Gần 250 người ở Mexico tử vong vì nắng nóng cực đoan trong 4 tháng qua

Bộ Y tế Mexico ngày 27/7 cho biết số ca tử vong trên khắp nước này do nắng nóng cực đoan đã lên tới 249 người trong 4 tháng qua.

Theo số liệu của Bộ Y tế Mexico tính từ ngày 19/3 đến 22/7, bang Nuevo León có số ca tử vong liên quan đến nắng nóng cao nhất với 100 trường hợp. Một số bang khác cũng ghi nhận trên 20 ca tử vong vì nắng nóng như Tamaulipas, Veracruz và Sonora. Hầu hết các trường hợp tử vong là do sốc nhiệt, số ít còn lại là do mất nước.

Bên cạnh đó, báo cáo của Chính phủ Mexico cho thấy trên cả nước có 3.169 trường hợp gặp vấn đề liên quan đến thời tiết khắc nghiệt. So với cùng thời điểm năm 2022, cả nước Mexico chỉ có 282 trường hợp ảnh hưởng sức khỏe liên quan đến nắng nóng, trong đó có 38 trường hợp tử vong.

Cuối tháng trước, một số bang của Mexico ghi nhận mức nóng kỷ lục, khi nhiệt độ lên tới 45 độ C ở một số địa điểm. Bước sang tháng 7, hiện tượng nắng nóng vẫn tiếp diễn. Dự báo có ít nhất 2 bang là Baja California và Sonora sẽ có nhiệt độ vượt 45 độ C và 5 bang khác có nhiệt độ dao động từ 40 - 45 độ C.

Thời gian qua, các bang dọc theo biên giới Mexico - Mỹ phải hứng chịu đợt nắng nóng cường độ cao do hiện tượng thời tiết “vòm nhiệt” gây ra. Đây là một hình thái thời tiết cực đoan, xảy ra khi một vùng áp suất cao hình thành phía trên một khu vực nhất định và không di chuyển trong vòng một tuần trở lên, khiến không khí nóng lên và không thể thoát ra ngoài. Cuộc khủng hoảng khí hậu hiện nay khiến chúng xảy ra thường xuyên hơn, thậm chí là cực đoan hơn nhiều.

Để đối phó với nhiệt độ cao, Chính phủ Mexico khuyến cáo người dân nên uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày và tránh tiếp xúc lâu với ánh nắng Mặt Trời, đặc biệt là từ 11h sáng đến 3h chiều. Cùng với đó, người dân Mexico cũng được khuyến nghị sử dụng quần áo, kem chống nắng và mũ khi ra ngoài.