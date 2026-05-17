GEN READ mở không gian đối thoại lịch sử qua những trang sách

(Ngày Nay) - Ngày 16/5 vừa qua, sự kiện văn hóa đọc GEN READ do nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức đã diễn ra tại Câu lạc bộ Hai Ba (23 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội). Nổi bật trong khuôn khổ chương trình là hoạt động Book Club với chủ đề “Dòng Ký Ức: Lịch sử qua những trang sách” đã thu hút sự tham gia thảo luận và chia sẻ góc nhìn về lịch sử qua những cuốn sách và góc nhìn cá nhân.

Khác với hình thức talkshow thông thường, Book Club tại GEN READ được xây dựng như một không gian thảo luận mở, nơi người tham gia có thể trực tiếp chia sẻ quan điểm và trao đổi cùng nhau về những cuốn sách xoay quanh chủ đề lịch sử. Thông qua các hoạt động thảo luận nhóm và đối thoại trực tiếp, lịch sử không còn được nhìn nhận như một điều xa vời mà trở thành câu chuyện để mỗi người suy ngẫm và nhìn nhận từ trải nghiệm cá nhân.

Dưới sự dẫn dắt của host Mi Reader, buổi thảo luận diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động trao đổi và thảo luận nhóm xoay quanh các cuốn sách về lịch sử Việt Nam, lịch sử thế giới cho đến các tác phẩm phản ánh bối cảnh thời đại. Không chỉ chia sẻ về sách, người tham gia còn liên hệ với trải nghiệm sống, góc nhìn cá nhân và những vấn đề của xã hội hiện nay để đối thoại với quá khứ theo cách gần gũi hơn.

GEN READ mở không gian đối thoại lịch sử qua những trang sách ảnh 1

Không gian thảo luận tại hoạt động Book Club của GEN READ

Chia sẻ về chủ đề của buổi thảo luận, chị Mi Reader chia sẻ: “Chủ đề lịch sử nghe có vẻ cũ nhưng thật ra chưa bao giờ cũ. Trong một thế giới có quá nhiều hỗn loạn và biến động, quay trở về lịch sử cũng là cách để chúng ta nhìn lại, rút ra bài học và hiểu hơn về chính hiện tại”.

Không chỉ vậy, chủ đề “Dòng Ký Ức: Lịch sử qua những trang sách” cũng để lại nhiều ấn tượng với người tham gia bởi cách tiếp cận lịch sử từ góc nhìn và ký ức cá nhân. Chia sẻ tại chương trình, anh Hồ Đức Việt, người tham gia Book Club chia sẻ: “Đây là một chủ đề không bao giờ cũ vì khi đặt lịch sử trong dòng ký ức mỗi cá nhân đều là một phần của lịch sử và tiếng nói của con người hôm nay cũng góp phần tạo nên dòng chảy lịch sử ấy”.

GEN READ mở không gian đối thoại lịch sử qua những trang sách ảnh 2

Người tham gia hào hứng chia sẻ về chủ đề Book Club

Bên cạnh những phần chia sẻ cá nhân, hoạt động thảo luận nhóm cũng tạo nên không khí tương tác sôi nổi trong suốt buổi Book Club. Người tham gia được chia thành các nhóm nhỏ để cùng kết nối những cuốn sách mang đến thành một câu chuyện chung. Hoạt động này không chỉ khuyến khích sự tương tác giữa các thành viên mà còn giúp nhiều người cởi mở hơn trong việc chia sẻ quan điểm và trải nghiệm cá nhân.

GEN READ mở không gian đối thoại lịch sử qua những trang sách ảnh 3

Người tham gia trao đổi trong hoạt động thảo luận nhóm tại Book Club

Là mùa tổ chức đầu tiên, GEN READ hướng đến việc xây dựng một không gian để người trẻ có thể kết nối với nhau thông qua việc đọc và chia sẻ những góc nhìn cá nhân về sách. Thông qua hoạt động Book Club cùng nhiều trải nghiệm tương tác khác, chương trình không chỉ mang đến cơ hội đối thoại về lịch sử từ những cách tiếp cận gần gũi hơn mà còn góp phần lan tỏa văn hóa đọc tới cộng đồng người trẻ tại Hà Nội.

Yến My
sự kiện văn hóa đọc GEN READ Học viện Báo chí và Tuyên truyền Book Club

Các đối tượng trong vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu (đặc khu Cát Hải, Hải Phòng). Ảnh giữa, hàng trên: Lê Ánh Nhật (nghệ danh là ca sĩ Miu Lê)
Khởi tố, tạm giam ca sĩ Miu Lê về hành vi tổ chức sử dụng ma túy
(Ngày Nay) - Công an thành phố Hải Phòng cho biết: Ngày 16/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Lê Ánh Nhật (nghệ danh là ca sĩ Miu Lê) do có hành vi “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
Chỉ với 208 câu thơ lục bát giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuốn sách Lịch sử nước ta đã tái hiện hành trình hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc bằng cách kể gần gũi, giàu cảm xúc.
Cuốn sách "Lịch sử nước ta": Bài học yêu nước từ những vần thơ giản dị
(Ngày Nay) - Với diện mạo mới giàu tính trực quan và hình ảnh sinh động, cuốn sách "Lịch sử nước ta" do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản, phát hành, hứa hẹn trở thành người bạn đồng hành gần gũi của bạn đọc, đặc biệt là các em nhỏ trong hành trình tìm hiểu lịch sử, nuôi dưỡng tình yêu và lòng tự hào về lịch sử dân tộc.
Sinh viên Trường đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) thực hành tại phòng Lab Công nghệ giáo dục.
Định hướng chiến lược cho giáo dục đại học Việt Nam
(Ngày Nay) - Tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã giao bảy nhiệm vụ trọng tâm cho Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây cũng là những định hướng chiến lược quan trọng cho sự phát triển của giáo dục đại học Việt Nam trong giai đoạn mới.
Bộ Công Thương công bố chuỗi 3 sự kiện quan trọng
(Ngày Nay) - Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, Báo Công Thương phối hợp cùng các đơn vị liên quan là Đảng ủy Bộ Công Thương, Cục Xuất nhập khẩu, Vụ Tổ chức cán bộ, tổ chức chuỗi 3 sự kiện quan trọng, bao gồm: Lễ phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ngành Công Thương năm 2026; công bố Đề án tổ chức Lễ tôn vinh và Trao giải thưởng “Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ Việt Nam”; công bố Ngày Logistics Việt Nam và Tuần lễ Logistics Việt Nam.