Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

PV In bài viết
(Ngày Nay) - Ngày 27/11/2025, Eximbank phối hợp cùng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) trao 15 suất học bổng trị giá 300 triệu đồng cho 15 sinh viên xuất sắc. Đây là năm thứ ba liên tiếp Eximbank đồng hành cùng UEH trong chương trình “Eximbank - Phát triển tài năng”, nhằm hỗ trợ sinh viên phát triển toàn diện và góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành tài chính - ngân hàng.

Chương trình học bổng nằm trong thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2023-2026 giữa Eximbank và UEH. Ngoài hỗ trợ tài chính, hai bên triển khai nhiều hoạt động thiết thực như ngày hội nghề nghiệp, tư vấn hướng nghiệp, chương trình thực tập sinh tiềm năng và các giải pháp tài chính hỗ trợ học phí, du học và giao dịch quốc tế, giúp sinh viên tiếp cận thực tiễn nghề nghiệp ngay từ khi còn trên giảng đường.

Phát biểu tại lễ trao học bổng, ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ - Phó Tổng Giám đốc Eximbank nhấn mạnh: “Đầu tư cho giáo dục đối với Eximbank không chỉ là trách nhiệm xã hội mà còn là chiến lược phát triển bền vững. Chúng tôi tin rằng việc đồng hành cùng UEH sẽ tạo ra thế hệ nhân lực chất lượng cao, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành tài chính – ngân hàng và thúc đẩy sự phát triển kinh tế đất nước. Eximbank cam kết tiếp tục mở rộng hợp tác để mang đến cho sinh viên cơ hội học tập, thực hành và định hướng nghề nghiệp toàn diện.”

Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 1
Ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ – Phó Tổng Giám đốc Eximbank trao học bổng cho sinh viên UEH trong chương trình “Eximbank – Phát triển tài năng năm 2025”.

Đại diện UEH, Tiến sĩ Đinh Công Khải – Phó Giám đốc Nhà trường, cho biết: “Năm 2025 ghi dấu nhiều bước tiến quan trọng của UEH khi Nhà trường được công nhận thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng uy tín như: Top 136 đại học tốt nhất châu Á và Top 501+ đại học thế giới (theo bảng xếp hạng THE),… Những thành tựu này có được nhờ sự nỗ lực của toàn thể giảng viên, sinh viên và sự đồng hành của các doanh nghiệp, trong đó có Eximbank. Sau 3 năm hợp tác, Eximbank đã dành 60 suất học bổng trị giá 1,2 tỷ đồng và hỗ trợ nhiều hoạt động nghề nghiệp thiết thực cho sinh viên. UEH trân trọng sự đồng hành này và kỳ vọng mối quan hệ hợp tác tiếp tục phát triển, đặc biệt hướng đến cột mốc 50 năm thành lập UEH vào năm 2026.”

Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 2
Tiến sĩ Đinh Công Khải – Phó Giám đốc UEH phát biểu tại lễ trao học bổng, ghi nhận sự đồng hành của Eximbank trong hỗ trợ sinh viên.

Đại diện cho nhóm sinh viên nhận học bổng, Nguyễn Thu Quyên – Sinh viên năm cuối Ngành Tài chính quốc tế, chia sẻ: “Học bổng là sự động viên rất lớn đối với em và nhiều bạn sinh viên. Không chỉ hỗ trợ tài chính, chương trình giúp chúng em tự tin hơn trên hành trình học tập và định hướng nghề nghiệp. Em cảm ơn Eximbank và thầy cô UEH đã luôn tạo điều kiện để sinh viên được phát triển toàn diện.”

Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 3
Sinh viên UEH nhận học bổng Eximbank, thể hiện sự nỗ lực trong học tập và tinh thần phấn đấu.

Thông qua hợp tác này, sinh viên UEH có cơ hội thực tập, trải nghiệm thực tế và tìm kiếm việc làm tại hệ thống Eximbank. Mô hình liên kết giữa đào tạo và thực tiễn góp phần rút ngắn khoảng cách giữa nhà trường và doanh nghiệp, đồng thời cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành tài chính – ngân hàng.

Lễ trao học bổng năm nay tiếp tục khẳng định cam kết của Eximbank và UEH trong việc đồng hành cùng sinh viên, nuôi dưỡng tài năng trẻ và thúc đẩy sự phát triển bền vững của cộng đồng.

PV
Eximbank

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Góc khuất ở Quỹ tín dụng nhân dân
Góc khuất ở Quỹ tín dụng nhân dân
(Ngày Nay) - Hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân ra đời từ năm 1993 với mục tiêu cốt lõi là “tương trợ lẫn nhau” giữa các thành viên. Các Quỹ hoạt động chủ yếu ở khu vực nông nghiệp nông thôn, vùng sâu vùng xa, giúp người dân tăng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính - ngân hàng, góp phần phát triển kinh tế, an sinh xã hội.
Rủi ro khi tự chẩn đoán bệnh bằng "bác sĩ AI"
Rủi ro khi tự chẩn đoán bệnh bằng "bác sĩ AI"
(Ngày Nay) - Sự phát triển nhanh của các công cụ AI (trí tuệ nhân tạo) như ChatGPT, Gemini... khiến việc tìm kiếm tư vấn y tế trực tuyến trở nên phổ biến. Tuy tiện lợi, nhưng nhiều người lại dựa vào AI để tự chẩn đoán và tự mua thuốc, thay vì đến cơ sở y tế. Các chuyên gia cảnh báo đây là thói quen nguy hiểm, dễ dẫn đến chẩn đoán sai, điều trị không phù hợp, gây biến chứng nghiêm trọng và có thể đe dọa tính mạng.
Bế mạc Festival quốc tế Âm nhạc Mới lần thứ IV
Bế mạc Festival quốc tế Âm nhạc Mới lần thứ IV
(Ngày Nay) - Tối 1/12, Lễ bế mạc Festival quốc tế Âm nhạc Mới (Festival quốc tế Âm nhạc mới Á - Âu) lần thứ IV, năm 2025 và chương trình nghệ thuật thứ 6 của festival diễn ra tại Phòng hòa nhạc Lớn, Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Chương trình có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các ban, ngành, các nhạc sĩ, nghệ sĩ trong nước và quốc tế.
Báo động đỏ thuốc lá điện tử: Lan nhanh trong giới trẻ, đe dọa sức khỏe cộng đồng
Báo động đỏ thuốc lá điện tử: Lan nhanh trong giới trẻ, đe dọa sức khỏe cộng đồng
(Ngày Nay) - Chiều 1/12, tại Hà Nội, Cục Báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Tổ chức HealthBridge tại Việt Nam, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam và các diễn giả tổ chức hội thảo “Cung cấp thông tin về tăng cường thực thi Nghị quyết của Quốc hội về quy định cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng”.
Nhà máy châu Á chật vật vì nhu cầu yếu, thỏa thuận thương mại với Mỹ gần như "vô hiệu"
Nhà máy châu Á chật vật vì nhu cầu yếu, thỏa thuận thương mại với Mỹ gần như "vô hiệu"
(Ngày Nay) - Hoạt động sản xuất tại nhiều trung tâm công nghiệp lớn của châu Á tiếp tục suy yếu trong tháng 11, khi các tiến triển trong đàm phán thương mại với Mỹ chưa đủ để thúc đẩy nhu cầu và tạo đơn hàng mới, theo phân tích dựa trên các chỉ số quản lý mua hàng (PMI) công bố đầu tuần này.