Thông tư mới quy định về dạy thêm, học thêm chính thức có hiệu lực

(Ngày Nay) - Thông tư 19 tiếp tục không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng của người học và quyền dạy học của giáo viên nhưng có nhiều điều chỉnh theo hướng linh hoạt hơn đối với hoạt động này.

Hôm nay, 15/5, Thông tư số 19/2026/TT-BGDĐT (Thông tư 19) của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12 năm 2024 quy định về dạy thêm, học thêm chính thức có hiệu lực thi hành.

Thông tư 19 tiếp tục không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng, không hạn chế nhu cầu học tập hợp pháp của người học và quyền dạy học của giáo viên nhưng có nhiều điều chỉnh theo hướng linh hoạt hơn đối với hoạt động này.

Thông tư 19 vẫn quy định nhà trường không được tổ chức dạy thêm quá 2 tiết/tuần với 3 đối tượng: học sinh yếu kém, học sinh giỏi, học sinh cuối cấp.

Tuy nhiên, điểm điều chỉnh cơ bản của Thông tư 19 với Thông tư 29 là việc cho phép các hiệu trưởng được đề nghị giám đốc sở giáo dục và đào tạo xem xét quyết định điều chỉnh thời lượng dạy thêm, học thêm nếu các học sinh thuộc 3 nhóm đối tượng trên có nhu cầu học nhiều hơn.

Một điều chỉnh quan trọng khác là Thông tư 19 làm rõ hơn về khái niệm dạy thêm, học thêm, phân định ranh giới giữa dạy thêm, học thêm và các hoạt động giáo dục tăng cường, bổ trợ được phép tổ chức để phát triển toàn diện học sinh.

Theo đó, thông tư mới quy định các hoạt động giáo dục về văn hóa, nghệ thuật, thể thao; tăng cường năng lực ngoại ngữ, giáo dục STEM/STEAM, giáo dục năng lực số, trí tuệ nhân tạo (AI), giáo dục hướng nghiệp, giáo dục kỹ năng sống và các nội dung giáo dục khác theo quy định nhằm giáo dục toàn diện, đáp ứng nhu cầu, sở thích, năng khiếu của học sinh mà không thuộc nội dung chương trình các môn học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của thông tư này và được thực hiện theo các quy định khác của pháp luật.

Cơ sở dạy thêm ngoài nhà trường phải công khai, cập nhật đầy đủ các thông tin về chương trình, thời lượng, danh sách giáo viên và mức thu nhằm bảo đảm tính minh bạch và tăng cường sự giám sát của xã hội.

Bên cạnh đó, thông tư mới cũng quy định thiết lập đường dây nóng ở tất cả các cấp quản lý, từ nhà trường, ủy ban nhân dân cấp xã đến sở giáo dục và đào tạo nhằm tiếp nhận và xử lý kịp thời phản ánh của học sinh, phụ huynh và người dân.