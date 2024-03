Đón đợi những công nghệ đột phá mới trong ngành đóng gói bao bì tại ProPak Vietnam 2024

Đây là thông tin được đưa ra trong cuộc họp báo sáng nay, ngày 29/2/2024, do Công ty Informa Markets Việt Nam tổ chức tại Khách sạn Liberty Central Saigon Riverside, 17 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.HCM.

Quay trở lại với phiên bản lần này, ProPak Vietnam 2024 hứa hẹn đem đến cơ hội giao thương tiềm năng cho ngành xử lý, chế biến và đóng gói bao bì Việt Nam, sát cánh cùng doanh nghiệp tăng trưởng, giành lợi thế cạnh tranh lâu dài thông qua các công nghệ đóng gói thông minh.

Theo chia sẻ của ông Jeffrey Au – Giám Đốc Kinh Doanh – Informa Markets Asia: “Mức tiêu thụ bao bì nhựa sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới, dù xu hướng giảm thiểu, thay thế các sản phẩm, nguyên liệu nhựa và các quy định quản lý chất thải ngày một nghiêm ngặt đang gia tăng. Các doanh nghiệp có tầm nhìn xa về tương lai sẽ chuyển đổi dần sang quy trình sản xuất tuần hoàn. Trọng tâm chính của ngành lúc này là cung cấp nguyên liệu, thiết kế và các hệ thống đóng gói có khả năng tái chế cao, nhằm tích hợp ngành nhựa vào nền kinh tế tuần hoàn. Đây cũng chính là sứ mệnh mà chúng tôi hướng đến, khi quy tụ hơn 450+ nhà triển lãm từ khắp nơi trên thế giới đến với thị trường Việt Nam, đồng thời ra mắt khu trưng bày DrinkTech dành riêng cho công nghệ đồ uống – một lĩnh vực đầy hứa hẹn sẽ phát triển mạnh trong thời gian tới tại Việt Nam.”

Với tốc độ tăng trưởng trung bình từ 15% đến 20% trong những năm tới, bao bì được đánh giá là một trong những ngành tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam. Hơn 900 nhà máy hiện đang hoạt động trong lĩnh vực này, với khoảng 70% trong số đó nằm ở khu vực phía Nam, chủ yếu ở Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai (Mordor Intelligence, 2023). Nhìn chung, thị trường vật liệu đóng gói được chia thành các phân khúc khác nhau, bao gồm giấy và bìa cứng, nhựa, kim loại, thủy tinh, gỗ, dệt may và các vật liệu phù hợp khác như xốp, da,… Phần lớn doanh thu bán hàng thuộc về phân khúc bao bì nhựa, bao bì giấy và carton, với tỷ lệ trên 80%.

Thực tế, nhu cầu về bao bì giấy carton ngày càng tăng nhờ vào sự thúc đẩy của thương mại điện tử. Theo dữ liệu của Chính phủ Việt Nam, hơn một nửa trong số 96 triệu người Việt Nam sẽ mua sắm trực tuyến vào năm 2025. Cùng với đó, sự tăng trưởng nhanh chóng của ngành bán lẻ, mỹ phẩm và xuất khẩu sản phẩm điện tử cũng góp phần gia tăng nhu cầu về bao bì carton.

Hiện tại, ngành thực phẩm và đồ uống tiếp tục nắm giữ thị phần bao bì giấy đáng kể. Kể từ khi chiến dịch “Race to Net Zero” – giảm phát thải ròng bằng 0 xuyên suốt đến năm 2050 được Chính phủ Việt Nam phát động, khái niệm kinh tế tuần hoàn và các yêu cầu về tính bền vững ngày càng có ảnh hưởng đến thiết kế bao bì. Đặc biệt, các bao bì khả năng tái chế cao đang dần trở thành một phần quan trọng của quy trình đóng gói trong ngành thực phẩm và đồ uống. Đây cũng là một trong những yếu tố then chốt thúc đẩy sự phát triển của ngành bao bì giấy Việt Nam.

Bên cạnh bao bì giấy, thị trường bao bì kim loại Việt Nam cũng phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây, nhờ vào sự gia tăng của ngành thực phẩm, đồ uống. Quy mô thị trường bao bì hộp kim loại Việt Nam ước tính đạt 2,11 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến sẽ đạt 2,45 tỷ USD vào năm 2029, tăng trưởng với tốc độ CAGR là 3,07% trong giai đoạn 2024 – 2029.

Trong xu hướng đó, triển lãm ProPak Vietnam 2024 chính thức quay trở lại từ ngày 3 – 5/4/2024 tại SECC, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

Với diện tích lên đến 15,000m2, triển lãm ProPak Vietnam 2024 tự hào chào đón hơn 450+ đơn vị trưng bày đến từ 30+ quốc gia và vùng lãnh thổ. Đa phần nhà trưng bày đến từ Hoa Kỳ, Đức, Ý, Hà Lan, Tây Ban Nha, Úc, Ấn Độ, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Philippines, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Hồng Kông (Trung Quốc), Việt Nam và nhiều quốc gia khác.

Trong 3 ngày diễn ra, ProPak Vietnam 2024 quy tụ nhiều doanh nghiệp quốc tế nổi tiếng đến trưng bày như Heat & Control Ptd Ltd., Công Ty TNHH Ishida Việt Nam, Công Ty Cổ Phần MKT Group, Công Ty TNHH Complepack, Công ty TNHH Thương Mại & Kỹ Thuật V.M.S, Công ty TNHH Greenpacks Việt Nam, Công ty TNHH Thương Mại Kuraray, Beijing Hanlin Hangyu International Trading Co., Mahatanee Industrial Co. Ltd.

Bằng uy tín hơn 16 năm tổ chức thành công, ProPak Vietnam đã khẳng định vị thế của mình khi trở thành điểm đến quen thuộc của hàng chục nghìn khách tham quan chuyên ngành mỗi năm. Dự kiến năm nay, ProPak Vietnam 2024 sẽ thu hút 11,000+ khách tham quan, đa phần là chủ doanh nghiệp, ban quản trị và các chuyên viên cấp cao có quyền ra quyết định trong doanh nghiệp.

ProPak Vietnam 2024 không chỉ tạo ra không gian trưng bày hấp dẫn mà còn đặt sự chú trọng vào việc phát triển chuỗi hội thảo và hội thảo quốc tế, nơi tập trung các chủ đề chuyên sâu và kỹ thuật liên quan đến ngành chế biến, đóng gói và bao bì. Những hội thảo này thu hút sự tham gia của các chuyên gia từ những tổ chức có uy tín trong nước và quốc tế, mang đến cái nhìn đa chiều về ngành.

Năm nay, các chương trình hội thảo tại triển lãm sẽ xoay quanh những chủ đề như “Bao bì Thông minh: Cơ hội và Thách thức cho Việt Nam & Đông Nam Á”, do Informa Markets kết hợp cùng Hội Công Nghiệp Bao Bì Chủ Động & Thông Minh (AIPIA) tổ chức; cùng nhiều hội thảo khác được đồng tổ chức giữa Informa Markets và Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam (VBA), Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA), Hội KH&CN Lương thực – Thực phẩm Việt Nam (VAFoST),...

ProPak Vietnam 2024 hứa hẹn sẽ là phiên bản đáng chờ đợi, mở ra một chương mới về công nghệ và xu hướng sản xuất bao bì mới. Tại đây, lần đầu tiên, khu trưng bày về công nghệ đồ uống hoàn toàn mới với tên gọi DrinkTech. Informa Markets vinh dự nhận được sự hỗ trợ của Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam (VBA) với vai trò là đơn vị bảo trợ cho hoạt động lần này của DrinkTech.

ProPak Vietnam là sự kiện thương mại quốc tế dành riêng cho ngành công nghiệp xử lý, chế biến và đóng gói bao bì đang phát triển nhanh chóng tại Việt Nam nói riêng và khu vực Đông Nam Á nói chung. Sự kiện quy tụ hàng trăm nhà cung cấp nguyên vật liệu và công nghệ hàng đầu thế giới phục vụ cho ngành chế biến, đóng gói thực phẩm, đồ uống, dược phẩm, in ấn, mã hoá, đánh dấu và ghi nhãn, hoạt động phòng thí nghiệm, kiểm tra và chuỗi cung ứng lạnh, logistics, lưu kho, cùng nhiều dịch vụ khác. Khách tham quan sẽ có cơ hội khám phá các máy móc vận hành cỡ lớn, với những trải nghiệm chân thực như tại nhà máy ở ngay triển lãm. Đồng thời, doanh nghiệp có thể tìm kiếm các vật liệu bao bì mới, tiếp cận công nghệ, ý tưởng sáng tạo kỹ thuật từ khắp nơi trên thế giới, kết nối, trao đổi và hợp tác cùng các chuyên gia, nhà cung cấp tiềm năng.