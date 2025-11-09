Giải pháp nào giúp nền kinh tế Việt Nam đột phá trong 2 tháng cuối năm?

(Ngày Nay) - Nền kinh tế cần phản ứng chính sách chủ động, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả; kiên quyết không lùi bước, không bi quan trước khó khăn; không chủ quan trước thuận lợi; kiên định mục tiêu đề ra.

Một trong những nội dung được báo giới quan tâm tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10 chiều 8/11 là việc Chính phủ sẽ tập trung vào những giải pháp, nhiệm vụ nào để tạo đột phá những tháng còn lại của trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động và khó lường.

Về nội dung này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ đồng thời là người chủ trì họp báo đã điểm lại kết quả của Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương tháng 10/2025 thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia trong tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2025; các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian còn lại của năm 2025 vừa diễn ra vào sáng cùng ngày.

Theo Bộ trưởng, mặc dù tình hình kinh tế xã hội được Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính đánh giá tiếp tục xu hướng tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, 10 tháng tốt hơn cùng kỳ năm 2024 trên hầu hết các lĩnh vực, song nền kinh tế vẫn còn những hạn chế, bất cập và nhiều khó khăn, thách thức.

Đó là sức ép lạm phát, tỉ giá, lãi suất còn lớn; hoạt động sản xuất kinh doanh một số lĩnh vực còn khó khăn, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ; số doanh nghiệp ngừng hoạt động còn lớn (trên 190.000); mô hình chính quyền địa phương 2 cấp có nơi còn lúng túng, chưa đồng bộ; thiên tai, bão lũ, mưa lớn kéo dài, ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân (thiệt hại ước tính sơ bộ khoảng 40 nghìn tỷ đồng, làm giảm khoảng 0,2 điểm % tăng trưởng GDP cả nước năm 2025); giá vàng, giá bất động sản vẫn ở mức cao…

Bộ trưởng Trần Văn Sơn cũng nhắc lại nhấn mạnh của Thủ tướng Chính phủ trong phiên họp sáng nay về việc cần tiếp tục nắm chắc tình hình, phản ứng chính sách chủ động, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả; kiên quyết không lùi bước, không bi quan trước khó khăn; không chủ quan trước thuận lợi; kiên định mục tiêu đề ra.

Về các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, Bộ trưởng Trần Văn Sơn nêu Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là Kết luận số 199-KL/TW của Trung ương ngày 10/10/2025 về KTXH năm 2025-2026, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, gần đây nhất là Nghị quyết 86/NQ-CP của Chính phủ về triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2025.

Theo đó, những nhiệm vụ sẽ được Chính phủ tập trung triển khai bao gồm: Chuẩn bị kỹ các đề án, dự án, báo cáo trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10; Chuẩn bị tổ chức tốt Đại hội Thi đua toàn quốc; tiếp tục rà soát, chuẩn bị kỹ các nhiệm vụ, công việc phục vụ Đại hội XIV của Đảng.

Tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng nhanh, bền vững: tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với chính sách tài khoá mở rộng và các chính sách khác; tập trung kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, bảo đảm hài hoà, hợp lý giữa tăng trưởng và lạm phát cả trước mắt và lâu dài; duy trì tỷ giá, lãi suất hợp lý, linh hoạt, hiệu quả; bảo đảm thị trường vàng, ngoại tệ hoạt động ổn định, lành mạnh, kiểm soát chặt chẽ rủi ro; tập trung vốn tín dụng cho sản xuất kinh doanh, các động lực tăng trưởng; kiểm soát chặt chẽ tín dụng, không để xảy ra rủi ro đối với từng tổ chức tín dụng và rủi ro hệ thống; đẩy mạnh hơn nữa đầu tư công, thúc đẩy giải ngân vốn FDI, đầu tư tư nhân; tận dụng dư địa nợ công, nợ Chính phủ thấp để huy động vốn cho đầu tư phát triển.

Chính phủ cũng sẽ tập trung làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới: phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công; cắt giảm mọi thủ tục hành chính rườm rà, thu hút mạnh FDI, nhất là vốn thực hiện; thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư tư nhân; phát triển mạnh thị trường trong nước, nhất là thương mại điện tử; tăng cường xúc tiến thương mại, khuyến mại, giảm giá, hội chợ, miễn giảm thuế, phí, lệ phí, nhất là dịp Lễ, Tết; triển khai các chương trình xúc tiến thương mại quy mô lớn, chất lượng cao tại các thị trường trọng điểm; thúc đẩy đàm phán, phấn đấu ký kết Hiệp định FTA với khối Mercosur và Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) trong năm 2025…

Trong hai tháng cuối năm, Chính phủ triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các Nghị quyết của Bộ Chính trị, đồng thời khẩn trương hoàn thiện, trình Bộ Chính trị trong tháng 11 để ban hành các Nghị quyết mới về kinh tế nhà nước, FDI, văn hóa.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, chú trọng nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động; tăng cường nghiên cứu, ứng dụng KHCN đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế sáng tạo; nâng cao khả năng cạnh tranh, sức chống chịu của nền kinh tế; phát triển mạnh các lĩnh vực công nghiệp chiến lược, công nghiệp phụ trợ; triển khai, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài; tập trung phòng, chống khắc phục hậu quả bão lũ, nhanh chóng khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng mới, Chính phủ chú trọng phát triển văn hoá, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; đẩy mạnh tăng thu, tiết kiệm chi để có kinh phí đề xuất các cấp có thẩm quyền tăng lương, phụ cấp, trợ cấp ngay từ đầu năm 2026; tập trung khởi công gần 100 trường phổ thông nội trú, bán trú liên cấp ở các xã biên giới vào sáng ngày 09/11/2025; Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững trật tự an toàn xã hội; tăng cường đối ngoại, hội nhập quốc tế; Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện, giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia; Tăng cường, nâng cao hiệu quả thông tin, truyền thông, nhất là truyền thông chính sách, góp phần tạo đồng thuận xã hội.

Ngoài ra, theo Bộ trưởng Trần Văn Sơn, Thủ tướng cũng giao một số nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương.