EVN làm rõ một số thông tin quan trọng trong các Báo cáo tài chính 2025

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(Ngày Nay) - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có thông tin làm rõ đối với nội dung Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ - EVN và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được các cơ quan truyền thông đại chúng đề cập.

Theo EVN, việc lập Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ- EVN và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được EVN thực hiện tuân thủ theo các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Các báo cáo tài chính nêu trên đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán và cho ý kiến khách quan.

Theo Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ - EVN năm 2025 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ - EVN năm 2025 đạt 39.762 tỷ đồng, số lỗ lũy kế đến hết năm 2025 của Công ty mẹ EVN còn - 5.611 tỷ đồng. Vấn đề này EVN cũng đã có văn bản báo cáo Bộ Công Thương thông tin về số lỗ lũy kế đến hết năm 2025 của Công ty mẹ - EVN như trên.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất của EVN, chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế hợp nhất toàn Tập đoàn là 51.881 tỷ đồng, trong đó phần thuộc Công ty mẹ là 50.511 tỷ đồng. Chỉ tiêu này bao gồm lợi nhuận của Công ty mẹ- EVN và lợi nhuận thuộc Công ty mẹ - EVN tại các công ty con (các công ty TNHH MTV và các công ty cổ phần mà EVN nắm quyền kiểm soát) tương ứng với tỷ lệ sở hữu của EVN tại các công ty con này, công ty liên kết; do đó số liệu này khác với số liệu trình bày tại Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ - EVN. Ngoài ra, tại Báo cáo tài chính hợp nhất chưa xét tới việc trích lập các quỹ ở các Công ty con, phương án phân phối/giữ lại lợi nhuận theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Như vậy, việc đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh cần nêu rõ thực hiện theo số liệu tại báo cáo của Công ty mẹ - EVN hoặc tại báo cáo hợp nhất toàn Tập đoàn. Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán, các nội dung về kết quả sản xuất kinh doanh như sau:

Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ - EVN năm 2025 đạt 39.762 tỷ đồng, hết năm 2025 số lỗ lũy kế của Công ty mẹ EVN còn - 5.611 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2025 đạt 51.881 tỷ đồng, không còn lỗ lũy kế hợp nhất.

Thông tin về tổng số tiền gửi ngân hàng hợp nhất cuối năm 2025 (bao gồm tiền, tương đương tiền, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là 152 nghìn tỷ đồng) là số liệu tổng hợp từ tất cả báo cáo tài chính của các đơn vị thành viên của EVN, trong đó bao gồm cả các đơn vị phát điện, truyền tải điện, phân phối điện và dịch vụ phụ trợ.

Nếu so với số dư nợ ngắn hạn tại cùng thời điểm là hơn 227 nghìn tỷ đồng thì mức tiền gửi 152 nghìn tỷ đồng vẫn chưa thể đáp ứng được việc trả nợ ngay cho các nhà cung cấp nhiên liệu (than, dầu, khí) và trả tiền mua điện từ các nhà máy điện ngoài EVN (tổng cộng hơn 118 nghìn tỷ đồng), ngoài ra còn phải trả nợ vay đến hạn (hơn 47 nghìn tỷ đồng). Điều này cho thấy nhu cầu vốn cho đầu tư và sản xuất kinh doanh của EVN và các đơn vị thành viên là rất lớn. Do đó việc số dư tiền gửi cần được xem xét tổng thể cùng với số nợ phải trả của EVN và các đơn vị thành viên.

Việc duy trì số dư tiền gửi là cần thiết để EVN và các đơn vị có nguồn lực phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao, cụ thể:

Các đơn vị phát điện cần có số dư tiền lớn để mở Thư tín dụng (L/C) thanh toán cho các đơn vị cung cấp nhiên liệu trong nước hoặc nhập khẩu. Đối với công ty mẹ EVN cần phải đảm bảo thanh toán hàng tháng cho các Nhà đầu tư bên ngoài bán điện cho EVN. Đặc biệt trong giai đoạn vừa qua khi giá nhiên liệu đầu vào diễn biến khó lường và nhiều thời điểm tăng cao đột biến (ví dụ như thời điểm hiện nay, giá các nhiên liệu đầu vào cho phát điện là than, dầu khí đang tăng rất mạnh). Để đảm bảo không ảnh hưởng đến an ninh cung ứng điện thì EVN và các đơn vị phát điện phải có sự cân đối dòng tiền và dự phòng thích hợp.

Số dư nợ vay của EVN và các đơn vị là rất lớn, riêng số dư nợ vay ngắn hạn đã lên tới 47 nghìn tỷ, đòi hỏi EVN phải đảm bảo khả năng sẵn sàng trả nợ vay, đảm bảo tín nhiệm tín dụng.

Để đảm bảo cung ứng điện trong dài hạn, hiện nay nhu cầu đầu tư xây dựng của EVN và các đơn vị là rất lớn, trong đó có nhiều dự án nguồn và lưới điện cấp bách, trọng điểm, yêu cầu vốn đầu tư đặc biệt lớn. Do đó EVN và các đơn vị phải đảm bảo cung cấp đủ vốn theo kế hoạch, có dự phòng vốn trong trường hợp chậm giải ngân từ nguồn vốn tín dụng để đảm bảo tiến độ dự án đã được giao.

PV
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