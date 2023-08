Giữa lòng phố núi, nhớ hoài món chay

1. Vào những hôm trời Đà Lạt âm u, những trưa tắt nắng hay những xế rỉ rả mưa dầm, tôi đến với nhà hàng Buffet Chay Here and Now. Và như ý nghĩa tên gọi, trong khoảnh khắc, tôi được sống trọn vẹn phút giây của hiện tại: “tại đây” và “bây giờ”. Có lẽ điều thú vị nhất khi đến nhà hàng này còn là được trải nghiệm nét tinh túy của nghệ thuật ẩm thực chay và tận hưởng không gian thanh tĩnh.

Nhà hàng buffet Chay Here and Now đối với tôi như là một "phố núi thu nhỏ" vậy . “Phố” nằm trên một triền dốc, lửng thửng những tán hoa giấy rực hồng, lá xanh xen kẻ khéo léo khoe sắc. Một mảng xanh tươi mát rộng, không chỉ có sức hút nhờ không gian thanh tĩnh mà còn ấn tượng bởi cách bài trí, sắp xếp một cách ý tứ và công phu.

Thực khách đến phố núi, vừa để thưởng ngoạn, vừa để thưởng thức nét độc đáo, đa dạng của ẩm thực buffet chay. Thực đơn nơi đây lên đến hơn 30 món, cùng với sự công phu trong nấu nướng và đẹp mắt trong cách trình bày góp phần khẳng định: ẩm thực chay không hề đơn điệu như nhiều người vẫn nghĩ.

Tại đây, đến rau luộc cũng phải có bí quyết giữ độ xanh, độ giòn hay cơm chiên cũng phải sắc màu bắt mắt. Ăn một quả cà chua tươi ngon, thưởng thức một ít salad dìu dịu mà dường như nghe thấy cả một mùa thu hoạch nông sản dồi dào của xứ sở này… Thực khách sẽ còn bất ngờ với các món lẩu chay, tưởng chừng như tẻ nhạt, nhưng thưởng thức rồi mới thấy sự cầu kỳ, thanh tao, tưởng giản đơn nhưng nghe ra công thức lại thật kỳ công.

Tuy vậy, có lẽ điều thú vị nhất khi đến nhà hàng buffet Chay Here and Now là ai ai cũng được trải nghiệm nét tinh túy của nghệ thuật ẩm thực chay, thực khách bình dân hay trung lưu cũng dễ dàng tìm thấy vị ngon từ món chay: tăng ni, phật tử có chỗ dừng chân, gia đình bình thường có nơi họp mặt, bạn bè hội ngộ có nơi tụ tập, lứa đôi hẹn hò đủ để riêng tư. Và như tôi, một khách lãng du Đà Lạt, một mình đến, một mình đi vẫn thấy mình không lạc loài, vẫn thấy mình đủ an yên.

2. John Robbins viết “Phần lớn các trận chiến tranh xảy ra trên thế giới đều vì những lý do kinh tế, bắt nguồn từ việc thiếu thực phẩm hoặc thực phẩm phân bố không đồng đều dẫn đến xung đột quyền lợi. Nuôi trâu, bò, súc vật để ăn thịt làm cho nền kinh tế thiệt hại trên mọi lĩnh vực và gây nạn đói trên khắp thế giới, nhất là ở những quốc gia trong thế giới thứ ba là những nước chậm tiến.” (Trích Thực phẩm cho một nước Mỹ mới). Tôi đọc vậy biết vậy, không phản đối mà cũng không đồng tình. Nhưng tôi lại tin và thích đọc những thông tin về việc ăn chay, những nghiên cứu khoa học hay những ngộ đạo, triết lý của một số bậc tu trì trong việc giữ chay.

Các thiền sư thường nhấn mạnh rằng chế độ ăn chay không chỉ có lợi cho sức khỏe vật chất, mà còn tác động tích cực đến tinh thần và tâm trí. Bằng cách từ bỏ việc ăn thịt và các sản phẩm động vật, chúng ta giảm bớt sự ác nhân và đau khổ gây ra cho sinh vật khác. Điều này tạo ra một trạng thái lòng tốt đẹp và yên bình, giúp chúng ta cảm nhận sự hòa hợp và đồng cảm với môi trường và tất cả những sinh vật sống.

Hay như Thiền sư Thích Nhất Hạnh có nhiều bài giảng thuyết rằng, ăn chay cũng giúp chúng ta kiểm soát tình cảm và tâm trí một cách tốt hơn. Chế độ ăn chay giúp làm giảm sự quá tải của cơ thể và tinh thần, giúp chúng ta cảm nhận được sự an lành và thanh thản. Khi thân tâm được làm sạch và nhẹ nhàng, chúng ta dễ dàng tiếp cận với trạng thái tĩnh lặng và tinh thần tỉnh thức, tạo ra một trạng thái trí tuệ và sự tập trung sâu sắc hơn.

Tôi cũng yêu thích cái cách của người trẻ hiện đại giữ chay, họ không theo tôn giáo nào, không giữ giới luật nào mà với họ, ăn chay là cách thể hiện lòng biết ơn đối với môi trường và tự nhiên. Thay vì khai thác và sử dụng tài nguyên động vật một cách tàn phá, chế độ ăn chay cho phép chúng ta sống một cách cân bằng và hòa hợp với môi trường xung quanh. Điều này không chỉ tạo ra một môi trường bền vững cho chúng ta mà còn cho thế hệ tương lai, đảm bảo rằng chúng ta có thể tiếp tục tận hưởng cuộc sống trên hành tinh này trong thời gian dài. Một thế hệ trẻ yêu môi trường và chúng ta hoàn toàn có thể đặt thật nhiều kỳ vọng vào những con người ấy, sức sống mới ấy.

Cuối cùng, ăn chay tuỳ thuộc vào tâm mỗi người, như khi người ta khởi sinh dù chỉ là một ý niệm giữ chay thôi cũng đã là niềm hoan lạc của tâm hồn ngay giây phút ấy rồi. Còn với những ý nghĩ cao đẹp khác như ăn chay để hài hòa và nhân đạo, tử tế và nhân ái, từ bi và trí tuệ… tôi cũng luôn vun đắp mỗi ngày.

3. Bởi thế, tôi chưa bao giờ cảm thấy khó khăn khi chọn ăn chay trường bao lâu nay. Khi ăn chay, là khi tôi chiều chuộng, vỗ về bản thân và đi tìm an nhiên cho riêng mình. Rồi cũng có những ngày tôi chọn ăn chay, như sự nghỉ ngơi, như tìm về chốn thanh nhàn và tĩnh lặng sau những bon chen vội vã giữa đời náo nhiệt. Thật may mắn, kẻ lãng du như tôi mỗi lần đến với nhà hàng buffet Chay Here and Now là mỗi lần được cảm thấy bình an dâng ngập cõi lòng. Tôi được sống trọn vẹn giây phút hiện tại, được hoà vào nguồn năng lượng tạo hoá ban tặng qua từng mỹ vị món chay.

Buffet Chay HERE and NOW Địa chỉ: 1a Đường Thi Sách, Phường 6, Thành phố Đà Lạt Hotline: 0933 962 499