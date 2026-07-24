Điều trị ít xâm lấn giúp giảm thời gian hồi phục cho người bệnh trĩ

(Ngày Nay) - Sau nhiều năm chịu đựng các triệu chứng của bệnh trĩ vì tâm lý e ngại điều trị, một nữ bệnh nhân 44 tuổi tại Hải Phòng đã được can thiệp bằng phương pháp laser kết hợp kỹ thuật xâm lấn tối thiểu. Theo các bác sĩ, việc thăm khám sớm giúp lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, hạn chế nguy cơ bệnh tiến triển nặng.

Bệnh nhân Đ.T.N. nhập viện trong tình trạng thường xuyên đau rát, chảy máu khi đại tiện. Qua thăm khám, nội soi và các xét nghiệm, bác sĩ xác định người bệnh mắc trĩ độ III, đồng thời có viêm dạ dày do vi khuẩn HP và viêm đại tràng. Trên cơ sở đánh giá toàn diện các bệnh lý tiêu hóa, ê-kíp điều trị xây dựng phác đồ điều trị kết hợp cho từng tình trạng.

Theo ThS.BS Vũ Văn Quân, Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa - Gan mật - Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hải Phòng, nhiều người mắc bệnh trĩ có tâm lý ngại thăm khám hoặc lo sợ phẫu thuật nên trì hoãn điều trị. Điều này khiến bệnh kéo dài, ảnh hưởng đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống, đồng thời làm tăng mức độ tổn thương trước khi được can thiệp.

“Trĩ là bệnh lý khá phổ biến nhưng nhiều người vẫn âm thầm chịu đựng trong thời gian dài. Người bệnh không chỉ đau, chảy máu khi đại tiện mà còn ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt, công việc và chất lượng cuộc sống. Việc thăm khám sớm giúp đánh giá chính xác mức độ bệnh để lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, tránh để bệnh kéo dài gây thêm nhiều phiền toái” - ThS.BS Vũ Văn Quân

Trong trường hợp trên, bệnh nhân được điều trị bằng công nghệ laser kết hợp kỹ thuật xâm lấn tối thiểu. Theo bác sĩ, phương pháp này sử dụng năng lượng laser để xử lý búi trĩ, đồng thời hạn chế tổn thương các mô xung quanh.

So với các phương pháp truyền thống, kỹ thuật này giúp giảm chảy máu, giảm đau sau can thiệp, đồng thời hạn chế phù nề, giúp người bệnh sớm trở lại sinh hoạt bình thường. Bên cạnh điều trị bệnh lý trĩ, các bác sĩ cũng xây dựng phác đồ điều trị đối với tình trạng viêm dạ dày do HP và viêm đại tràng, nhằm giải quyết đồng thời các vấn đề tiêu hóa mà chị N. đang gặp phải.

Theo ThS.BS Vũ Văn Quân, sự phát triển của kỹ thuật ngoại khoa hiện đại giúp việc điều trị bệnh trĩ trở nên nhẹ nhàng hơn trước. Nhiều trường hợp có thể được can thiệp bằng các phương pháp ít xâm lấn, giảm đau, rút ngắn thời gian nằm viện và phục hồi nhanh, giúp người bệnh xóa bỏ tâm lý e ngại khi điều trị.

Sự phối hợp giữa đội ngũ ngoại tiêu hóa, gây mê hồi sức, nội soi tiêu hóa cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại và quy trình chăm sóc chuyên sâu giúp người bệnh được điều trị trong không gian riêng tư, an toàn và hiệu quả.

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