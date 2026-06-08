Động lực tăng trưởng mới từ nền kinh tế số của Việt Nam

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Từ những đơn hàng được giao trong vài giờ tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đến các phiên bán hàng trực tiếp thu hút hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội, thương mại điện tử đang phát triển mạnh mẽ và từng bước làm thay đổi cách tiêu dùng của người Việt Nam.
Động lực tăng trưởng mới từ nền kinh tế số của Việt Nam

Tờ Le Monde số ra mới đây cho biết doanh thu thương mại điện tử tại Việt Nam đã đạt khoảng 26 tỷ euro (29,6 tỷ USD) trong năm 2025, tăng 25% so với năm trước, sau mức tăng 20% của năm 2024. Hiện thương mại điện tử chiếm khoảng 11% tổng doanh số bán lẻ của cả nước, đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường năng động nhất Đông Nam Á.

Tại các đô thị lớn, hình ảnh các nhân viên giao hàng chở đầy bưu kiện trên xe máy đã trở nên quen thuộc. Mỗi sáng, hàng nghìn nhân viên giao nhận tập trung tại các kho trung chuyển, nhận từ 60 đến 80 đơn hàng rồi tỏa đi khắp thành phố. Nhờ hệ thống logistics ngày càng hoàn thiện, nhiều đơn hàng hiện có thể được giao đến tay khách hàng chỉ sau vài giờ.

Sự bùng nổ của mua sắm trực tuyến này gắn liền với mức độ phổ cập cao của điện thoại thông minh. Khoảng 92% người mua hàng trực tuyến tại Việt Nam sử dụng điện thoại để đặt hàng. Đối với nhiều người trẻ, mua sắm qua mạng đã trở thành thói quen hằng ngày, từ quần áo, mỹ phẩm đến đồ gia dụng.

Xu hướng này đang thúc đẩy các doanh nghiệp thay đổi mô hình kinh doanh. Nhiều nhà bán lẻ phát triển đồng thời hệ thống cửa hàng truyền thống và nền tảng trực tuyến nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng. Chuỗi mỹ phẩm Hasaki, được thành lập tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016, hiện vừa kinh doanh qua mạng vừa vận hành khoảng 300 cửa hàng trên cả nước. Doanh nghiệp này cung cấp dịch vụ giao hàng trong vòng 48 giờ trên phạm vi toàn quốc và chỉ khoảng 2 giờ tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo ông Ahmed Wagih, Tổng Giám đốc Tập đoàn mỹ phẩm L’Oréal tại Việt Nam, hơn 50% hộ gia đình Việt Nam hiện đã tham gia mua sắm trực tuyến. Riêng trong lĩnh vực mỹ phẩm, khoảng 50% doanh số bán hàng được thực hiện qua Internet.

Các chuyên gia cho rằng mạng xã hội là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của thương mại điện tử. Hiện có khoảng 70 triệu người Việt Nam sử dụng TikTok và 85 triệu người dùng Facebook. Sự kết hợp giữa mạng xã hội, các phiên livestream bán hàng và các nền tảng như Shopee, TikTok Shop hay Lazada đã tạo nên một hệ sinh thái mua sắm sôi động, trong đó người tiêu dùng có thể tìm hiểu sản phẩm, tương tác với người bán và hoàn tất giao dịch chỉ trên một ứng dụng.

Bà Joëlle de Montgolfier - chuyên gia của công ty tư vấn Bain & Company - cho rằng Việt Nam đang bước vào “thế hệ thứ hai của thương mại”, trong đó thương mại điện tử giữ vai trò trung tâm. Đây là hướng phát triển khác với nhiều thị trường châu Á trước đây, nơi các tập đoàn bán lẻ quốc tế chủ yếu mở rộng thông qua hệ thống siêu thị và trung tâm thương mại.

Sự tăng trưởng mạnh của thương mại điện tử cũng đang tạo thêm động lực cho nền kinh tế số. Theo dự báo của Cơ quan Kinh tế số Việt Nam, lĩnh vực này có thể tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 20% mỗi năm đến năm 2030.

Dù các doanh nghiệp vẫn theo dõi sát tác động của giá năng lượng và lạm phát đối với sức mua của người tiêu dùng, giới quan sát nhận định Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa phát triển nhờ dân số hơn 100 triệu người, tốc độ đô thị hóa nhanh và tỷ lệ sử dụng Internet thuộc nhóm cao nhất khu vực. Với đà tăng trưởng hiện nay, thương mại điện tử không chỉ là một xu hướng tiêu dùng mới mà đang trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế Việt Nam.

PV
Le Monde thương mại điện tử kinh tế số Việt Nam

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Lượng khách nước ngoài chiếm đa số ở chợ Đồng Xuân (Ảnh: Xuân Lâm)
Chợ Hà Nội giữa “cuộc đại phẫu”: Hồn cốt có còn khi thay đổi hình hài?
(Ngày Nay) - Từ cảnh vắng khách ở các khu dân chợ dân sinh đến hình ảnh bạn trẻ đặt hàng qua GrabMart, chợ Hà Nội đang chứng kiến những thay đổi sâu sắc. Kế hoạch 117/KH- UBND TP.Hà Nội với mục tiêu xây mới hơn 100 chợ, thúc đẩy chuyển đổi số và xóa bỏ chợ tự phát đang đặt hệ thống chợ truyền thống Thủ đô trước ngã ba đường.
Khi bằng đại học không còn là “tấm vé bảo đảm” việc làm ở Mỹ
Khi bằng đại học không còn là “tấm vé bảo đảm” việc làm ở Mỹ
(Ngày Nay) - Những người mới tốt nghiệp đại học tại Mỹ đang gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tìm kiếm việc làm khi tỷ lệ thất nghiệp của nhóm này hiện cao hơn mức trung bình của toàn bộ lực lượng lao động, đánh dấu sự đảo chiều đáng chú ý so với xu hướng kéo dài nhiều thập niên trước đây.
AI "đón đầu" nguy cơ tai nạn giao thông
AI "đón đầu" nguy cơ tai nạn giao thông
(Ngày Nay) - Dubai, tiểu vương quốc đông dân nhất của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), đang sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống giao thông thông minh để dự báo nguy cơ tai nạn, phát hiện hành vi lái xe nguy hiểm và hỗ trợ lực lượng chức năng can thiệp sớm nhằm nâng cao an toàn giao thông.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp đón nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tới dự lễ duyệt binh tại Bắc Kinh, tháng 9/2025. Ảnh: Tân Hoa xã
Chủ tịch Tập Cận Bình: Quan hệ Trung Quốc - Triều Tiên đứng trước "bước ngoặt lịch sử mới"
(Ngày Nay) - Ngày 8/6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện đã rời Bắc Kinh để bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên theo lời mời của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Đây là chuyến thăm Triều Tiên đầu tiên của Chủ tịch Trung Quốc kể từ năm 2019,
Số ca mắc sốt xuất huyết tăng 65%, cảnh báo nguy cơ dịch bùng phát diện rộng
Số ca mắc sốt xuất huyết tăng 65%, cảnh báo nguy cơ dịch bùng phát diện rộng
(Ngày Nay) - Dù chưa bước vào cao điểm mùa dịch nhưng số ca bệnh sốt xuất huyết tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng gần 65% so với cùng kỳ năm 2026. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) cảnh báo năm 2026 có nguy cơ bùng phát sốt xuất huyết trên diện rộng nêu không có các biện pháp phòng bệnh quyết liệt ngay từ đầu mùa dịch.
Trưởng ban Nội chính Trung ương tiếp Phó Lãnh đạo đảng Dân chủ Thái Lan
Trưởng ban Nội chính Trung ương tiếp Phó Lãnh đạo đảng Dân chủ Thái Lan
(Ngày Nay) - Chiều 7/6/ 2026, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương đã tiếp ông Isra Sunthornvut (Ít-xra Sun-thon-vút), Phó Lãnh đạo đảng Dân chủ Thái Lan, nhân dịp dẫn đầu Đoàn đại biểu đảng Dân chủ Thái Lan sang thăm, làm việc tại Việt Nam và tham dự Tọa đàm “Vai trò của các chính đảng Đông Nam Á trong việc xây dựng Cộng đồng ASEAN”, trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3.
Hamas ra điều kiện giải giáp tại Dải Gaza
Hamas ra điều kiện giải giáp tại Dải Gaza
(Ngày Nay) - Các nguồn tin Ai Cập ngày 7/6 dẫn thông tin từ phong trào Hamas khẳng định tiến trình giải giáp của lực lượng này tại Dải Gaza phụ thuộc vào việc Israel rút quân hoàn toàn khỏi vùng lãnh thổ của Palestine trước khi bước vào giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn.
Khủng hoảng rác thải đe dọa các mục tiêu khí hậu của Indonesia
Khủng hoảng rác thải đe dọa các mục tiêu khí hậu của Indonesia
(Ngày Nay) - Chính phủ Indonesia khẳng định việc xử lý hiệu quả cuộc khủng hoảng rác thải quốc gia là một trong những điều kiện quan trọng để đạt được mục tiêu công bằng khí hậu, đồng thời giảm thiểu những tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu đối với cộng đồng.
EU và WHO tăng hỗ trợ khẩn cấp cho CHDC Congo ứng phó với Ebola
EU và WHO tăng hỗ trợ khẩn cấp cho CHDC Congo ứng phó với Ebola
(Ngày Nay) - Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp nhằm giúp các nước châu Phi ứng phó với đợt bùng phát dịch bệnh Ebola đang diễn biến phức tạp tại miền Đông CHDC Congo và khu vực lân cận.
Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ chuẩn bị đón mưa lớn
Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ chuẩn bị đón mưa lớn
(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ vĩ Bắc di chuyển xuống phía Nam.