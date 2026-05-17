Sinh viên làm theo lời Bác bằng nghiên cứu khoa học vì cộng đồng

(Ngày Nay) - Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), nhiều trường đại học đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, lan tỏa tinh thần học tập, sáng tạo và cống hiến trong đội ngũ trí thức trẻ. Từ các đề tài y tế, AI đến chuyển đổi số, phong trào nghiên cứu của sinh viên ngày càng gắn với thực tiễn và nhu cầu cộng đồng.
Toàn cảnh hội nghị khoa học.

Ngày 17/5, Hội nghị Khoa học Tuổi trẻ lần II do Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng tổ chức tại TP Hồ Chí Minh đã quy tụ hơn 300 nhà khoa học trẻ, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên với 124 công trình nghiên cứu thuộc nhiều lĩnh vực như khoa học sức khỏe, công nghệ, kinh tế, khoa học xã hội và ngoại ngữ.Điểm nổi bật của Hội nghị năm nay là nhiều đề tài nghiên cứu không còn dừng ở lý thuyết học thuật mà đi sâu vào các vấn đề thực tiễn trong đời sống và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Ở lĩnh vực y học, nhiều nghiên cứu được xây dựng từ dữ liệu bệnh viện, hồ sơ điều trị và khảo sát người bệnh. Các đề tài tập trung vào những vấn đề cụ thể như thai ngoài tử cung, xuất huyết tiêu hóa dưới ở trẻ em, chất lượng sống sau phẫu thuật ung thư bàng quang hay phục hồi chức năng sau đột quỵ.

Một số nghiên cứu khác khai thác dữ liệu lớn trong quản lý điều trị, chi phí y tế và kê đơn ngoại trú với quy mô khảo sát hàng chục nghìn hồ sơ bệnh án và đơn thuốc. Theo các giảng viên hướng dẫn, việc tiếp cận dữ liệu lâm sàng từ sớm giúp sinh viên rút ngắn khoảng cách giữa kiến thức trên giảng đường với môi trường nghề nghiệp thực tế.

Bên cạnh lĩnh vực sức khỏe, AI và chuyển đổi số cũng trở thành chủ đề được nhiều nhóm sinh viên quan tâm.

Tiêu biểu, nhóm sinh viên Hoàng Ngọc Long, Lê Hiếu Nghiêm, Nguyễn Tấn Đức, Huỳnh Thanh Liêm và Phan Hồng Ngọc đã phát triển ứng dụng trò chơi hóa hỗ trợ học phần Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật. Ứng dụng tích hợp bảng xếp hạng, điểm thưởng, huy hiệu và mô phỏng thuật toán trực quan nhằm tăng hứng thú học tập cho sinh viên công nghệ thông tin.

Sinh viên làm theo lời Bác bằng nghiên cứu khoa học vì cộng đồng ảnh 1
Sinh viên trình bày những nội dung nghiên cứu gắn với số liệu thực tiễn.

Theo kết quả thử nghiệm ban đầu trên 40 sinh viên, ứng dụng giúp cải thiện khả năng hình dung thuật toán và tăng động lực học tập. Ngoài ra, nhiều đề tài khác cũng đề cập đến AI, dữ liệu và chuyển đổi số trong giáo dục, logistics, thương mại điện tử và quản trị.

PGS.TS Lê Khắc Cường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng cho biết, Hội nghị Khoa học Tuổi trẻ được tổ chức định kỳ 2 năm/lần nhằm tạo diễn đàn kết nối tri thức, nuôi dưỡng tư duy khoa học và khuyến khích các ý tưởng nghiên cứu gắn với trách nhiệm xã hội.

Theo ông Lê Khắc Cường, trong bối cảnh khoa học - công nghệ trở thành động lực phát triển quan trọng, nghiên cứu khoa học không còn là lựa chọn mà đã trở thành nhu cầu tự thân của đội ngũ trí thức trẻ. Qua đó, nhiều đề tài được kỳ vọng tiếp tục phát triển thành các sản phẩm, giải pháp thiết thực phục vụ cộng đồng.

GEN READ mở không gian đối thoại lịch sử qua những trang sách
(Ngày Nay) - Ngày 16/5 vừa qua, sự kiện văn hóa đọc GEN READ do nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức đã diễn ra tại Câu lạc bộ Hai Ba (23 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội). Nổi bật trong khuôn khổ chương trình là hoạt động Book Club với chủ đề “Dòng Ký Ức: Lịch sử qua những trang sách” đã thu hút sự tham gia thảo luận và chia sẻ góc nhìn về lịch sử qua những cuốn sách và góc nhìn cá nhân.
Định hướng chiến lược cho giáo dục đại học Việt Nam
(Ngày Nay) - Tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã giao bảy nhiệm vụ trọng tâm cho Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây cũng là những định hướng chiến lược quan trọng cho sự phát triển của giáo dục đại học Việt Nam trong giai đoạn mới.
Bộ Công Thương công bố chuỗi 3 sự kiện quan trọng
(Ngày Nay) - Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, Báo Công Thương phối hợp cùng các đơn vị liên quan là Đảng ủy Bộ Công Thương, Cục Xuất nhập khẩu, Vụ Tổ chức cán bộ, tổ chức chuỗi 3 sự kiện quan trọng, bao gồm: Lễ phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ngành Công Thương năm 2026; công bố Đề án tổ chức Lễ tôn vinh và Trao giải thưởng “Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ Việt Nam”; công bố Ngày Logistics Việt Nam và Tuần lễ Logistics Việt Nam.
Hướng đi mới trong điều trị các bệnh đường hô hấp mạn tính
(Ngày Nay) - Ngày 15/5, bệnh viện tổng hợp thuộc Đại học Annam (Hàn Quốc) cho biết nhóm nghiên cứu do Giáo sư Sue In Choi và Giáo sư Eun Joo Lee thuộc Khoa Hô hấp, Dị ứng và Hồi sức tích cực chủ trì đã chứng minh giá trị lâm sàng của việc thu thập và trực quan hóa dữ liệu âm thanh phổi bằng thiết bị nghe kỹ thuật số.