chứng kiến sự "trỗi dậy" của điện ảnh Nhật Bản, khi "The Boy and the Heron" và "Godzilla Minus One" cùng xuất hiện ở Top 3 phim ăn khách nhất trong dịp cuối tuần qua.

Theo số liệu thống kê của Exhibitor Relations, "The Boy and the Heron" (tựa chiếu tại Việt Nam: Thiếu niên và chim diệc) đã trở thành quán quân phòng vé với doanh thu ước tính 12,8 triệu USD, đánh dấu "thành tích mở màn dịp cuối tuần cao nhất cho một bộ phim do Studio Ghibli phát hành".

Bộ phim hoạt hình giả tưởng này đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của nhà làm phim huyền thoại Hayao Miyazaki (nay đã 82 tuổi) sau hơn 10 năm "ở ẩn".

Lấy bối cảnh thời kỳ hậu Chiến tranh thế giới thứ hai tại Nhật Bản, "The Boy and the Heron" kể về cuộc đời của cậu bé 11 tuổi Mahito, người đã rời Tokyo để đến sống cùng cha ở vùng nông thôn, sau khi người mẹ qua đời trong một vụ hỏa hoạn. Tại đây, Mahito đã gặp một con diệc xám, sau này trở thành người dẫn đường cho cậu trong một thiên anh hùng ca nơi những bí ẩn của cuộc sống - vốn được đề cập trong những tác phẩm trước đó của Miyazaki, bao gồm những tác phẩm kinh điển như "Spirited Away" và "Howl's Moving Castle" - lần lượt được hé lộ.

Ngoài tên tuổi “bảo chứng” của đạo diễn Miyazaki, "The Boy and the Heron" có sự tham gia lồng tiếng của dàn diễn viên nổi tiếng Nhật Bản như Masaki Suda, Takuya Kimura, Aimyon và vai chính Mahito được giao cho tài năng trẻ Santoki Soma. Dàn diễn viên lồng tiếng trong phiên bản phát hành tại Bắc Mỹ của phim cũng tạo cơn sốt lớn với những tên tuổi đình đám Hollywood như Christian Bale, Robert Pattinson, Dave Bautista, Gemma Chan và Florence Pugh.

Hội Phê bình điện ảnh New York (NYFCC) đã chọn "The Boy and The Heron" của Hayao Miyazaki là Phim hoạt hình hay nhất năm 2023. Đây là lần thứ tư nhà làm phim Miyazaki giành được vinh dự từ NYFCC - hội phê bình điện ảnh lâu đời nhất nước Mỹ. Trước đó, ông đã được vinh danh với các phim "Spirited Away", "Howl's Moving Castle" và "The Wind Rises".

Ngoài "The Boy and the Heron", một tác phẩm khác của điện ảnh Nhật Bản là bộ phim chiến tranh - quái vật "Godzilla Minus One" cũng được chào đón nồng nhiệt tại các rạp chiếu Bắc Mỹ dịp cuối tuần qua. Tác phẩm mới của đạo diễn Takashi Yamazak đứng ở vị trí thứ 3 trong tuần thứ hai liên tiếp, với 8,3 triệu USD.

Khác với phần phim gần nhất chiếu năm 2016, "Godzilla Minus One" khắc họa sự trỗi dậy của siêu quái vật mang hơi thở nguyên tử trong bối cảnh hậu chiến ở Nhật Bản. Bộ phim nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn cùng tỷ lệ đánh giá tích cực lên đến 97% trên chuyên trang tổng hợp ý kiến Rotten Tomatoes.