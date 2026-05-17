Sinh viên làm theo lời Bác bằng nghiên cứu khoa học vì cộng đồng

(Ngày Nay) - Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), nhiều trường đại học đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, lan tỏa tinh thần học tập, sáng tạo và cống hiến trong đội ngũ trí thức trẻ. Từ các đề tài y tế, AI đến chuyển đổi số, phong trào nghiên cứu của sinh viên ngày càng gắn với thực tiễn và nhu cầu cộng đồng.

Ngày 17/5, Hội nghị Khoa học Tuổi trẻ lần II do Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng tổ chức tại TP Hồ Chí Minh đã quy tụ hơn 300 nhà khoa học trẻ, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên với 124 công trình nghiên cứu thuộc nhiều lĩnh vực như khoa học sức khỏe, công nghệ, kinh tế, khoa học xã hội và ngoại ngữ.Điểm nổi bật của Hội nghị năm nay là nhiều đề tài nghiên cứu không còn dừng ở lý thuyết học thuật mà đi sâu vào các vấn đề thực tiễn trong đời sống và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Ở lĩnh vực y học, nhiều nghiên cứu được xây dựng từ dữ liệu bệnh viện, hồ sơ điều trị và khảo sát người bệnh. Các đề tài tập trung vào những vấn đề cụ thể như thai ngoài tử cung, xuất huyết tiêu hóa dưới ở trẻ em, chất lượng sống sau phẫu thuật ung thư bàng quang hay phục hồi chức năng sau đột quỵ.

Một số nghiên cứu khác khai thác dữ liệu lớn trong quản lý điều trị, chi phí y tế và kê đơn ngoại trú với quy mô khảo sát hàng chục nghìn hồ sơ bệnh án và đơn thuốc. Theo các giảng viên hướng dẫn, việc tiếp cận dữ liệu lâm sàng từ sớm giúp sinh viên rút ngắn khoảng cách giữa kiến thức trên giảng đường với môi trường nghề nghiệp thực tế.

Bên cạnh lĩnh vực sức khỏe, AI và chuyển đổi số cũng trở thành chủ đề được nhiều nhóm sinh viên quan tâm.

Tiêu biểu, nhóm sinh viên Hoàng Ngọc Long, Lê Hiếu Nghiêm, Nguyễn Tấn Đức, Huỳnh Thanh Liêm và Phan Hồng Ngọc đã phát triển ứng dụng trò chơi hóa hỗ trợ học phần Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật. Ứng dụng tích hợp bảng xếp hạng, điểm thưởng, huy hiệu và mô phỏng thuật toán trực quan nhằm tăng hứng thú học tập cho sinh viên công nghệ thông tin.

Theo kết quả thử nghiệm ban đầu trên 40 sinh viên, ứng dụng giúp cải thiện khả năng hình dung thuật toán và tăng động lực học tập. Ngoài ra, nhiều đề tài khác cũng đề cập đến AI, dữ liệu và chuyển đổi số trong giáo dục, logistics, thương mại điện tử và quản trị.

PGS.TS Lê Khắc Cường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng cho biết, Hội nghị Khoa học Tuổi trẻ được tổ chức định kỳ 2 năm/lần nhằm tạo diễn đàn kết nối tri thức, nuôi dưỡng tư duy khoa học và khuyến khích các ý tưởng nghiên cứu gắn với trách nhiệm xã hội.

Theo ông Lê Khắc Cường, trong bối cảnh khoa học - công nghệ trở thành động lực phát triển quan trọng, nghiên cứu khoa học không còn là lựa chọn mà đã trở thành nhu cầu tự thân của đội ngũ trí thức trẻ. Qua đó, nhiều đề tài được kỳ vọng tiếp tục phát triển thành các sản phẩm, giải pháp thiết thực phục vụ cộng đồng.