Giải pháp điều hành thông minh của Viettel Solutions sẽ được triển khai tại Trung Đông

Theo hợp đồng, Viettel Solutions sẽ đóng vai trò xây dựng toàn bộ giải pháp quản lý theo dõi giám sát giao thông thông minh, đối tác ERS sẽ mang những giải pháp của Viettel, triển khai và ứng dụng hiệu quả tại Trung Đông...

Dự án sẽ cung cấp camera AI 5G và tích hợp các phần mềm để xây dựng một trung tâm trung tâm điều hành thông minh IOC như quản lý và phân tích video thông minh (VMS), Giám sát và xử lý vi phạm Trật tự an toàn giao thông (TrafficID)… là các giải pháp “Make in Vietnam”, do kỹ sư Viettel phát triển. Toàn bộ hệ thống này sẽ được triển khai trên nền tảng 5G, sử dụng AI để hỗ trợ khách hàng giám sát, điều hành, quản lý giao thông, xác định vi phạm tự động.

Hợp đồng này là kết quả sau 1 năm Viettel Solutions đồng hành cùng ERS cùng xúc tiến các giải pháp CNTT và chuyển đổi số tại các thị trường Trung Đông nói chung và các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) nói riêng. Sự thấu hiểu và kinh nghiệm của ERS tại thị trường Trung Đông kết hợp với năng lực và của Viettel trong triển khai các dự án Trung tâm điều hành thông minh cấp Chính phủ, Bộ/Ngành và Chính quyền các tỉnh thành phố tại Việt Nam và cả 10 quốc gia Viettel đầu tư được tin tưởng sẽ cung cấp cho thị trường Trung Đông những công cụ hiệu quả, chính xác trong công tác giám sát, điều hành để đảm bảo an toàn và trật tự giao thông.

Đại diện phía ERS cũng chia sẻ chiến lược của họ là cung cấp các giải pháp tích hợp, toàn diện, đáp ứng nhu cầu cụ thể của khách hàng và khẳng định có thể làm chủ hoàn toàn các sản phẩm của Viettel, quảng bá chúng một cách hiệu quả và đảm bảo sự thành công của các giải pháp này trên thị trường quốc tế.

Với lịch sử hợp tác bền chặt 8 năm, trong dịp này, hai bên cũng đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược, tiếp tục đặt dấu mốc cho mối quan hệ 5 năm tiếp theo từ 2024-2028, hứa hẹn sẽ cộng hưởng những giá trị riêng biệt của mỗi bên, đóng góp cho các dự án công nghệ thông tin và chuyển đổi số tại Việt Nam và quốc gia Trung Đông mà cả các quốc gia thế mạnh của ERS là Châu Âu.

Elite Road Solutions có trụ sở tại Dubai, là Công ty công nghệ chuyên cung cấp các giải pháp, sản phẩm phần cứng, phần mềm trong lĩnh vực Đô thị Thông minh, Giao thông Thông minh, hiện đại hóa giám sát, điều phối giao thông…