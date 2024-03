Giá gạo Ấn Độ tăng cao do tác động thuế

Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được chào bán ở mức 500 - 558 USD/tấn trong tuần này, tăng so với mức 543 - 550 USD/tấn trong tuần trước. Đầu tháng 3/2024, giá loại gạo này đã đạt mức cao kỷ lục là 560 USD/tấn.

Một đại lý tại New Delhi cho biết họ phải tăng giá bán do Chính phủ đang xem xét tổng giá trị giao dịch thay vì giá FOB để tính thuế xuất khẩu 20%. Điều này đã đẩy giá xuất khẩu lên cao. New Delhi đã áp thuế xuất khẩu 20% đối với gạo đồ xuất khẩu trong tháng 8/2023 để kiểm soát giá gạo trong nước.

Giá FOB (Free on board) chính là giá tại cửa khẩu bên nước của người bán. Giá FOB đã bao gồm toàn bộ chi phí vận chuyển lô hàng ra cảng, thuế xuất khẩu và thuế làm thủ tục xuất khẩu. Điểm đáng chú ý là giá FOB không bao gồm chi phí bỏ ra để vận chuyển hàng bằng đường biển, cũng không bao gồm chi phí bảo hiểm đường biển.

Hãng tin Reuters dẫn nguồn từ một số nhà xuất khẩu gạo cho biết các nhà xuất khẩu Ấn Độ đã nhận được thông báo từ cơ quan hải quan yêu cầu thanh toán chênh lệch thuế đối với gạo xuất khẩu trong 18 tháng qua. Yêu cầu bất ngờ này có thể làm ảnh hưởng đến các chuyến hàng gạo từ Ấn Độ.

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan được chào bán ở mức 585 - 590 USD/tấn, giảm so với mức 598 USD/tấn trong tuần trước. Một nhà giao dịch tại Bangkok cho hay giá gạo giảm do nhu cầu và đồng bath suy yếu, tuy nhiên nhu cầu từ các khách hàng Indonesia đã hỗ trợ giá.

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam được chào giá ở mức 590 - 595 USD/tấn, không thay đổi so với một tuần trước. Một thương nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết các nhà xuất khẩu đã giảm mua lúa gạo từ nông dân sau khi Mỹ dự báo hồi đầu tháng này rằng Philippines có thể giảm nhập khẩu trong năm nay do nguồn cung trong nước tăng. Philippines là thị trường xuất khẩu gạo hàng đầu của Việt Nam.

Trong khi đó, giá gạo Bangladesh vẫn tăng mặc dù năng suất và dự trữ tốt. Các quan chức lưu ý rằng Bangladesh có thể cho phép các thương nhân nhập khẩu tới 200.000 tấn gạo trong nỗ lực hạ nhiệt giá ngũ cốc thiết yếu trong nước.

Thị trường cà phê thế giới tuần này kém phần sôi động do kỳ nghỉ Thứ Sáu Tuần Thánh (Good Friday) và những nguyên tắc cơ bản của thị trường vẫn chưa có thay đổi gì đáng kể ngoài việc các kho dự trữ đang tiếp tục được bổ sung.

Thị trường nông sản Mỹ cũng đóng cửa nghỉ lễ.