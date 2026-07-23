Đưa hình ảnh liệt sĩ về với vòng tay gia đình, đồng đội

(Ngày Nay) -Sáng ngày 23/7, tại Hội trường Bộ Tư lệnh TPHCM đã diễn ra Lễ trao di ảnh liệt sĩ cho thân nhân các gia đình tại TPHCM. Đây là chương trình do Ban Chỉ đạo 515 Thành phố triển khai, nằm trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” do Bộ Tư lệnh TPHCM, Công an TPHCM cùng nhóm phục dựng ảnh thiện nguyện mang tên Team Lee thực hiện.

Nhóm Team Lee và hơn vạn tấm ảnh liệt sĩ

Thiếu tá Phan Sơn Khải, đại diện Công an TPHCM tham gia nhóm phục dựng ảnh thiện nguyện, cho biết qua công tác khảo sát và tìm hiểu, Công an TPHCM nhận thấy rất nhiều gia đình liệt sĩ gặp khó khăn vì thiếu ảnh thờ hoặc ảnh rất mờ. Vì thế, Công an TPHCM đã cùng với Bộ Tư lệnh TPHCM kết nối với nhóm Team Lee để tổ chức phục dựng ảnh miễn phí cho các gia đình liệt sĩ.

“Chúng tôi đã tìm hiểu rất kỹ nhóm Team Lee. Nhóm có hơn 20 thành viên, đa số còn rất trẻ nhưng rất giàu nhiệt huyết, có năng khiếu mỹ thuật, am hiểu công nghệ và tận tâm với công việc. Trước chiến dịch 500 ngày đêm này, chúng tôi đã từng hợp tác với nhóm và rất thành công”, thiếu tá Phan Sơn Khải nói.

Còn anh Phạm Văn Tuấn, đại diện nhóm Team Lee, cho biết nhóm bắt đầu thực hiện công việc phục hồi ảnh liệt sĩ từ năm 2021 khi có một gia đình nhờ giúp đỡ. Bức ảnh sau khi phục hồi đã khiến cả gia đình bật khóc vì rất giống chân dung người liệt sĩ trong trí nhớ. Điều đó khiến cả nhóm nhận ra công việc mang ý nghĩa lớn lao, từ đó triển khai phục hồi ảnh liệt sĩ trên diện rộng. Các thành viên trong nhóm trải rộng trên cả nước, mỗi người làm những công việc khác nhau và tham gia với mục đích thiện nguyện.

Nói về công việc phục dựng, anh Phạm Văn Tuấn cho biết các phần mềm hiện nay đa số chỉ hỗ trợ, không thể phục dựng 100%. Vì vậy, khi nhận ảnh, các thành viên phải tìm hiểu thêm thông tin từ người thân, bạn bè hoặc những người từng gặp liệt sĩ. Từ lời kể và mô tả, nhóm mới bắt đầu phục dựng. Những ảnh ban đầu sau khi phục dựng đều được gia đình kiểm chứng, đánh giá lại.

Nhiều tấm ảnh trước khi phục dựng đã rất mờ, nhiều chi tiết bị mất theo thời gian. Thậm chí, có gia đình không còn ảnh, nhưng vẫn mong muốn có một tấm ảnh để thờ. Khi đó, nhóm phải tìm đến người thân để thu thập thông tin, phác thảo chân dung.

Anh Tuấn cho biết: “Chúng tôi xác định phục dựng một tấm ảnh liệt sĩ phải đúng với trí nhớ của người thân thì mới hoàn thành nhiệm vụ. Có những tấm chúng tôi mất cả tuần để chỉnh sửa thủ công, lắng nghe từng ý kiến góp ý của gia đình. Công việc rất vất vả, nhưng khi trao ảnh và thấy người thân xúc động, bật khóc, chúng tôi biết mình đã làm tốt”.

Từ năm 2021 đến nay, nhóm Team Lee đã phục dựng hơn một vạn tấm ảnh. Trong chiến dịch “500 ngày đêm”, nhóm dự kiến sẽ phục dựng thêm khoảng một vạn tấm ảnh cho các gia đình liệt sĩ tại TPHCM.

Nghẹn ngào những tấm ảnh chân dung

Bà Đỗ Thị Canh, vợ liệt sĩ Lương Đình Canh, xúc động kể lại: Hai vợ chồng cưới nhau chưa lâu thì ông Canh tình nguyện lên đường nhập ngũ.

“Trên đường đi, anh ấy thường viết thư cho tôi. Lá thư cuối cùng tôi nhận được, anh viết ở bên dòng sông Nhật Lệ. Trong thư, anh còn dặn nếu sinh con trai thì đặt tên là Chiến, con gái thì đặt là Thơ. Nhưng tôi đã không mang thai được như anh mong muốn. Sau đó một thời gian, tôi nhận được giấy báo tử của anh. Suốt bao năm, tôi vẫn mơ thấy anh trong bộ quân phục, cứ bước đi khi tôi gọi. Giờ đây được ôm tấm di ảnh của anh, tôi lại nghẹn ngào như anh đang trở về với tôi”.

Còn ông Nguyễn Văn Đức kể anh trai ông là liệt sĩ Nguyễn Văn Huyền, hy sinh năm 1979 tại biên giới phía Bắc. Khi nhận giấy báo tử, gia đình chỉ nhận được một tấm ảnh nhỏ, đã mờ. Suốt nhiều năm, gia đình vẫn phóng to tấm ảnh đó để thờ.

May mắn được địa phương giới thiệu nhóm thiện nguyện phục dựng ảnh, ông đã gửi ảnh với hy vọng có được tấm ảnh rõ nét hơn. Niềm mong mỏi ấy đã trở thành hiện thực khi nhóm không chỉ phục dựng từ ảnh cũ mà còn trao đổi kỹ với gia đình để hoàn thiện. Khi xem ảnh phục dựng, cả gia đình đều nhận thấy rất giống hình ảnh của liệt sĩ trước khi hy sinh.

Chia sẻ tại chương trình, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, nhiều lần nghẹn ngào khi nhắc về sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ và thân nhân. Bà Văn Thị Bạch Tuyết cho biết, lịch sử luôn ghi nhớ những người chiến sĩ đã trực tiếp chiến đấu, anh dũng hy sinh nơi chiến trường. Đồng thời, lịch sử cũng dành sự trân trọng đặc biệt đối với những người âm thầm ở phía sau, lặng lẽ gánh vác mọi gian lao, mất mát để người lính yên tâm chiến đấu.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM luôn xác định chăm lo người có công là trách nhiệm chính trị, là đạo lý và cũng là mệnh lệnh từ trái tim. Công tác đền ơn đáp nghĩa phải được thực hiện bằng tình cảm chân thành, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và lâu dài, mang tính bền vững sâu sắc đối với người có công và thân nhân của họ.