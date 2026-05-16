Lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo tại Vòng Chung kết Cuộc thi “Ứng dụng Canva AI trong thiết kế hoạt động dạy học”

(Ngày Nay) - Ngày 16/05/2026, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Vòng Chung kết Cuộc thi “Ứng dụng Canva AI trong thiết kế hoạt động dạy học” và Tọa đàm “Ứng dụng công nghệ số trong giáo dục” đã diễn ra với nhiều dấu ấn đáng nhớ, góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ trong cộng đồng giáo dục.

Chương trình do KDI Education phối hợp cùng Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh và Canva Việt Nam tổ chức thực hiện.

Chương trình rất vinh dự được đón tiếp đại diện của các sở, ban ngành, đơn vị đồng hành, chuyên gia giáo dục, công nghệ, chuyển đổi số, cùng Ban Giám hiệu, Tổ trưởng bộ môn và giáo viên các cấp.

Top 16 giáo viên mang đến những ý tưởng dạy học sáng tạo cùng Canva AI

Tại Vòng Chung kết, Top 16 giáo viên đã trực tiếp trình bày các sản phẩm dự thi trước Hội đồng Giám khảo. Các bài dự thi được đầu tư nghiêm túc về nội dung, phương pháp sư phạm và hình thức thể hiện, cho thấy năng lực ứng dụng Canva AI, công nghệ số và các công cụ sáng tạo vào thiết kế hoạt động dạy học.

Mỗi sản phẩm không chỉ thể hiện một ý tưởng giảng dạy mới, mà còn là minh chứng cho tinh thần học hỏi, đổi mới và mong muốn mang đến những trải nghiệm học tập hiệu quả, sinh động hơn cho học sinh.

Tọa đàm mở ra nhiều góc nhìn về ứng dụng công nghệ số trong giáo dục

Bên cạnh phần thi chung kết, chương trình còn mang đến không gian giao lưu, chia sẻ chuyên môn thông qua Tọa đàm “Ứng dụng công nghệ số trong giáo dục”.

Tại tọa đàm, các khách mời, giáo viên và chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục, công nghệ và chuyển đổi số đã cùng trao đổi về thực trạng, cơ hội và thách thức trong việc ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo vào hoạt động dạy và học.

Các nội dung thảo luận tập trung vào việc khai thác hiệu quả công cụ số trong thiết kế học liệu, đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao trải nghiệm học tập của học sinh, đồng thời hỗ trợ giáo viên thích ứng tốt hơn với bối cảnh giáo dục đang chuyển đổi mạnh mẽ.

Đặc biệt, chương trình còn ghi nhận nhiều câu hỏi, chia sẻ và thắc mắc thực tiễn từ khách tham dự xoay quanh việc ứng dụng AI, công cụ số và Canva trong quá trình giảng dạy. Các khách mời và chuyên gia đã trực tiếp trao đổi, giải đáp, đồng thời đưa ra những gợi ý phù hợp để giáo viên có thể từng bước áp dụng công nghệ vào thiết kế bài giảng và tổ chức hoạt động học tập một cách hiệu quả.

Những chia sẻ và phần trao đổi tại chương trình đã góp phần mở ra thêm nhiều góc nhìn thực tiễn, giúp cộng đồng giáo dục có thêm cảm hứng và định hướng trong quá trình ứng dụng công nghệ sáng tạo vào nhà trường.

Tổng kết và trao giải cuộc thi

Trong khuôn khổ chương trình, phần tổng kết và trao giải đã diễn ra nhằm vinh danh những sản phẩm dự thi nổi bật, đồng thời ghi nhận nỗ lực, tâm huyết và sự sáng tạo của Quý Thầy/Cô trong suốt hành trình tham gia cuộc thi.

Tại Vòng Chung kết, Ban Tổ chức đã trao 01 Giải Nhất, 02 Giải Nhì, 03 Giải Ba và 10 Giải Khuyến khích cho các sản phẩm xuất sắc. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức chương trình cũng trao 04 Giải Yêu thích, được bình chọn trực tiếp bởi khách tham dự tại sự kiện.

Ban Tổ chức xin chúc mừng các thầy cô đã hoàn thành hành trình dự thi và đạt được những thành tích đáng ghi nhận. Thành công của cuộc thi không chỉ nằm ở kết quả được trao, mà còn ở tinh thần sẵn sàng thử nghiệm, đổi mới và ứng dụng công nghệ vào từng hoạt động dạy học cụ thể.

Sự đồng hành của các đơn vị, nhà trường và cộng đồng giáo dục

KDI Education trân trọng cảm ơn sự phối hợp và đồng hành của Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh và Canva Việt Nam trong quá trình tổ chức cuộc thi và chương trình tọa đàm.

Đồng thời, KDI Education gửi lời cảm ơn đến Trường Quốc tế Bắc Mỹ - SNA, Cơ sở Nam Sài Gòn đã hỗ trợ địa điểm và các điều kiện tổ chức, góp phần mang đến một chương trình chỉn chu, chuyên nghiệp.

Đặc biệt, sự hiện diện và tham gia của Quý Ban Giám hiệu, Quý Tổ trưởng bộ môn, Quý Thầy/Cô giáo các cấp, cùng các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục, công nghệ và chuyển đổi số đã góp phần tạo nên không gian giao lưu chuyên môn sôi nổi, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong giáo dục.

Tiếp tục lan tỏa giá trị đổi mới trong giáo dục

Thông qua cuộc thi và tọa đàm, KDI Education kỳ vọng những giá trị được lan tỏa từ chương trình sẽ tiếp tục truyền cảm hứng để cộng đồng giáo dục mạnh dạn ứng dụng công nghệ, sáng tạo học liệu số và đổi mới phương pháp dạy học trong thời gian tới.

KDI Education tin rằng, khi giáo viên được tiếp cận và làm chủ các công cụ công nghệ phù hợp, việc dạy và học sẽ ngày càng trở nên linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả hơn. Đây cũng là nền tảng quan trọng để thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục, góp phần xây dựng môi trường học tập hiện đại, sáng tạo và phù hợp với nhu cầu phát triển của thế hệ học sinh hôm nay.

Một số hình ảnh tại chương trình: