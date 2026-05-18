Học sinh lớp 1 bị đánh hội đồng vì không cho bạn ăn bánh

(Ngày Nay) - Vụ việc học sinh lớp 1 bị bạn đánh hội đồng xảy ra vào tháng 03/2026 nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Vết thương của học sinh lớp 1 do bị bạn bạo hành và trường Tiểu học Bình An (ảnh nhỏ).
Vết thương của học sinh lớp 1 do bị bạn bạo hành và trường Tiểu học Bình An (ảnh nhỏ).

Theo trình bày của chị Nguyễn Thị Thùy Trang – phụ huynh học sinh N.T.T. lớp 1.7 trường Tiểu học Bình An (phường Đông Hòa, TP.HCM), ngày 18/03/2026, cháu T. bị 4 học sinh cùng lớp đánh hội đồng tại trường trong giờ ra chơi. Giáo viên chủ nhiệm đã không thông báo đầy đủ tình trạng vụ việc cho gia đình ngay tại thời điểm xảy ra vụ việc.

Sau nhiều lần họp nhà trường, hướng xử lý chủ yếu chỉ dừng lại ở việc nhắc nhở, giáo dục bằng lời nói. Chị Trang không đồng ý nên gửi đơn đến nhà trường và cơ quan chức năng địa phương để phản ánh vụ việc. Vị phụ huynh mong muốn cháu T. được bảo vệ đúng theo quy định về phòng chống bạo lực học đường và Luật trẻ em.

Đến ngày 11/05/2026, ông Lê Văn Ca, Hiệu trưởng trường Tiểu học Bình An đã có thông báo chuyển lớp cho cháu T. từ lớp 1.7 sang lớp 1.8. Mọi đánh giá nhận xét cuối năm học sẽ do cô T.T.L.A., giáo viên lớp 1.8 thực hiện. Ngày 15/05/2026, chị Trang đưa cháu T. đến gặp cô T.T.L.A. giáo viên lớp 1.8 nhưng bị từ chối tiếp nhận theo thông báo chuyển lớp của nhà trường.

Chị Trang cho rằng, nguyên nhân cô L.A. từ chối tiếp nhận cháu T. xuất phát từ việc bài đăng trên Facebook có quan điểm cá nhân về cách cư xử vụ việc của nhà trường.

Ngày 17/05/2026, Phóng viên Ngày Nay đã liên lạc với cô T.T.L.A. qua điện thoại, cô L.A. xác nhận không đồng ý tiếp nhận cháu T. vì trước đó phụ huynh cháu T. là chị Trang đã có những lời lẽ mà theo cô L.A. là không đúng chuẩn mực trên mạng xã hội.

Cho đến nay, từ vụ việc cháu T. bị bạo hành trong nhà trường cho đến cách giải quyết của nhà trường vẫn chưa dứt điểm. Chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc năm học, số phận học sinh bị các bạn bạo hành liệu có được giải quyết đến nơi đến chốn? Hay chính cháu bé đang bị bạo hành đang tiếp tục bị "hành" theo cách của người lớn?

Trịnh Đỗ Hưng
Trí tuệ nhân tạo: Hướng đi mới trong điều trị các bệnh đường hô hấp mạn tính
GEN READ mở không gian đối thoại lịch sử qua những trang sách
