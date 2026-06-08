Động lực tăng trưởng mới từ nền kinh tế số của Việt Nam

(Ngày Nay) - Từ những đơn hàng được giao trong vài giờ tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đến các phiên bán hàng trực tiếp thu hút hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội, thương mại điện tử đang phát triển mạnh mẽ và từng bước làm thay đổi cách tiêu dùng của người Việt Nam.

Tờ Le Monde số ra mới đây cho biết doanh thu thương mại điện tử tại Việt Nam đã đạt khoảng 26 tỷ euro (29,6 tỷ USD) trong năm 2025, tăng 25% so với năm trước, sau mức tăng 20% của năm 2024. Hiện thương mại điện tử chiếm khoảng 11% tổng doanh số bán lẻ của cả nước, đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường năng động nhất Đông Nam Á.

Tại các đô thị lớn, hình ảnh các nhân viên giao hàng chở đầy bưu kiện trên xe máy đã trở nên quen thuộc. Mỗi sáng, hàng nghìn nhân viên giao nhận tập trung tại các kho trung chuyển, nhận từ 60 đến 80 đơn hàng rồi tỏa đi khắp thành phố. Nhờ hệ thống logistics ngày càng hoàn thiện, nhiều đơn hàng hiện có thể được giao đến tay khách hàng chỉ sau vài giờ.

Sự bùng nổ của mua sắm trực tuyến này gắn liền với mức độ phổ cập cao của điện thoại thông minh. Khoảng 92% người mua hàng trực tuyến tại Việt Nam sử dụng điện thoại để đặt hàng. Đối với nhiều người trẻ, mua sắm qua mạng đã trở thành thói quen hằng ngày, từ quần áo, mỹ phẩm đến đồ gia dụng.

Xu hướng này đang thúc đẩy các doanh nghiệp thay đổi mô hình kinh doanh. Nhiều nhà bán lẻ phát triển đồng thời hệ thống cửa hàng truyền thống và nền tảng trực tuyến nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng. Chuỗi mỹ phẩm Hasaki, được thành lập tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016, hiện vừa kinh doanh qua mạng vừa vận hành khoảng 300 cửa hàng trên cả nước. Doanh nghiệp này cung cấp dịch vụ giao hàng trong vòng 48 giờ trên phạm vi toàn quốc và chỉ khoảng 2 giờ tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo ông Ahmed Wagih, Tổng Giám đốc Tập đoàn mỹ phẩm L’Oréal tại Việt Nam, hơn 50% hộ gia đình Việt Nam hiện đã tham gia mua sắm trực tuyến. Riêng trong lĩnh vực mỹ phẩm, khoảng 50% doanh số bán hàng được thực hiện qua Internet.

Các chuyên gia cho rằng mạng xã hội là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của thương mại điện tử. Hiện có khoảng 70 triệu người Việt Nam sử dụng TikTok và 85 triệu người dùng Facebook. Sự kết hợp giữa mạng xã hội, các phiên livestream bán hàng và các nền tảng như Shopee, TikTok Shop hay Lazada đã tạo nên một hệ sinh thái mua sắm sôi động, trong đó người tiêu dùng có thể tìm hiểu sản phẩm, tương tác với người bán và hoàn tất giao dịch chỉ trên một ứng dụng.

Bà Joëlle de Montgolfier - chuyên gia của công ty tư vấn Bain & Company - cho rằng Việt Nam đang bước vào “thế hệ thứ hai của thương mại”, trong đó thương mại điện tử giữ vai trò trung tâm. Đây là hướng phát triển khác với nhiều thị trường châu Á trước đây, nơi các tập đoàn bán lẻ quốc tế chủ yếu mở rộng thông qua hệ thống siêu thị và trung tâm thương mại.

Sự tăng trưởng mạnh của thương mại điện tử cũng đang tạo thêm động lực cho nền kinh tế số. Theo dự báo của Cơ quan Kinh tế số Việt Nam, lĩnh vực này có thể tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 20% mỗi năm đến năm 2030.

Dù các doanh nghiệp vẫn theo dõi sát tác động của giá năng lượng và lạm phát đối với sức mua của người tiêu dùng, giới quan sát nhận định Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa phát triển nhờ dân số hơn 100 triệu người, tốc độ đô thị hóa nhanh và tỷ lệ sử dụng Internet thuộc nhóm cao nhất khu vực. Với đà tăng trưởng hiện nay, thương mại điện tử không chỉ là một xu hướng tiêu dùng mới mà đang trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế Việt Nam.