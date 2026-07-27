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Gần 100.000 vụ tấn công mạng nhằm vào cơ quan ngoại giao Hàn Quốc

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Từ tháng 1/6/2026, Bộ Ngoại giao, Quỹ Hàn Quốc (KF) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) ghi nhận tổng cộng 96.483 vụ tấn công mạng, vượt mức khoảng 73.700 vụ trong cả năm 2025.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Các cơ quan ngoại giao và hợp tác quốc tế của Hàn Quốc hứng chịu gần 100.000 vụ tấn công mạng trong nửa đầu năm 2026, vượt tổng số vụ của cả năm 2025, làm dấy lên cảnh báo về nguy cơ đối với an ninh thông tin quốc gia.

Theo nghị sỹ Kim Jun Hwan thuộc Ủy ban Đối ngoại và Thống nhất Quốc hội Hàn Quốc, từ tháng 1-6/2026, Bộ Ngoại giao, Quỹ Hàn Quốc (KF) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) ghi nhận tổng cộng 96.483 vụ tấn công mạng, vượt mức khoảng 73.700 vụ trong cả năm 2025.

Trong số đó, Bộ Ngoại giao ghi nhận 16.254 vụ, KOICA khoảng 10.000 vụ và Quỹ Hàn Quốc khoảng 70.000 vụ.

Các hình thức tấn công chủ yếu nhằm thu thập thông tin máy chủ, làm lộ dữ liệu và xâm nhập hệ thống mạng.

Đáng chú ý, các cuộc tấn công nhằm vào Bộ Thống nhất Hàn Quốc và các cơ quan liên quan cũng gia tăng mạnh. Tính đến giữa tháng Bảy, số vụ được ghi nhận là 3.580 vụ, tương đương hơn 80% tổng số vụ của cả năm 2025.

Nghị sỹ Kim Jun Hwan cảnh báo các cuộc tấn công mạng nhằm vào lĩnh vực ngoại giao và an ninh tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, đồng thời kêu gọi tăng cường năng lực bảo vệ hệ thống thông tin tại các cơ quan trung ương và trực thuộc.

PV
tấn công mạng cơ quan ngoại giao Hàn Quốc

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