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DOJI lần thứ tư được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”

PV In bài viết
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(Ngày Nay) -  Lần thứ tư được HR Asia vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI tiếp tục khẳng định chiến lược phát triển lấy con người làm trọng tâm, nơi mỗi cán bộ nhân viên được phát triển toàn diện và gắn bó lâu dài.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI vừa được HR Asia - Tạp chí uy tín hàng đầu khu vực về lĩnh vực Nhân sự - trao tặng danh hiệu “Best Companies to Work for in Asia” (Nơi làm việc tốt nhất châu Á) vào ngày 9/7, tại TPHCM.

Đây là lần thứ tư Tập đoàn DOJI được vinh danh tại giải thưởng này, tiếp tục ghi nhận những nỗ lực của doanh nghiệp trong việc xây dựng môi trường làm việc lấy con người làm trung tâm, nơi mỗi cán bộ nhân viên được tạo điều kiện phát triển, được ghi nhận và đồng hành lâu dài cùng doanh nghiệp.

Giải thưởng được đánh giá dựa trên mô hình khảo sát TEAM (Total Engagement Assessment Model), đo lường mức độ gắn kết của người lao động, văn hóa doanh nghiệp và hiệu quả lãnh đạo.

Kết quả khảo sát năm 2026 cho thấy mức độ gắn kết của người lao động tại DOJI đạt 96%, tăng so với 95% của năm 2024. Đồng thời, các chỉ số về mong muốn tiếp tục gắn bó với doanh nghiệp (4.9/5 điểm), sẵn sàng cống hiến vượt mong đợi để hoàn thành mục tiêu chung (4.94/5 điểm) và giới thiệu DOJI là nơi làm việc lý tưởng (4.92/5 điểm) đều ở mức rất cao, phản ánh niềm tin và sự gắn bó của đội ngũ nhân sự với doanh nghiệp.

Theo đại diện DOJI, kết quả này là minh chứng cho chiến lược phát triển nguồn lực được triển khai nhất quán trong nhiều năm của tập đoàn, với trọng tâm là thu hút nhân tài và giữ chân nhân tài.

Tập đoàn xác định con người là nền tảng tạo nên năng lực cạnh tranh và sự phát triển bền vững. Vì vậy không chỉ chú trọng tuyển dụng đội ngũ chất lượng cao, DOJI còn đầu tư xây dựng môi trường làm việc để mỗi cá nhân có thể phát huy năng lực, phát triển sự nghiệp và gắn bó lâu dài.

DOJI lần thứ tư được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” ảnh 1

Tại DOJI, nguồn nhân lực luôn được xác định là tài sản quan trọng nhất và là yếu tố quyết định cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp (Ảnh: DOJI).

Chiến lược này được hiện thực hóa thông qua 5 trụ cột chính gồm: Văn hóa doanh nghiệp bền vững, Phát triển cá nhân, Lãnh đạo truyền cảm hứng, Đãi ngộ mong đợi và Môi trường làm việc chuyên nghiệp. Đây là những nền tảng giúp thương hiệu DOJI với 32 năm phát triển xây dựng trải nghiệm nhân viên xuyên suốt.

DOJI cũng cho biết, 46% cán bộ nhân viên có thâm niên trên 5 năm, phản ánh mức độ gắn kết cao của đội ngũ nhân sự và hiệu quả của chiến lược giữ chân nhân tài. Lực lượng nhân sự giàu kinh nghiệm không chỉ góp phần lan tỏa văn hóa doanh nghiệp mà còn đóng vai trò dẫn dắt các thế hệ kế cận.

Song song với việc xây dựng đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, DOJI cũng tiếp tục đẩy mạnh thu hút nguồn nhân lực trẻ nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển trong giai đoạn mới. Hiện nay, 29% cán bộ nhân viên DOJI ở độ tuổi dưới 30, tạo nên lực lượng kế cận năng động, sáng tạo và sẵn sàng thích ứng với những xu hướng mới của thị trường.

DOJI lần thứ tư được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” ảnh 2

Đội ngũ nhân sự gắn kết là nền tảng cho mọi thành công của DOJI trên hành trình phát triển bền vững (Ảnh: DOJI).

Việc bốn lần được HR Asia vinh danh không chỉ khẳng định chất lượng môi trường làm việc của DOJI mà còn phản ánh hiệu quả của chiến lược phát triển con người mà doanh nghiệp đã kiên định theo đuổi trong suốt hơn ba thập kỷ hình thành và phát triển.

Với định hướng thu hút, phát triển và giữ chân nhân tài một cách nhất quán, Tập đoàn DOJI đang từng bước đóng góp cho thị trường lao động Việt Nam một lực lượng nhân sự chất lượng cao, có năng lực chuyên môn, tinh thần đổi mới và khả năng thích ứng với những yêu cầu của nền kinh tế hiện đại, qua đó tạo dựng những giá trị bền vững cho doanh nghiệp và xã hội.

PV
DOJI Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn DOJI Nơi làm việc

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