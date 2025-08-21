Hà Nội cấm đường, một số trường đại học chuyển học sang học online

(Ngày Nay) - Hôm nay, một số trường đại học đã cho sinh viên chuyển sang học trực tuyến khi Hà Nội cấm triệt để một số tuyến đường để phục vụ công tác tổng hợp luyện cho lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh.

Hôm nay, 21/8, một số trường đại học đã chuyển sang học online khi Hà Nội cấm triệt để phương tiện trên một số tuyến đường từ 11 giờ 30 phút để phục vụ tổng duyệt lần 1 lễ diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9.

Theo thông tin từ Đại học Thương mại, để đảm bảo việc học tập cũng như đi lại của giảng viên và sinh viên không bị gián đoạn, Ban Giám hiệu quyết định chuyển toàn bộ thời khóa biểu các lớp học phần trong ngày hôm nay của sinh viên chính quy, vừa làm vừa học và các chương trình liên kết đào tạo quốc tế sang học trực tuyến trên nền tảng Microsoft Teams.

Trước đó, Trường Đại học Thương mại đã yêu cầu các khoa, viện thông báo kế hoạch học online đến sinh viên. Giảng viên tạo link Teams theo tài khoản cá nhân của mình và gửi cho sinh viên trước 22 giờ ngày 20/8.

Đối với các lớp cử nhân liên kết đào tạo quốc tế có học phần do giảng viên nước ngoài giảng dạy, các cán bộ quản lý lớp hành chính sẽ tạo link cho sinh viên và giảng viên nước ngoài.

Trường Đại học Ngoại thương cũng thông báo chuyển hình thức học tập sang trực tuyến do cấm đường, phân luồng giao thông phục vụ Tổng hợp luyện lần 1 Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Theo đó, nhằm đảm bảo an toàn đồng thời duy trì kế hoạch giảng dạy, học tập đúng tiến độ, trường điều chỉnh lịch học và giảng dạy của tất cả các sinh viên, giảng viên trong ngày 21/8 sang học trực tuyến trên hệ thống trực tuyến Teams của trường.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đã có thông báo tới các nhà trường, cơ sở giáo dục tại các phường (thuộc địa bàn các quận trước đây: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Tây Hồ, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Long Biên, Hà Đông) cho học sinh nghỉ học trong các ngày diễn ra hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành.