Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an thăm và làm việc tại Cuba

(Ngày Nay) - Từ ngày 15-18/11, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an do Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu, đã thăm và làm việc tại Cuba.

Trong cuộc hội đàm chính thức với Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Nội vụ Cuba, Trung tướng Lázaro Alberto Álvarez Casas, hai bên đã trao đổi, đánh giá kết quả triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Công An Việt Nam và Bộ Nội vụ Cuba ký từ năm 2018 và tình hình hợp tác giữa hai cơ quan trong thời gian gần đây. Hai bên cam kết tăng cường hợp tác an ninh, hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội của mỗi nước; tăng cường trao đổi đoàn công tác các cấp và chuyên gia trên nhiều lĩnh vực hợp tác, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện những nội dung thoả thuận đã thống nhất giữa hai Bộ.Nhân dịp thăm và làm việc tại Trung tâm huấn luyện, phòng cháy chữa cháy Cuba-Nga, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long thay mặt Bộ Công an Việt Nam trao tặng Cuba một số trang thiết bị phòng cháy chữa cháy.

Gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đã trao đổi về tình hình trong nước; đánh giá cao vai trò của các cơ quan đại diện của nước ta trong việc thúc đẩy quan hệ song phương. Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đề nghị cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba tiếp tục phấn đấu, thực hiện tốt vai trò cầu nối, giương cao ngọn cờ đoàn kết, có nhiều đóng góp thiết thực hơn nữa vào việc gìn giữ, vun đắp và đưa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và vĩ đại giữa hai dân tộc, hai nước Việt Nam-Cuba ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an đã đến dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên mang tên Người ở La Habana, thăm khu lưu niệm Anh hùng Che Guevarra và Trung tâm Fidel Castro, nơi thu thập, lưu giữ, bảo tồn và tôn vinh những di sản của vị Tổng tư lệnh Cuba.