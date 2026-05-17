GEN READ mở không gian đối thoại lịch sử qua những trang sách

(Ngày Nay) - Ngày 16/5 vừa qua, sự kiện văn hóa đọc GEN READ do nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức đã diễn ra tại Câu lạc bộ Hai Ba (23 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội). Nổi bật trong khuôn khổ chương trình là hoạt động Book Club với chủ đề “Dòng Ký Ức: Lịch sử qua những trang sách” đã thu hút sự tham gia thảo luận và chia sẻ góc nhìn về lịch sử qua những cuốn sách và góc nhìn cá nhân.

Khác với hình thức talkshow thông thường, Book Club tại GEN READ được xây dựng như một không gian thảo luận mở, nơi người tham gia có thể trực tiếp chia sẻ quan điểm và trao đổi cùng nhau về những cuốn sách xoay quanh chủ đề lịch sử. Thông qua các hoạt động thảo luận nhóm và đối thoại trực tiếp, lịch sử không còn được nhìn nhận như một điều xa vời mà trở thành câu chuyện để mỗi người suy ngẫm và nhìn nhận từ trải nghiệm cá nhân.

Dưới sự dẫn dắt của host Mi Reader, buổi thảo luận diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động trao đổi và thảo luận nhóm xoay quanh các cuốn sách về lịch sử Việt Nam, lịch sử thế giới cho đến các tác phẩm phản ánh bối cảnh thời đại. Không chỉ chia sẻ về sách, người tham gia còn liên hệ với trải nghiệm sống, góc nhìn cá nhân và những vấn đề của xã hội hiện nay để đối thoại với quá khứ theo cách gần gũi hơn.

Chia sẻ về chủ đề của buổi thảo luận, chị Mi Reader chia sẻ: “Chủ đề lịch sử nghe có vẻ cũ nhưng thật ra chưa bao giờ cũ. Trong một thế giới có quá nhiều hỗn loạn và biến động, quay trở về lịch sử cũng là cách để chúng ta nhìn lại, rút ra bài học và hiểu hơn về chính hiện tại”.

Không chỉ vậy, chủ đề “Dòng Ký Ức: Lịch sử qua những trang sách” cũng để lại nhiều ấn tượng với người tham gia bởi cách tiếp cận lịch sử từ góc nhìn và ký ức cá nhân. Chia sẻ tại chương trình, anh Hồ Đức Việt, người tham gia Book Club chia sẻ: “Đây là một chủ đề không bao giờ cũ vì khi đặt lịch sử trong dòng ký ức mỗi cá nhân đều là một phần của lịch sử và tiếng nói của con người hôm nay cũng góp phần tạo nên dòng chảy lịch sử ấy”.

Bên cạnh những phần chia sẻ cá nhân, hoạt động thảo luận nhóm cũng tạo nên không khí tương tác sôi nổi trong suốt buổi Book Club. Người tham gia được chia thành các nhóm nhỏ để cùng kết nối những cuốn sách mang đến thành một câu chuyện chung. Hoạt động này không chỉ khuyến khích sự tương tác giữa các thành viên mà còn giúp nhiều người cởi mở hơn trong việc chia sẻ quan điểm và trải nghiệm cá nhân.

Là mùa tổ chức đầu tiên, GEN READ hướng đến việc xây dựng một không gian để người trẻ có thể kết nối với nhau thông qua việc đọc và chia sẻ những góc nhìn cá nhân về sách. Thông qua hoạt động Book Club cùng nhiều trải nghiệm tương tác khác, chương trình không chỉ mang đến cơ hội đối thoại về lịch sử từ những cách tiếp cận gần gũi hơn mà còn góp phần lan tỏa văn hóa đọc tới cộng đồng người trẻ tại Hà Nội.