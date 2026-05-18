Hà Nội chuẩn bị chu đáo, tạo thuận lợi nhất cho học sinh dự thi lớp 10

(Ngày Nay) - Bám sát địa bàn, nắm chắc thực tế, xử lý kịp thời mọi phát sinh để bảo đảm kỳ thi lớp 10 an toàn, thuận lợi nhất cho học sinh là tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo thành phố.

đồng chí Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Trưởng Ban chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố năm học 2026-2027, đồng thời là Trưởng Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đã chủ trì cuộc họp với các thành viên của hai Ban chỉ đạo.

Nỗ lực bảo đảm tổ chức thi an toàn

Đây là cuộc họp lần thứ hai của Ban chỉ đạo nhằm rà soát công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi lớp 10 năm học 2026-2027 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn đã báo cáo tóm tắt công tác chuẩn bị tổ chức các kỳ thi, tuyển sinh trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2026-2027 sẽ diễn ra ngày 30 và 31/5. Thành phố có gần 125.000 thí sinh đăng ký dự tuyển; bố trí 224 điểm thi với 5.300 phòng thi. Có 17.150 cán bộ, giáo viên, nhân viên được điều động tham gia coi thi.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 diễn ra ngày 11 và 12/6 với gần 130.000 thí sinh đăng ký dự thi. Thành phố bố trí 222 điểm thi với hơn 6.100 phòng thi. Hơn 15.100 cán bộ, giáo viên, nhân viên được điều động tham gia coi thi.

Thời điểm này, các sở, ban, ngành và UBND các phường, xã đều bố trí nhân sự tham gia Ban Chỉ đạo thành phố và các bộ phận liên quan tổ chức kỳ thi, tuyển sinh; xây dựng kế hoạch phối hợp triển khai các nhiệm vụ theo phân công. Các đơn vị cũng đang khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, điều kiện bảo đảm tổ chức (lắp camera an ninh, chuẩn bị văn phòng phẩm, kinh phí…); theo dõi diễn biến dịch bệnh, mưa bão, cấp điện… để tổ chức kỳ thi tại địa phương bảo đảm an toàn tuyệt đối cho thí sinh và những thành viên tham gia.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý các nhà trường đặc biệt quan tâm đến công tác điều động nhân sự, bảo đảm cả nhân lực dự trữ để sẵn sàng ứng phó trong trường hợp cần thiết; đồng thời, tổ chức tập huấn kỹ về quy chế thi tới tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên được điều động tham gia kỳ thi, bảo đảm mọi thành viên đều được tập huấn.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban chỉ đạo đã báo cáo nhanh về phương án tổ chức, đặc biệt là kế hoạch ứng phó với các tình huống phát sinh, đồng thời khẳng định các điều kiện tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông đã sẵn sàng. Các đơn vị, địa phương cũng khẳng định tinh thần chủ động, quyết tâm phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tiếp tục hoàn thiện các điều kiện để tổ chức kỳ thi an toàn. Bên cạnh đó, việc chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay cũng được các đơn vị chủ động triển khai.

Tạo thuận lợi nhất cho học sinh

Ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà đánh giá, các đơn vị đã chủ động xây dựng phương án, chuẩn bị lực lượng, rà soát những khó khăn, vướng mắc để phối hợp giải quyết.

Tuy nhiên, đồng chí Vũ Thu Hà lưu ý, thời điểm hiện nay đã rất gần kỳ thi, các sở, ngành, địa phương cần trực tiếp kiểm tra thực địa, rà soát toàn bộ điều kiện tổ chức thi, từ cơ sở vật chất, hạ tầng đến điện, giao thông và lực lượng phục vụ….

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát kỹ, toàn diện các nội dung để bảo đảm tất cả công việc phải hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 an toàn.

Đồng chí Vũ Thu Hà nhấn mạnh, ưu tiên hàng đầu hiện nay là công tác thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập khi chỉ còn khoảng hai tuần nữa sẽ diễn ra kỳ thi. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cần rà soát toàn bộ nhiệm vụ, tổng hợp tình hình triển khai hằng ngày, bắt đầu thực hiện chế độ báo cáo nhanh về Ban Chỉ đạo từ đầu tuần tới. Những vấn đề phát sinh, vướng mắc phải báo cáo ngay Ban Chỉ đạo để xử lý kịp thời.

Cùng với đó, các ngành thành viên Ban Chỉ đạo phải khẩn trương rà soát phương án tổ chức lực lượng, tập huấn cán bộ, chuẩn bị đầy đủ nhân lực phục vụ kỳ thi. Thành phố cũng sẽ thành lập các đoàn kiểm tra để kiểm tra đột xuất tại các địa phương, tập trung vào việc thực hiện chỉ đạo của thành phố, công tác phối hợp và mức độ nắm chắc tình hình thực tế.

Lưu ý năm nay có nhiều điểm mới trong công tác thi và tuyển sinh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà yêu cầu tăng cường công tác truyền thông, hướng dẫn để phụ huynh, học sinh hiểu đúng quy định, tránh tâm lý hoang mang do thông tin thiếu đầy đủ.

Nhấn mạnh tinh thần bám sát địa bàn, nắm chắc thực tế, xử lý kịp thời mọi phát sinh để bảo đảm kỳ thi an toàn, thuận lợi nhất cho học sinh và phụ huynh, đồng chí Vũ Thu Hà khẳng định: Quan điểm của thành phố là chuẩn bị chu đáo nhất, phục vụ tốt nhất và tạo thuận lợi nhất cho học sinh và phụ huynh.