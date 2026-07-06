Giải mã sức hút từ giải pháp tài chính vượt trội của Vlasta Premier - Phú Thuận

(Ngày Nay) - Giữa bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng chọn lọc, yếu tố tài chính trở thành chìa khóa quyết định. Với chính sách thanh toán linh hoạt, "đo ni đóng giày" theo từng nhu cầu, Vlasta Premier - Phú Thuận đang nổi lên như một lựa chọn đáng chú ý tại Nam TP. Hồ Chí Minh.

Mở khóa căn hộ cao cấp tại trung tâm Nam TP. Hồ Chí Minh chỉ với 20% vốn

Nhà phát triển Văn Phú xây dựng 3 phương án tài chính mang tính chất may đo, đáp ứng trọn vẹn tiêu chí an toàn tài sản và kỳ vọng sinh lời của từng nhóm khách hàng.

Với nhóm khách mua để ở muốn tận dụng đòn bẩy tài chính, dự án giúp hiện thực hóa giấc mơ an cư dễ dàng hơn nhờ tối ưu hóa dòng vốn tự có. Theo đó, chỉ cần bỏ ra 20% vốn ban đầu thay vì 30% như thông thường, người mua sẽ được ngân hàng hỗ trợ giải ngân lên tới 65% giá trị sản phẩm. Đặc biệt, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng, kéo dài đến tháng 12/2028. Điều này đồng nghĩa khách hàng vẫn tiếp tục được miễn lãi trong gần 1 năm ngay cả sau khi nhận nhà (dự kiến bàn giao vào quý IV/2027), qua đó giảm áp lực tài chính trong giai đoạn đầu an cư hoặc khai thác cho thuê.

Bên cạnh đó, với nhóm khách hàng muốn chủ động tài chính, phương thức thanh toán theo tiến độ là lộ trình tối ưu giúp cởi bỏ áp lực ngắn hạn. Khách hàng chỉ cần thanh toán 10% (đã gồm 100 triệu tiền cọc) để ký hợp đồng mua bán. Trong gần 2 năm xây dựng, dòng tiền được chia nhỏ từ 5-10% sau mỗi 60 đến 360 ngày. Đến thời điểm bàn giao, người mua đóng 45% và tất toán 5% cuối cùng khi nhận sổ hồng. Biên độ giãn cách này mở ra cơ hội tối ưu hóa dòng tiền cho các danh mục đầu tư khác. Đặc biệt, chính sách chiết khấu 10%/năm trên số tiền và số ngày thanh toán sớm còn mang lại lợi ích kép cho những khách hàng muốn tối ưu hóa giá trị dòng tiền nhàn rỗi.

Khách hàng có nguồn tài chính dồi dào có thể lựa chọn phương án thanh toán sớm để tối ưu hoá chi phí sở hữu. Chỉ cần tất toán 95% giá trị hợp đồng trong 15 ngày kể từ khi ký HĐMB, khách hàng sẽ nhận ngay mức chiết khấu thẳng 11% vào giá bán; 5% còn lại đóng khi nhận sổ hồng. Trong bối cảnh lãi suất tiết kiệm duy trì ở mức thấp, mức chiết khấu này là kênh "sinh lời" ngay lập tức và an toàn cho dòng tiền nhàn rỗi. Việc giảm trực tiếp vào giá bán không chỉ giảm chi phí đầu tư ban đầu mà còn nới rộng biên độ lợi nhuận cho nhà đầu tư ngay từ thời điểm xuống tiền.

Ưu đãi độc quyền dành cho những chủ nhân đầu tiên

Bên cạnh các cấu trúc thanh toán linh hoạt, Văn Phú còn áp dụng chuỗi đặc quyền gia tăng nhằm tối ưu hóa lợi ích cho khách hàng ngay trong giai đoạn đầu mở bán. Theo đó, 100 chủ nhân đầu tiên giao dịch thành công sẽ nhận ngay mức chiết khấu 1% trực tiếp vào giá bán, đồng thời có cơ hội nhận ngay một chiếc iPhone 17 Pro Max trị giá 35 triệu đồng. Đối với nhà đầu tư sở hữu từ hai sản phẩm trở lên, chủ đầu tư còn áp dụng ưu đãi khách hàng thân thiết với chiết khấu 1% như một chính sách tri ân. Ngoài ra, với ưu đãi đồng hành, khách hàng còn được miễn phí quản lý vận hành trong 3 năm sau khi nhận nhà.

Tọa lạc tại phường Phú Thuận (Quận 7 cũ), Vlasta Premier - Phú Thuận mang đến nhịp sống giao thương năng động khi nằm ngay tâm điểm của các trục huyết mạch Nguyễn Văn Linh, Đào Trí và cầu Phú Mỹ. Lợi thế vị trí chiến lược này giúp rút ngắn thời gian di chuyển đến Phú Mỹ Hưng, phường Sài Gòn (trung tâm Quận 1 cũ), khu đô thị Thủ Thiêm chỉ khoảng 10-15 phút. Trong tương lai, dự án còn đón đầu các tuyến Metro số 2, số 4 và hệ thống giao thông liên vùng hướng về Sân bay quốc tế Long Thành chỉ trong 45 phút.

Được kiến tạo bởi nhà phát triển Văn Phú, Vlasta Premier - Phú Thuận có quy mô gồm hai tòa tháp 35 tầng cao cấp. Tại đây, đặc quyền riêng tư của gia chủ được ưu tiên với mật độ xây dựng lý tưởng chỉ 11 căn hộ một tầng. Ưu thế cận sông Đồng Nai được nâng tầm bởi thiết kế kiến trúc phủ kính toàn phần, mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt bao trọn thiên nhiên.

Trải nghiệm sống tinh tuyển tại Vlasta Premier - Phú Thuận được hoàn thiện nhờ hệ sinh thái hơn 25 tiện ích nội toà. Từ các không gian làm việc và học tập như văn phòng co-working, thư viện, trường mầm non,... đến những khu vực giải trí và chăm sóc sức khỏe như bể bơi panorama hướng sông, phòng gym, vườn thiền; mọi nhu cầu về thân - tâm - trí của cư dân đều được đáp ứng trọn vẹn. Hệ tiện ích cao cấp cũng như phễu hút khách thuê cao cấp để đảm bảo dòng tiền ổn định cho nhà đầu tư.

Một tài sản sở hữu vị trí hiếm hoi, số lượng giới hạn, hệ tiện ích tiêu chuẩn quốc tế, là bảo chứng cho khả năng sinh lời vững bền. Việc nhà phát triển tung ra chính sách bán hàng tối ưu với các công cụ đòn bẩy thông minh, mở ra cơ hội không thể bỏ lỡ, đáp ứng trọn vẹn 2 bài toán: an cư lạc nghiệp và tối ưu hóa hiệu suất đầu tư.