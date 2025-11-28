Gửi tiết kiệm online linh hoạt, chủ động quản lý tài chính trên PVConnect

(Ngày Nay) - Không chỉ nâng cao chất lượng trải nghiệm, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) còn nỗ lực hoàn thiện hệ sinh thái đa tiện ích PVConnect với nhiều tính năng thông minh, cho phép khách hàng chủ động quản lý tài chính, tối ưu các khoản gửi tiết kiệm tùy theo nhu cầu.

Tiết kiệm online là hình thức giao dịch ngày càng được nhiều người ưa chuộng bởi sự thuận tiện, nhanh chóng, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm liền mạch, xuyên suốt của khách hàng chỉ bằng thiết bị điện thoại thông minh - tiết kiệm thời gian đến quầy giao dịch/chi nhánh ngân hàng. Bên cạnh ưu điểm nổi bật về tính linh hoạt, khách hàng cũng dần quan tâm nhiều hơn đến nhu cầu quản lý tài khoản tiết kiệm cá nhân, hướng đến sự chủ động khi thực hiện các tác vụ đối với khoản tiền gửi của mình trên môi trường trực tuyến.

Thấu hiểu nhu cầu này, PVcomBank đã tiếp tục hoàn thiện tính năng lựa chọn/thay đổi hình thức tất toán online, cho phép khách hàng sở hữu thêm “công cụ” quản lý tài khoản tiết kiệm cá nhân một cách chủ động và hiệu quả. Theo đó, khách hàng mở mới tài khoản tiết kiệm online trên ứng dụng PVConnect có thể linh hoạt lựa chọn giữa hình thức tất toán trực tuyến hoặc tại quầy - vừa tiện lợi, vừa giúp người dùng kiểm soát tài khoản theo nhu cầu.

Trong trường hợp muốn thay đổi hình thức tất toán, người dùng cũng có thể dễ dàng chuyển đổi từ tất toán trực tuyến sang tại quầy chỉ bằng vài thao tác đơn giản ngay trên PVConnect, qua đó chủ động gia tăng thêm lớp bảo vệ cho các khoản tiết kiệm online. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể sử dụng tiện ích video call trên PVConnect để linh hoạt chuyển về hình thức tất toán online ngay khi có nhu cầu. Mọi quyết định đều tùy thuộc vào mong muốn cũng như nguyện vọng cá nhân của người dùng, hoàn toàn linh hoạt và không bị giới hạn về thời gian hay địa điểm.

Tùy theo nhu cầu thực tế, khách hàng có thể lựa chọn hình thức tất toán sổ tiết kiệm phù hợp dành cho một hoặc nhiều khoản tiền gửi online nằm trong tài khoản tiết kiệm cá nhân của mình. Mọi thao tác đều được thực hiện ngay trên nền tảng PVConnect, không giới hạn về loại sản phẩm hay kỳ hạn gửi.

Bên cạnh tính năng thay đổi hình thức tất toán, PVcomBank cũng không ngừng nâng cao tính an toàn, bảo mật cho khách hàng gửi tiết kiệm online thông qua một số tiện ích nổi bật như: linh hoạt rút gốc một phần tiền gửi trước hạn mà không bị mất lãi của khoản tiền gửi còn lại; thực hiện phong tỏa/giải tỏa tài khoản tiết kiệm qua video call mà không cần tới quầy giao dịch…

Khi cuộc sống hiện đại ngày càng trở nên bận rộn, thời gian trở thành tài sản quý giá thì việc xây dựng một hệ sinh thái tài chính khép kín đối với sản phẩm tiết kiệm online (gửi tiền, rút tiền, đầu tư, thanh toán, quản lý, bảo vệ tài sản), đồng thời áp dụng mức lãi suất cao hơn đến 0,5%/năm so với gửi tại quầy chính là cách PVcomBank nỗ lực để đáp ứng linh hoạt nhu cầu của các phân khúc khách hàng. Theo đó, Ngân hàng không chỉ cung cấp những giải pháp tiền gửi ngắn hạn để dự phòng chi tiêu, chi phí phát sinh trong cuộc sống, mà còn sẵn sàng đồng hành cùng mỗi cá nhân trên hành trình đầu tư dài hạn, tích lũy bền vững cho tương lai.